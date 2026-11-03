المؤشرات الأوروبية تنخفض بضغط قطاع التكنولوجيا وخشية الذكاء الاصطناعي

تراجع المؤشرات الأوروبية مع هبوط أسهم التكنولوجيا بسبب مخاوف تقييم الذكاء الاصطناعي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.

شهدت أسواق الأسهم الأوروبية انخفاضا واضحا في مستهل تداولات يوم الثلاثاء، حيث ضغطت الأسهم الهابطة في قطاع التكنولوجيا على الأداء العام للأسواق. جاء هذا التراجع وسط مخاوف متزايدة بشأن آفاق الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي ، مما أدى إلى إعادة تقييم المحافظ الاستثمارية من قبل المستثمر ين.

تأثير التوترات الجيوسياسية على سوق الطاقة

سعت أسعار النفط الخام للتصحيح الهبوطي السابق، حيث ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 1.6% لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، في تعافٍ من انخفاض بلغ 7% في الجلسة السابقة. جاء هذا الارتفاع نتيجة لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما أثر سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسواق المالية العالمية.

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مخاوف المستثمرين بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي

تصدرت أسهم شركات التكنولوجيا موجة الهبوط العالمية، حيث نزل مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة 2% بشكل ملحوظ. ويعود هذا الانخفاض إلى إعادة المستثمرين لتقييم تداولات الذكاء الاصطناعي بعد النتائج المخيبة للتوقعات التي سجلتها كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في الأسبوع السابق.

يشعر المستثمرون بالقلق من أن الحماس المرتبط بتطوير هذه التكنولوجيا قد أدى إلى المبالغة في تقييم أسهم هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، مما جعلها عرضة لضغوط البيع في ظل عدم تحقيق النمو المتوقع.

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تفاصيل الانخفاض في المؤشرات الرئيسية

نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بأكثر من 0.5% ليسجل 645.8 نقطة، بينما انخفضت المؤشرات القياسية في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بنحو 0.9% بحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش. وقد تأثرت أسهم شركات محددة بانخفاضات كبيرة، مثل سهم شركة أيكسترون الذي تراجع بنسبة 3.5%، وسهم شركة إيه.إس.إم.إل الذي انخفض بنسبة 2.8%.

كما تراجع سهم شركة سيمنس إنرجي بنسبة 2.4%، مواكباً للاتجاه العام للقطاع، بينما حافظت أسهم أخرى مثل باير على استقرارها النسبي مع ارتفاعها بنسبة ستة في المئة بعد رفع مجموعة الأدوية والزراعة الألمانية توقعاتها لأرباح عام 2026.

التطورات السياسية الأمريكية وتأثيرها على الأسواق

أعلن مسؤول أمريكي عن شن الولايات المتحدة هجمات على جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز، وذلك بعد يوم من إبداء إيران استعدادها لإجراء محادثات سلام. وفي نفس السياق، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه ربما يكون منفتحاُ على تأجيل أي ضربات محتملة على طهران حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

إضافة إلى ذلك، أثرت توقعات هامش الربح الإجمالي المتشائمة لشركة التكنولوجيا العملاقة أبل للربع المهم، الذي يتزامن مع موسم الأعياد، سلباُ على شهية المخاطرة. جاء هذا التشاؤم نتيجة لارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة، مما دفع المستثمرين إلى الحذر من استمرار ضغوط الهبوط في قطاع التقنية.