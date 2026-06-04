المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح يؤكد أهمية الأسرة في العصر الرقمي

ناقش اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 دور الأسرة والمؤسسات في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي والإعلام الجديد، وأكد المتحدثون على ضرورة إبقاء الإنسان محور التطور التكنولوجي مع الحفاظ على القيم والهوية.

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الثالث ل حوار الحضارات و التسامح 2026 بمناقشات معمقة حول ضرورة بناء منظومة متكاملة تجمع الأسرة والمؤسسات التعليمية و الإعلام ية وصناع القرار لمواجهة التحولات الرقمية المتسارعة.

وألقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام كلمة رئيسية أكد فيها أن الإمارات تقدم نموذجا حضاريا يضع الإنسان في قلب التنمية ويجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وتعزيز قيم التسامح والتعايش. وشدد معاليه على أن التحدي الأكبر في عصر الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي هو ضمان بقاء الإنسان محور التحول التكنولوجي واستخدام الأدوات الحديثة لحماية الأسرة والمجتمع وترسيخ استقراره.

كما تحدث معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات عن أهمية استلهام رؤية القائد المؤسس الشيخ زايد في الحفاظ على الهوية الوطنية واللغة العربية كركيزتين أساسيتين للتنمية في ظل تأثيرات الخوارزميات المتزايدة. وأكد معاليه أن الحل ليس في العزلة عن التكنولوجيا بل في توجيهها لخدمة الإنسان وقيمه الإنسانية، مشيرا إلى أن الإمارات اختارت طريق الانفتاح والمشاركة لضمان بقاء التقدم الرقمي مستندا إلى منظومة قيم راسخة.

وأضاف الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات أن التحدي المجتمعي الأكبر هو كيف نبني جيلا يستخدم الذكاء الاصطناعي كخادم له لا أن يكون خادما لنتائج محرك البحث المستقبلية، مشددا على أن الرحلة تبدأ من الوعي داخل المنزل والأسرة





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حوار الحضارات الذكاء الاصطناعي الأسرة الإعلام التسامح

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