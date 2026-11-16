المؤشرات الأوروبية ترتفع لمستويات قياسية رغم تقلبات الذكاء الاصطناعي

المؤشرات الأوروبية تغلق عند أعلى مستوياتها بفضل ثبات الأسواق الأوروبية أمام تقلبات أسهم الذكاء الاصطناعي ومكاسب القطاعات الأخرى.

ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل ملحوظ قرب أعلى مستوياتها المسجلة تاريخياً خلال تداولات يوم الاثنين، مدعومة بقوة المكاسب التي سجلتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من ظهور إشارات توتر في قطاع التكنولوجيا، إلا أن الزخم الإيجابي العام حافظ على زخم الارتفاع.

تماسك الأسواق الأوروبية أمام تقلبات التكنولوجيا

ظهرت الأسهم الأوروبية وكأنها ملاذ آمن نسبي للمستثمرين مقارنة بنظيراتها الأمريكية والآسيوية، حيث تمكنت من تماسك أسعارها رغم التراجع الحاد الذي سجلته الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية. يعود هذا الثبات إلى كون الأسواق الأوروبية أقل عرضة لتقلبات أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي الحادة، مما منح المستثمرين شعوراً أكبر بالاستقرار خلال بداية الأسبوع.

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تأثير فضيحة إنفيديا على معنويات المستثمرين

أثقلت المخاوف بشأن آفاق الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي كاهل الأسواق العالمية، حيث يدرس المستثمرون بعناية فائقة عوائد الاستثمارات في الشركات الرائدة داخل الولايات المتحدة.

وتأثرت معنويات السوق بشكل مباشر بفضيحة تورط فيها جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا، مما أدى إلى تراجع أسهم التكنولوجيا التي كانت من بين أكبر الخاسرين. على الصعيد الأوروبي، انخفضت أسهم الشركات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل شركة سيمنس للطاقة بنسبة 1.6 في المئة، كما تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مثل أيكسترون وإنفينيون بنسبة 1.9 في المئة و2.3 في المئة على التوالي.

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نتائج إنفيديا وأنثروبيك تختبر استدامة الطفرة

ستتجه أنظار المستثمرين في وقت لاحق من الأسبوع نحو نتائج شركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية، والتي تعتبر من أهم المعايير لقياس صحة القطاع.

كما سيشهد الأسبوع طرحاً عاماً أولياً لشركة أنثروبيك، وهو حدث سيختبر بشكل مباشر مدى استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية وقدرتها على جذب استثمارات جديدة.

أداء القطاعات الأخرى والأدوية

شهدت معظم القطاعات الأخرى ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، بينما انخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.5 في المئة متأثراً بأسعار النحاس التي سجلت أدنى مستوى لها في أربعة أشهر.

ساهم ارتفاع الدولار وتراجع الفضة بنسبة 2.8 في المئة في ضغط أسعار السلع الأساسية، وفي الوقت نفسه، زاد سهم شركة نوفو نورديسك بنسبة 2.4 في المئة بعد الإعلان عن نتائج إيجابية لعقار كاجريسيما.

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أظهرت التجربة أن العقار ساعد على انخفاض الوزن بنسبة 25.4 في المئة بين المشاركين في المرحلة المبكرة من الدراسة، مما عزز آمال المستثمرين في الشركة الدوائية.