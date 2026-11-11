المؤشرات الأوروبية ترتفع قرب القياسات التاريخية بدعم من سيمنس وكور ويف

ارتفعت المؤشرات الأوروبية لتقترب من أعلى مستوياتها بفضل توقعات سيمنس للطاقة وكور ويف، رغم مخاوف التضخم الأمريكي وتأثيرها على أسعار الفائدة.

صعدت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق. وشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حركة صعود قوية قرب مستويات مرتفعة غير مسبوقة. أسهمت التوقعات القوية الصادرة عن شركتي سيمنس للطاقة و كور ويف في تهدئة المخاوف بشأن آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، حدت المخاوف المتعلقة بالتضخم من المكاسب الكاملة للمؤشر.

ارتفاع ستوكس 600 وقرب الكسر التاريخي

زاد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.7 % إلى 662.83 نقطة بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش. كان المؤشر قاب قوسين أو أدنى من تجاوز المستويات المرتفعة غير المسبوقة التي سجلها في أغسطس. يعكس هذا الارتفاع ثقة المستثمرين في الأداء المتوقع لشركات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية. يأتي هذا الصعود في ظل تحسين البيانات المالية للشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

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قوة سهم سيمنس للطاقة وكور ويف

قفز سهم سيمنس للطاقة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي بنسبة 6.5 %. جاء هذا الارتفاع بعد توقعات بارتفاع هوامش الربح في عام 2027. أعلنت الشركة خططاً لزيادة توزيعات الأرباح إلى أكثر من ثلاثة أمثالها. ارتفع سهما شنايدر إلكتريك وليجراند بنحو 2.6 % أيضاً. وزاد مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقاً بنسبة 1.7 %.

على صعيد آخر، قالت شركة الحوسبة السحابية المتخصصة كور ويف إنها ستحقق أرباحاً على أساس معدل في النصف الأول من عام 2028. ساهمت هذه التوقعات الإيجابية بشكل مباشر في دعم معنويات السوق الأوروبي. تعزز هذه البيانات صورة القطاع التقني كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الحالي.

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هبوط أسهم فيستاس وسي.إن.جي

على صعيد الأسهم المتراجعة، انخفض سهم شركة فيستاس المشغلة لتوربينات الرياح بنسبة 6 %. جاءت هذه الخسارة بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع التحول إلى الربحية على أساس معدل خلال النصف الأول من 2028. هوى سهم شركة سي.إن.جي التي تتخذ من جمهورية التشيك مقراً وتنتج الذخيرة والأسلحة بنسبة 18 %. حدث هذا الانخفاض بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للهامش التشغيلي للعام بأكمله.

مخاوف التضخم وأسعار الفائدة

ساد قدر من توخي الحذر في الأسواق بعدما تعافت أسعار خام برنت عقب هجمات على سفن في مضيق هرمز. جاء التعافي بعد إعلان بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي جاءت أعلى من المتوقع. عززت هذه البيانات التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. يؤثر ذلك مباشرة على تكاليف الاقتراض واستراتيجيات الاستثمار طويلة المدى.