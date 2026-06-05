المبارك: القيمة السوقية لمجموعة السيتي تتجاوز 8 مليارات دولار بفضل استراتيجية استثمارية طويلة الأمد

أكد رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي أن الاستثمارات منذ 2008 رفعت قيمة النادي من 120 مليون إلى 8 مليارات دولار، مع خطط للنمو والتوسع عالمياً.

أكد خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، أن الاستراتيجية الاستثمارية طويلة الأمد التي يقودها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، منذ الاستحواذ على النادي في عام 2008، أسهمت في رفع القيمة السوقية لمجموعة السيتي لكرة القدم من نحو 120 مليون دولار إلى ما يتجاوز 8 مليارات دولار حالياً.

وأوضح المبارك، في حديثه للقناة الرسمية للنادي، أن هذا النمو الضخم لم يتحقق بالصدفة، بل هو نتيجة رؤية واضحة للاستثمار المستدام، تهدف إلى بناء قيمة حقيقية على المدى البعيد، من خلال تحسين البنية التحتية للنادي، وتطوير المواهب الشابة، وزيادة الإيرادات من مصادر متنوعة مثل الرعاية والتسويق والبث التلفزيوني. وأشار إلى أن النجاحات الرياضية التي حققها الفريق الأول، مثل الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز عدة مرات، ودوري أبطال أوروبا، كانت عاملاً مساعداً، لكن الأساس كان دائماً الاستراتيجية المالية الحكيمة التي تركز على إعادة استثمار الأرباح في النادي والمجتمع المحيط.

وأضاف المبارك أن مشروع "مدرج جوارديولا" الجديد، الذي يحمل اسم مدرب الفريق بيب جوارديولا، يمثل نموذجاً للاستثمار في المجتمع المحلي، حيث يهدف إلى تطوير منطقة شرق مانشستر وتحسين الخدمات المقدمة للجماهير. وكشف أن هذا المشروع ليس المشروع الوحيد، بل هناك مشاريع أخرى مثل تطوير محيط ملعب الاتحاد، وإنشاء متحف تاريخي للنادي، وتحسين مرافق التدريب في الأكاديمية. وأكد أن كل هذه الاستثمارات تهدف إلى خلق تجربة فريدة للجماهير وجذب المزيد من الزوار، مما ينعكس إيجاباً على القيمة الاقتصادية للنادي والمنطقة بأكملها.

وأوضح أن المجموعة تواصل التوسع في قطاعات أخرى، مثل الترفيه والضيافة، من خلال منشآت متكاملة تقدم خدمات متعددة ليست مقتصرة على أيام المباريات فقط. وحول نتائج الاستثمار في الخارج، استعرض المبارك نجاح تجربة نادي نيويورك سيتي، الذي تم تأسيسه عام 2013، مشيراً إلى أن قيمته السوقية ارتفعت من استثمار أولي قدره 100 مليون دولار إلى أكثر من 1.5 مليار دولار حالياً، مع بناء ملعب خاص جديد سيدخل الخدمة الموسم المقبل.

وأكد أن هذا النمو يعكس نجاح استراتيجية "سيتي جروب" في تصدير النموذج الإداري والمالي للنادي الأم إلى أندية أخرى حول العالم، مثل نادي ملبورن سيتي في أستراليا، وغيوانغ سيتي في الصين، ومومباي سيتي في الهند. وشدد المبارك على أن الهدف ليس مجرد الاستحواذ على أندية عشوائية، بل اختيار أندية ذات إمكانات نمو عالية، مع ضمان التكامل بينها من حيث تبادل المواهب والخبرات التسويقية.

وأكد أن المجموعة تدرس حالياً التوسع في أسواق جديدة، في أمريكا الجنوبية وأفريقيا، بما يعزز الانتشار العالمي لعلامة "سيتي" التجارية. وفيما يتعلق بالقضايا المالية والقانونية مع الدوري الإنجليزي الممتاز، رفض المبارك التعليق قبل صدور الحكم النهائي، لكنه أشار إلى أن المجموعة واثقة من موقفها القانوني، وأن جميع التصرفات المالية كانت شفافة وتتم وفق القوانين واللوائح. وأضاف أن الدوري الإنجليزي يعمل على تحسين نظام قواعد اللعب المالي النظيف، وهو أمر جيد لاستقرار المنافسة على المدى الطويل.

وأكد المبارك أن مانشستر سيتي وسيتي جروب ليسا للبيع، وأن التركيز ينصب على مواصلة النمو والتوسع، مع التطلع إلى رفع قيمة المجموعة إلى 10 مليارات دولار في المستقبل القريب، بناءً على الزخم الحالي والإقبال المتزايد من الشركاء والمستثمرين. وأشاد بالجهود التي يبذلها مجلس الإدارة وفريق العمل لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، مع الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المجتمعية.

واختتم المبارك حديثه بالتأكيد على أن الرياضة لم تعد مجرد لعبة، بل أصبحت صناعة متكاملة تجمع بين الترفيه والتجارة والاستثمار، وأن مانشستر سيتي استطاع أن يكون نموذجاً رائداً في هذا المجال، بفضل الدعم المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي وضع رؤية واضحة للاستثمار في المستقبل، ليس فقط لتحقيق الأرباح، بل لبناء إرث رياضي واجتماعي يدوم لأجيال. وأضاف أن الاستثمار في المجتمع المحلي هو جزء لا يتجزأ من هذه الرؤية، حيث تم إنشاء مؤسسة "سيتي في المجتمع" التي نفذت مئات المشاريع التعليمية والاجتماعية في مانشستر وخارجها، مما جعل النادي أكثر من مجرد فريق كرة قدم، بل مؤسسة مجتمعية مؤثرة.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز الولاء للعلامة التجارية، وجذب شريحة واسعة من الجماهير حول العالم، مما ينعكس إيجاباً على الإيرادات والقيمة السوقية





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