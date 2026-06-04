المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 يناقش تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع

انطلق في أبوظبي المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026، الذي يركز على دور الإعلام الجديد وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تشكيل الأسرة والمجتمع. يشارك في المؤتمر مسؤولون وأكاديميون وقادة دينيون وإعلاميون من مختلف دول العالم، ويناقش سبل تعزيز الحوار الحضاري وخدمة الإنسان في العصر الرقمي.

انطلق المؤتمر الدولي الثالث ل حوار الحضارات و التسامح 2026 في أبوظبي تحت شعار تأثير الإعلام الجديد و الذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع . يستمر المؤتمر حتى الخامس من يونيو، ويستضيفه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات وبيت العائلة الإبراهيمية، بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كم shale معرفي، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض كشريك سياحي.

هذا المؤتمر يجسد رؤية الإمارت لتعزيز الحوار الحضاري كجسر للتقارب بين الشعوب، وي reflect توجهها نحو توظيف التقنيات لخدمة الإنسان وبناء مجتمعات أكثر وعياً وتماسكاً واستدامة. تحدث رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، عن أهمية غرس القيم المجتمعية والحوار داخل الأسرة لتعزيز التماسك الاجتماعي.

من جانبه، أكد مدير جامعة محمد بن زايد، الدكتور خليفة الظاهري، أن العالم يواجه تحولاً عميقاً مع تسارع التحولات الرقمية، مما يجعل الحاجة إلى حوار مُلهِم أكثر إلحاحاً، ويفرض مسؤولية مشتركة لضمان بقاء الإنسان محور التقدم. كما أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تريندز، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع عام الأسرة 2026، ليؤكد أن الأسرة تبقى المؤسسة الأولى لبناء الإنسان.

حضر الافتتاح 4500 مشارك من أكثر من 120 دولة، وتم الإعلان عن جائزة شخصية التسامح لعام 2026 التي منحت للدكتور خليفة الظاهري، وجائزة مؤسسة التسامح لمعبد بيه ايه بيه أس هندو ماندير في أبوظبي. شمل المؤتمر ثلاث منصات رئيسة: منصة فخورين بالإمارات، ومنصة الإعلام والذكاء الاصطناعي، ومنصة الأسرة والمجتمع. ناقشت الجلسة الحوارية الرئيسى في منصة فخورين بالإمارات موضوع الحوار الحضاري في عصر الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي، وتركزت على القوة الناعمة وبناء السلام العالمي: التسامح الرقمي والسرديات العابرة للأديان





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حوار الحضارات التسامح الإعلام الجديد الذكاء الاصطناعي الأسرة والمجتمع أبوظبي الإمارات القوة الناعمة السلام العالمي التسامح الرقمي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

نهاية العام الدراسي 2025-2026أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد نهاية العام الدراسي 2025-2026 وبداية العام الجديد 2026-2027

Read more »

توخيل يؤكد قدرة إنجلترا على الفوز بمونديال 2026أبدى الألماني توماس توخيل ثقته الكاملة بقدرة فريقه على المنافسة بقوة على لقب كأس العالم 2026

Read more »

أبوظبي.. المؤتمر الدولي لحوار الحضارات ينطلق غداًتنطلق غداً في العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026،...

Read more »

سعر الذهب في مصر الثلاثاء 2 يونيو 2026.. الجنيه عند 53 ألفاًشهدت أسعار الذهب في مصر استقراراً نسبياً خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026،...

Read more »

صدمة المونديال.. قائمة بأسماء نجوم بارزة لن تلعب في كأس العالم 2026مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتجه أنظار...

Read more »

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق بعد أيام قليلة في...

Read more »