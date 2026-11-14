الماراثونات العالمية تحقق 6 مليارات دولار وتسيطر على العلامات التجارية

أظهر تقرير مؤسسة Brand Finance أن أكبر 50 ماراثوناً حققت 6 مليارات دولار عام 2025، متجاوزة قيمة أندية الدوري الأمريكي، مع تفوق لندن ونيويورك على صعيد السمعة والأثر المالي.

حققت أكبر خمسين بطولة ماراثون في العالم أثراً اقتصادياً كبيراً وصل إلى نحو 6 مليارات دولار خلال عام 2025، لتثبت سباقات الجري لمسافات طويلة أنها مصدر دخل حيوي للمدن المستضيفة. يأتي هذا النمو الهائل بفضل الإنفاق المكثف للمشاركين والجماهير على الخدمات الفندقية والمطاعم ووسائل النقل، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة لتنظيم هذه الفعاليات الضخمة التي تجذب انتباه الأسواق العالمية.

الآثار الاقتصادية للماراثونات الكبرى عالمياً

كشف تقرير صادر عن مؤسسة Brand Finance البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية في 30 أكتوبر الماضي، أن ماراثون نيويورك تصدر القائمة من حيث الأثر الاقتصادي بقيمة بلغت 857 مليون دولار. يأتي في المرتبة الثانية ماراثون شيكاغو بنحو 803 ملايين دولار، ثم ماراثون لندن بقيمة 604 ملايين دولار. يشكل إجمالي الأثر الاقتصادي لهذه السباقات الثلاثة نحو 2.3 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من ثلث القيمة المسجلة لأكبر 50 ماراثوناً عالمياً، مما يوضح حجم النشاط التجاري والسياحي الذي تحققه هذه الفعاليات.

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دور الزوار الدوليين في تعزيز العوائد

يُظهر التقرير أن المشاركين القادمين من الخارج يمثلون عنصراً رئيسياً في زيادة العوائد الاقتصادية، إذ ينفق الزائر الدولي نحو ضعفين ونصف الضعف ما ينفقه الزائر المحلي. يبلغ متوسط إقامة الزائر الدولي 3.9 أيام، وهو ما يرفع الطلب بشكل كبير على الغرف الفندقية والمطاعم والمواصلات والخدمات المختلفة. لا تقتصر الفوائد الاقتصادية على يوم السباق فقط، إذ تتطلب مشاركة العدائين القادمين من مدن ودول أخرى ترتيبات للسفر والإقامة، فيما يستفيد قطاع السياحة بشكل مباشر من وجود المرافقين والجماهير الذين يزورون المدينة لمتابعة المنافسات.

العلامات التجارية تتجاوز قيمة أندية كرة القدم

أشار التقرير إلى أن الماراثونات الكبرى أصبحت تمتلك علامات تجارية ذات قيمة مالية مستقلة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية لسبعة من سباقات الماراثون العالمية الكبرى نحو 1.1 مليار دولار. تتجاوز هذه القيمة المجمعة للعلامات التجارية لأغلى عشرة أندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، مما يعكس القوة المالية الهائلة لهذه الفعاليات. تصدر ماراثون نيويورك ترتيب القيمة التجارية للعلامات بقيمة 339 مليون دولار، يليه ماراثون لندن بنحو 230 مليون دولار، ثم شيكاغو بقيمة 149 مليون دولار. تختلف هذه الأرقام عن الأثر الاقتصادي للسباقات، لأنها تقيس القيمة المالية المقدرة للعلامة التجارية نفسها وليس النفقات المباشرة.

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منهجية التقييم ومعايير قوة العلامة

اعتمدت المؤسسة في تصنيفها لعام 2026 على استطلاع شمل أكثر من 9400 شخص في تسعة أسواق، بينهم نحو 3000 عداء ماراثون، لتقييم أكثر من 75 سباقاً وفق معايير الشهرة والسمعة والرغبة في المشاركة. تصدر ماراثون لندن ترتيب قوة العلامات التجارية بحصوله على 95.5 نقطة من أصل 100، متقدماً على نيويورك الذي سجل 92.3 نقطة، ثم بوسطن بـ85.9 نقطة، وبرلين بـ85.4 نقطة، وباريس بـ84.6 نقطة. أظهرت النتائج أن المكانة الرياضية للسباق تمثل العامل الأكبر في قرار المشاركة بنسبة أهمية بلغت 32 في المئة، بينما شكلت الأجواء العامة 11 في المئة، وموقع إقامة السباق 8 في المئة، وزيادة شعبيته 7 في المئة، وجودة التنظيم 5 في المئة.

الطلب المتزايد على المشاركة في السباقات

تشير هذه النتائج إلى أن المدن تتنافس بشدة على استضافة العدائين المحترفين والهواة، وتسعى إلى تقديم تجربة متكاملة تشجع المشاركين على السفر والعودة مجدداً. سجل ماراثون لندن خلال نسخة 2026 رقماً قياسياً عالمياً بإنهاء 59 ألفاً و830 مشاركا السباق. تلقى منظمو نسخة 2027 نحو 1.33 مليون طلب للمشاركة عبر القرعة، وفي نيويورك، استقطب السباق المرتبط بالذكرى الخمسين لمساره عبر أحياء المدينة الخمسة أكثر من 240 ألف طلب من أكثر من 160 دولة، وفق البيانات التي أوردتها المؤسسة قبل إقامة نسخة نوفمبر 2026.