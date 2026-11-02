المؤشرات الأوروبية تتباين وسهم ألستوم يهوي 27% بعد خفض توقعاته

تباين أداء المؤشرات الأوروبية في تداولات الاثنين مع متابعة جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وتراجع سهم ألستوم بعد خفض توقعات هامش الربح لعام كامل.

تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات يوم الاثنين، في ظل تقييم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط المستمر منذ سبعة أشهر، إلى جانب الضغوط التي يشهدها قطاع التكنولوجيا في القارة. وجاءت حركة الأسواق متباينة بين القطاعات، مع تسجيل تراجعات حادة في بعض الأسهم وارتفاعات محدودة في أسهم أخرى.

تراجع سهم ألستوم بعد خفض التوقعات المالية

نزل سهم شركة ألستوم الفرنسية لصناعة القطارات بشكل حاد، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها بشأن هامش الربح لعام بأكمله. وهوى السهم بنسبة 27 في المئة، وهو من أبرز التحركات السلبية في الجلسة.

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وأوضحت الشركة أن مشاكل التنفيذ في منصة كوراديا ماكس في ألمانيا أدت إلى انخفاض حاد في أرباح النصف الأول من السنة المالية. وتتوقع الشركة الآن تدفقاً نقدياً حراً سلبياً لهذا العام، بعد أن كانت توقعاتها السابقة إيجابية.

ويعد التدفق النقدي الحر مؤشراً مهماً لدى المستثمرين، إذ يعكس قدرة الشركة على توليد النقد بعد تغطية نفقات التشغيل والاستثمار. ولذلك فإن التحول من توقعات إيجابية إلى سلبية يثير قلق المستثمرين بشأن مدى تأثير مشاريع التنفيذ على الأداء المالي للشركة.

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قطاعا الطاقة والرعاية الصحية يتراجعان

خسر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي على مؤشر ستوكس 600 نسبة 1 في المئة، ليتصدر قائمة القطاعات الأكثر انخفاضاً. ويأتي هذا التراجع بعد أن سجل القطاع يوم الجمعة أكبر مكسب شهري له منذ فبراير من عام 1987، عند نسبة 14 في المئة.

كما تراجعت أسهم قطاع الطاقة بنسبة 1 في المئة، متأثرة بانخفاض أسعار خام برنت بنسبة 3 في المئة. ويرتبط أداء هذا القطاع بشكل مباشر بتوقعات العرض والطلب على النفط وبالتطورات السياسية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، أجرى مسؤولون إيرانيون وقطريون محادثات لليوم الثالث على التوالي، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وتتابع الأسواق هذه المحادثات عن كثب، لأن أي تطور في ملف الصراع قد ينعكس على أسعار الطاقة والنشاط الاقتصادي.

شركات الطيران والرقائق الإلكترونية تحقق مكاسب

ارتفعت أسهم شركات الطيران، التي تستفيد عادة من انخفاض تكاليف الوقود. وصعد سهم لوفتهانزا بنسبة 1.6 في المئة، فيما زاد سهم الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس بنسبة 2 في المئة.

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وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركات رقائق إلكترونية مثل إيكسترون بنسبة 2.4 في المئة، وزاد سهم إنفينيون بنسبة 1 في المئة. ويأتي هذا الارتفاع بعد موجة بيع حادة شهدها القطاع الأسبوع الماضي.

وكانت تلك الموجة قد جاءت عقب نتائج مخيبة للآمال، سجلتها شركات تكنولوجيا عملاقة في مجال خدمات الحوسبة السحابية وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وأثارت هذه النتائج تساؤلات لدى المستثمرين حول استدامة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يبقى محور متابعة في الأسواق.

وبشكل عام، تعكس حركة المؤشرات الأوروبية في هذه الجلسة توازناً حذراً بين عوامل متعددة، تشمل التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة ونتائج الشركات. ويتابع المستثمرون في المرحلة المقبلة مدى تقدم المحادثات الدبلوماسية، إلى جانب أداء قطاع التكنولوجيا واتجاهات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.