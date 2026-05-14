اللوفر أبوظبي ينظم فعاليات عائلية بعطلات مايو: ورش فنية وجولات داخلية وخارجية لتعزيز الإبداع والتعلم واستكشاف المتحف مائيا

اللوفر أبوظبي ينظم فعاليات عائلية بعطلات مايو: ورش فنية وجولات داخلية وخارجية لتعزيز الإبداع والتعلم واستكشاف المتحف مائيايُستعرض المتحف أهمية التجارب المشتركة والترابط الفعال من خلال الفن والثقافة والاستكشاف، ويحتفل باليوم الدولي للأسر لعام 2026، بتنظيم فعاليات موسم الربيع من خلال برنامج مُنسّق من التجارب العائلية، يجمع بين ورش العمل المستوحاة من مقتنيات المتحف والأنشطة الخارجية المصممة لتشجيع الإبداع والتعلّم المشترك والاستكشاف. تقام هذه الفعاليات على مدار عطلات نهاية الأسبوع طوال مايو الجاري، وتُقام عطلات نهاية الأسبوع العائلية طوال أيام السبت والأحد خلال مايو، ويدعو المتحف العائلات إلى المشاركة في أنشطة فنية مجانية مستوحاة من مقتنيات المتحف. وتُركز كل جلسة على التعلّم من خلال القطع الفنية، إذ تبدأ داخل القاعات باستكشاف أعمال مختارة برفقة مرشدي المتحف، قبل الانتقال إلى ورشة إبداعية تطبيقية تشجع على الإبداع، وسرد القصص، والاكتشاف المشترك. ويستضيف المتحف خلال مايو ورشة تصميم وعاء من الطين يومي 16 و17 الجاري، وجلسة إعداد نقش بارز باستخدام رقائق الألمنيوم، يومي 23 و24 مايو، و«لوحات عائلية مستوحاة من أعمال بيكاسو»، يومي 30 و31 مايو. وبالنسبة للعائلات التي تبحث عن المغامرة خارج قاعات العرض، يقدّم «اللوفر أبوظبي» طريقتين فريدتين لاكتشاف المتحف بينما يبحر الزوار على سطح الماء.

اللوفر أبوظبي ينظم فعاليات عائلية بعطلات مايو: ورش فنية و جولات داخلية وخارجية ل تعزيز الإبداع والتعلم و استكشاف المتحف مائيا يُستعرض المتحف أهمية التجارب المشتركة والترابط الفعال من خلال الفن والثقافة والاستكشاف، ويحتفل بال يوم الدولي للأسر لعام 2026، بتنظيم فعاليات موسم الربيع من خلال برنامج مُنسّق من التجارب العائلية ، يجمع بين ورش العمل المستوحاة من مقتنيات المتحف والأنشطة الخارجية المصممة لتشجيع الإبداع والتعلّم المشترك والاستكشاف.

تقام هذه الفعاليات على مدار عطلات نهاية الأسبوع طوال مايو الجاري، وتُقام عطلات نهاية الأسبوع العائلية طوال أيام السبت والأحد خلال مايو، ويدعو المتحف العائلات إلى المشاركة في أنشطة فنية مجانية مستوحاة من مقتنيات المتحف. وتُركز كل جلسة على التعلّم من خلال القطع الفنية، إذ تبدأ داخل القاعات باستكشاف أعمال مختارة برفقة مرشدي المتحف، قبل الانتقال إلى ورشة إبداعية تطبيقية تشجع على الإبداع، وسرد القصص، والاكتشاف المشترك.

ويستضيف المتحف خلال مايو ورشة تصميم وعاء من الطين يومي 16 و17 الجاري، وجلسة إعداد نقش بارز باستخدام رقائق الألمنيوم، يومي 23 و24 مايو، و«لوحات عائلية مستوحاة من أعمال بيكاسو»، يومي 30 و31 مايو. وبالنسبة للعائلات التي تبحث عن المغامرة خارج قاعات العرض، يقدّم «اللوفر أبوظبي» طريقتين فريدتين لاكتشاف المتحف بينما يبحر الزوار على سطح الماء





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اللوفر أبوظبي فعاليات عائلية ورش فنية جولات داخلية وخارجية تعزيز الإبداع والتعلم استكشاف المتحف مائيا يوم الدولي للأسر برنامج مُنسّق من التجارب العائلية أنشطة فنية مجانية ورشة تصميم وعاء من الطين ورشة إعداد نقش بارز باستخدام رقائق الألمنيوم لوحات عائلية مستوحاة من أعمال بيكاسو

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مدرب منتخب مصر يرفض إغراءات أهلي جدة: هدفي كأس العالم | صحيفة الخليجأكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، أن عقده مع «الفراعنة» مستمر حتى 2026 وهدفه التأهل لكأس العالم 2026 ولا يفكر في الرحيل...

Read more »

«الأبيض» يستضيف اليمن بطموح النقطة التاسعةيرفع منتخب الإمارات الوطني شعار الفوز في التصفيات الآسيوية المزدوجة لمونديال 2026 وكأس آسيا

Read more »

«الأبيض» في المجموعة الأولى بالدور الثالث لتصفيات المونديالأسفرت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عن وقوع المنتخب الوطني

Read more »

"اقتصادية الشارقة" تعيد تشكيل مجلس الشبابأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إعادة تشكيل مجلس شبابها في دورته الثالثة 2024 - 2026...

Read more »

تحضيرات المنتخب الوطني لكرة القدم في دبي تسير بشكل جيداتحاد الكرة الإماراتي يحقق المعسكر التدريبي لنيل كأس العالم 2026

Read more »

سعر صرف الدولار بالموازنة المصرية الجديدة عند 47 جنيهاً.. هل تستقر العملة؟في إطار إعلان تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، كشف وزير المالية المصري

Read more »