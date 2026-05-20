اللقاء بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الألماني: تعزيز العلاقات الاستراتيجية وسبل التعاون المشترك

في هذا الحدث، تم بحث العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، والتداعيات المحتملة للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. كما تم بحث الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور غونتر زاوتر، مستشار الشؤون السياسية والأمنية للمستشار الألماني.

خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لجمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فريدريش ميرتس سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وخلال اللقاء، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم خططهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام. وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وجرى أيضاً بحث الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة. وجدد ميرتس التأكيد على تضامن جمهورية ألمانيا الاتحادية مع الإمارات، وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للموقف الألماني الداعم، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

وناقش اللقاء التداعيات الخطرة لهذه الاعتداءات على أمن الملاحة البحرية الدولية، وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وضمان حرية التجارة العالمية. حضر اللقاء لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، وسعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وأحمد وهيب العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية





