اللجنة الوزارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تدين الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس وتطالب بالوقف الفوري لها

اللجنة الوزارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أدانت الاعتداءات الإيرانية الغادرة بصواريخ باليستية ومسيرات على المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، واعتبرتها عدواناً خطيراً على سيادة الدول والأمن والسلامة الإقليمية. وقدّم المجلس تحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، وطالب بالوقف الفوري لها. وقدّم المجلس سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن أن تُبنى علاقات المستقبل في ظلّ استمرار هذه الاعتداءات والإصرار عليها؟

اللجنة الوزارية لمجلس التعاون لدول الخليج العر بية أدانت الاعتداءات الإيرانية الغادرة بصواريخ باليستية ومسيرات على المملكة العربية السعودية و دولة الكويت و المملكة الأردنية الهاشمية ، واعتبرتها عدواناً خطيراً على سيادة الدول والأمن والسلامة الإقليمية.

وأكد المجلس في بيان صادر عن اجتماع عقده بمدينة المنامة أن هذه الأعمال العدائية لا تخدم أي تفاهم أو تقارب، بل تبعد بين الشعوب وتقوّض أسس الثقة وتزرع الشقاق، وتُغلق أبواب الحوار الذي طالما دعت إليه دول المجلس. وقدّم المجلس تضامنه الكامل ووقوفه الراسخاً مع الدول الثلاثة، وأكد أن أمن دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على إحداها هو اعتداء عليها جميعاً.

وقدّم المجلس التهنئة للمملكة العربية السعودية على احتفالية اليوم الوطني الـ75، وأعرب عن ثقته في أن قدرات الدفاع المشترك ومنظومات الدفاع الجوي تتصدّى لهذه الاعتداءات بكفاءة عالية. وقدّم المجلس تحذيراً للمواطنين والمقيمين على أراضي دوله من أيّ تهديدات محتملة، وأكد أن قيادات دول المجلس ماضية في صون أمن المنطقة واستقرارها.

وقدّم المجلس حقّ دوله الثابت والمشروع في الدفاع عن نفسها فرادى وجماعات، والردّ على هذا العدوان بكل الوسائل المشروعة، وفقاً للمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلّلة عليها. وقدّم المجلس تحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، وطالب بالوقف الفوري لها.

وقدّم مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمّل مسؤولياتهما في إدانة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه، بما يضمن احترام سيادة الدول وحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي. وقدّم المجلس سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن أن تُبنى علاقات المستقبل في ظلّ استمرار هذه الاعتداءات والإصرار عليها





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اللجنة الوزارية لمجلس التعاون لدول الخليج العر الاعتداءات الإيرانية الغادرة المملكة العربية السعودية دولة الكويت المملكة الأردنية الهاشمية العدوان سيادة الدول أمن الشعوب سلامة الأراضي القانون الدولي ميثاق الأمم المتحدة مبادئ حسن الجوار حماية الحدود الدفاع المشترك منظومات الدفاع الجوي حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود حماية الحدود

United States Latest News, United States Headlines