الكوليسترول الخفي ولغز النوبات القلبية: كيف يهدد البروتين الدهني Lp(a) الأشخاص الأصحاء؟

يسلط تقرير طبي الضوء على مخاطر البروتين الدهني Lp(a) الذي يسبب نوبات قلبية وسكتات دماغية لأشخاص يتمتعون بصحة جيدة، موضحاً أسباب ارتباطه بالجينات وفشل العلاجات التقليدية في خفضه، مع استعراض لآمال جديدة عبر تقنيات إسكات الجينات.

كشف مجموعة من الباحثين والخبراء في المجال الطبي عن تحذيرات جدية تتعلق بنوع غير شائع من الكوليسترول، والذي قد يكون التفسير العلمي الكامن وراء إصابة العديد من الأشخاص بنوبات قلبية مفاجئة وسكتات دماغية حادة، على الرغم من التزامهم التام بنمط حياة صحي واتباعهم لأنظمة غذائية متوازنة، بل وحتى في الحالات التي تظهر فيها نتائج اختبارات الكوليسترول التقليدية والروتينية بصورة طبيعية ومطمئنة.

هذا الاكتشاف يأتي في ظل تزايد الاهتمام العلمي العالمي بما يُعرف بالبروتين الدهني إل بي (أ)، والذي بدأ يتصدر المشهد في أبحاث أمراض القلب والأوعية الدموية الحديثة. ووفقاً لتقرير علمي مفصل نشره باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية، فإن هذا البروتين الدهني، المعروف اختصاراً بـ Lp(a)، يمثل تهديداً صامتاً نظراً لارتباطه المباشر بزيادة مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين وتضيّق صمامات القلب، مما يجعله أحد أكثر العوامل خطورة التي لا يتم رصدها في الفحوصات الدورية المعتادة.

ويكمن الاختلاف الجوهري بين هذا النوع والكوليسترول الضار التقليدي منخفض الكثافة في وجود بروتين إضافي يُسمى أبوليبوبروتين (أ)، وهو المكون الذي يعتقد العلماء أنه يمنح هذا الجزيء قدرة فائقة على التسبب في تراكم الدهون داخل الجدران الشريانية وتحفيز تكوّن الجلطات الدموية بشكل أسرع وأكثر عدوانية، مما يجعل الشخص عرضة للخطر دون وجود مؤشرات تحذيرية تقليدية. وتشير الدراسات إلى أن الخطورة الحقيقية لهذا النوع من الكوليسترول تكمن في طبيعته الوراثية البحتة، حيث أن مستويات البروتين الدهني Lp(a) في الدم لا تتأثر بشكل كبير بالعادات اليومية أو النظام الغذائي أو ممارسة النشاط البدني.

ويوضح التقرير أن ما يتراوح بين 70% إلى 90% من الاختلافات في مستويات هذا البروتين بين فرد وآخر تعود إلى العوامل الجينية، وبالتحديد إلى جين LPA المسؤول عن تكوين هذا البروتين المرتبط به. وهذا يعني أن الشخص يولد بمستوى محدد من هذا الكوليسترول يظل مستقراً نسبياً طوال مراحل حياته، مما يجعل التدخلات التقليدية مثل إنقاص الوزن أو تجنب الدهون المشبعة غير كافية لخفض مستوياته.

ومع ذلك، لفت الباحثون إلى وجود بعض العوامل الثانوية التي قد تحدث تغييرات طفيفة، مثل النوع الاجتماعي والانتماء العرقي، بالإضافة إلى التغيرات الهرمونية العميقة، وخاصة تلك المرتبطة بانقطاع الطمث لدى النساء، أو الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى التي قد تؤثر على توازن البروتينات في الجسم. وقد أظهرت المتابعات طويلة المدى أن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد بشكل طردي مع ارتفاع مستويات Lp(a)، خاصة إذا اجتمع ذلك مع وجود التهابات مزمنة في الجسم أو ارتفاع في الكوليسترول الضار التقليدي، وهو ما يفسر لماذا يصاب بعض الرياضيين أو الأشخاص النحفاء بنوبات قلبية مفاجئة.

أما فيما يتعلق بالجانب العلاجي، فقد أكد التقرير أن الخيارات المتاحة حالياً في العيادات والمستشفيات لا تزال محدودة للغاية ومخيبة للآمال إلى حد ما، إذ إن أدوية خفض الكوليسترول التقليدية، وفي مقدمتها أدوية الستاتين الشهيرة، لا تمتلك القدرة على تقليل مستويات البروتين الدهني Lp(a)، بل إن بعض الدراسات أشارت إلى أنها قد تؤدي في حالات نادرة إلى زيادة طفيفة في مستوياته، رغم أنها تظل فعالة جداً في تقليل المخاطر القلبية العامة عن طريق خفض الكوليسترول منخفض الكثافة. ولكن، هناك بارقة أمل تلوح في الأفق مع قيام شركات دوائية عملاقة مثل Novartis وAmgen وEli Lilly بتطوير علاجات جينية ثورية تعتمد على تقنية إسكات الجينات.

تهدف هذه التقنية المتقدمة إلى استهداف الكبد مباشرة لتقليل إنتاج هذا البروتين من المنبع. وقد كشفت النتائج الأولية للتجارب السريرية عن نجاحات باهرة، حيث تمكنت هذه العلاجات من خفض مستويات Lp(a) في الدم بنسبة تتراوح ما بين 80% و90%، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في استراتيجيات علاج أمراض القلب الوراثية إذا ما أثبتت التجارب النهائية قدرتها الفعلية على تقليل معدلات الوفيات والسكتات الدماغية.

وفي ختام التقرير، توصي الإرشادات الطبية الدولية المحدثة بضرورة إجراء فحص للبروتين الدهني Lp(a) مرة واحدة على الأقل خلال مرحلة البلوغ لكل شخص، وذلك لتحديد مستوى الخطر الوراثي الذي يواجهه. وتزداد هذه التوصية أهمية للأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي قوي من الإصابات المبكرة بأمراض القلب أو الذين عانوا من جلطات غير مفسرة طبياً. ومع ذلك، شدد الباحثون على ضرورة عدم الذعر عند اكتشاف ارتفاع مستويات هذا البروتين، بل يجب التعامل معه كعامل خطر إضافي يجب إدارته بحذر.

وبناءً على ذلك، يصبح التحكم في العوامل الأخرى التي يمكن السيطرة عليها، مثل ضغط الدم، ومستويات السكر في الدم، والامتناع التام عن التدخين، والحفاظ على نشاط بدني منتظم، أمراً حيوياً لتقليل التأثير السلبي للميول الوراثية. ويظل الحفاظ على نمط حياة صحي هو الركيزة الأساسية والخط الدفاعي الأول لحماية القلب، حتى في مواجهة التحديات الجينية التي لا يمكن تغييرها حالياً، بانتظار اعتماد العلاجات الجينية الجديدة رسمياً في الأسواق العالمية





