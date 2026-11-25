المجلس التشريعي الإسرائيلي يصوت بأغلبية 65 مقابل 50 على مشروع قانون غادي آيزنكوت لتشكيل لجنة تحقيق في هجمات أكتوبر، في خطوة نحو تحقيق الشفافية السياسية والأمنية.

صادق المجلس التشريعي الإسرائيلي في الكنيست ، يوم الأربعاء، على مشروع قانون مهم يدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في ظروف وأسباب هجمات السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد تقديم غادي آيزنكوت ، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، هذا المقترح التشريعي. وقد حصد مشروع القانون دعم 65 عضواً من أعضاء المجلس، بينما اعترض عليه 50 عضواً آخرين، مما يعني حصوله على الأغلبية اللازمة لبدء إجراءاته البرلمانية الرسمية. ويأتي هذا التصويت في إطار الضغوط المتزايدة على النخب السياسية الإسرائيلية لمعالجة إخفاقات الأمن والدفاع التي سمحت بتنفيذ الهجوم الدموي الذي تعرضت له البلاد.

آيزنكوت ومبادرته لتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة

كان غادي آيزنكوت قد تعهد بشكل صريح وجدي خلال حملته الانتخابية السابقة بالعمل فوراً على تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة للنظر في الإخفاقات الاستراتيجية والأمنية التي مكنت حركة حماس من تنفيذ هجومها الذي خلف أكثر من 1200 قتيل إسرائيلي. واعتبر حزب يشار، الذي يتزعمه آيزنكوت، في بيان رسمي أن تشكيل هذه اللجنة ليس خياراً بل هو أمر أساسي وكامل لاكتشاف الحقيقة الكاملة حول ما حدث، واستخلاص الدروس والعبر الضرورية لتعزيز أمن إسرائيل في المستقبل. ويهدف هذا الجهد إلى منع تكرار السيناريو الكارثي من خلال محاسبة المسؤولين وتقديم توصيات إصلاحية شاملة.

الرفض السابق لحكومة نتنياهو والموقف الجديد في الكنيست

في تطور ملحوظ عن المواقف السابقة، كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كانت حكومته في السلطة وقت وقوع الهجوم، قد رفض في الماضي المطالبات بتشكيل لجنة تحقيق من هذا النوع واستقلاليته. وبدلاً من ذلك، اقترحت حكومة نتنياهو تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الائتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة، مع التأكيد على أن تعيين أعضاء هذه اللجنة سيكون بأيدي سياسيين وليس من قبل خبراء مستقلين، وهو ما رآه المنتقدون غير كافٍ لضمان الحيادية. لكن الغالبية الجديدة في الكنيست، بقيادة آيزنكوت، ترى أن هذا النموذج السابق لا يفي بالغرض وأن اللزوم يتطلب هيئة تحقيق مستقلة تماماً عن الضغوط السياسية المباشرة.

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إجراءات الكنيست القادمة والجدول الزمني للتقرير

بعد هذا التصويت التمهيدي الأولي، من المقرر أن يُحال مشروع القانون الآن إلى إحدى اللجان المختصة في الكنيست لمناقشته وتحريره بشكل تفصيلي، حيث يجب أن يجتاز ثلاث قراءات تشريعية إضافية قبل أن يصبح قانوناً نافذاً ومعمولاً به. وبحسب البيان الرسمي الصادر عن البرلمان، فإن هيكلية لجنة التحقيق المقرر إنشاؤها ستتألف من خمسة أعضاء، ويجب أن تكون ملزمة بنشر تقرير مرحلي خلال عام واحد بالضبط من تاريخ الإعلان الرسمي عن تشكيلها. هذا الموعد المحدد يخلق ضغطاً زمنياً على الجهات المعنية لإنجاز المهام بسرعة، مما قد يساهم في سرعة تقديم النتائج للرأي العام الإسرائيلي.