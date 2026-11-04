الكونغرس الأمريكي الجديد: الفيتو مقابل التحقيقات في عهد ترامب

بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس في 3 نوفمبر، يواجه دونالد ترامب معادلة دستورية بين استخدام حق الفيتو والضغط عبر التحقيقات البرلمانية قبل انتخابات 2028.

تشهد العاصمة واشنطن تحولاً جذرياً في موازين القوى السياسية الدستورية عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي أجريت الثلاثاء 3 نوفمبر، حيث انتزعت الأغلبية الديمقراطية السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، لتدخل إدارة الرئيس دونالد ترامب مرحلة من المواجهة والتسوية المحتملة تحدد مسار العامين الأخيرين من ولايته الثانية. لم تعد السلطة التنفيذية تعمل بحرية مطلقة، بل أصبحت ضمن نظام ضوابط وتوازنات يفرض فيه الخصوم السياسيون شروطاً جديدة تتطلب توازناً دقيقاً بين فرض الإرادة التشريعية والضغط الرقابي المتبادل.

السيناريوهات الدستورية بعد السيطرة الديمقراطية

تمنح النتائج الانتخابية التي تعكس استياء الناخبين من تكاليف المعيشة والحرب مع إيران والسياسات الاقتصادية، الديمقراطيين صلاحيات واسعة للتحقيق والرقابة ومراجعة التعيينات الحكومية والقضائية اعتباراً من انعقاد الكونغرس الجديد في يناير 2027. ومع ذلك، لم تنتزع هذه السيطرة من ترامب سلطاته الدستورية الأساسية، ولا سيما حق النقض (الفيتو) الذي يظل الأداة الأقوى لتعطيل معظم التشريعات التي يرفضها ولا تحظى بتأييد واسع يتجاوز الانقسام الحزبي في الكونجرس.

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في المقابل، يمتلك الديمقراطيون أدوات فعالة لإدارة لجان الرقابة واستدعاء مسؤولين حاليين وسابقين، والمطالبة بوثائق تتعلق بقرارات الإدارة، مما يخلق ضغطاً مستمراً على البيت الأبيض خاصة إذا اتجهت التحقيقات نحو الملفات المالية أو المصالح التجارية المرتبطة بالرئيس وأفراد عائلته أو قرارات الهجرة والإنفاق.

استراتيجية الفيتو والتفاوض المقصود

استبق الرئيس دونالد ترامب نتائج الانتخابات بالإعلان عن استعداده للتحول إلى ما وصفه بـ"السيد فيتو"، معتبراً أن تعطيل مشروعات القوانين التي يقدمها الديمقراطيون سيدفعهم في نهاية المطاف إلى التفاوض معه. خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" في الثالث من نوفمبر، أوضح أن الرؤساء يستطيعون استخدام حق النقض لعدة أشهر قبل أن يعود خصومهم السياسيون بحثاً عن اتفاق، في إشارة واضحة إلى أن تعطيل التشريعات هو وسيلة لفرض التفاوض وليس مجرد أداة لرفض القوانين.

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وكرر ترامب موقفه خلال مقابلة مع "فوكس نيوز" بعد اتضاح حجم الخسائر الجمهورية، مؤكداً أنه سيتصدى للتشريعات التي يعتبرها غير مقبولة، لكنه كشف في الوقت نفسه عن استعداده للعمل مع الديمقراطيين وعن اتصالات أجراه معه عدد من أعضاء الحزب المنافس. يشير هذا التزامن بين التهديد بالفيتو وإبداء الاستعداد للتفاهم إلى أن الرئيس لا يستبعد التفاوض، وإن كان يريد الدخول من موقع يحتفظ فيه بورقة دستورية قوية.

أولويات التحقيقات والضغوط السياسية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير نشرته الأربعاء بأن الديمقراطيين يعتزمون مراجعة ملفات تتعلق بأنشطة ترامب التجارية والعملات المشفرة وقرارات إدارته، إلى جانب بحث إجراءات مساءلة محتملة لبعض كبار المسؤولين. يهدف الحزب عبر هذه الخطوات إلى الجمع بين الضغط على الرئيس وإظهار قدرته على تقديم بدائل سياسية واقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

وضع الحزب الديمقراطي قضايا الرعاية الصحية والضرائب وتكاليف المعيشة على رأس أولوياته التشريعية، في محاولة واضحة لكسب التأييد الشعبي واستعادة الزخم قبل الدورة الانتخابية القادمة. تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحويل التركيز من مجرد العقبة أمام التشريعات إلى طرح برنامج بديل ملموس يلامس هموم المواطنين اليومية ويظهر كفاءة السلطة التشريعية الجديدة في مواجهة الإدارة التنفيذية.

عقبات العزل وإمكانية التوافق الكبير

تفتح الصلاحيات الجديدة الباب أمام سؤال حساس يتعلق بإمكانية استخدام التحقيقات البرلمانية أو التلويح بإجراءات العزل كأوراق ضغط في مواجهة الفيتو الرئاسي، حيث يستطيع مجلس النواب الذي تسيطر عليه الديمقراطيات بدء إجراءات اتهام سياسي وإحالتها إلى مجلس الشيوخ. لكن الطريق من التحقيق إلى العزل الفعلي يبدو بالغ الصعوبة دستورياً، إذ يشترط الدستور الأمريكي موافقة الأغلبية البسيطة في مجلس النواب لتوجيه الاتهام، بينما يتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين.

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هذه الأغلبية الكبيرة لا يمتلكها الديمقراطيون بمفردهم، ما يجعل نجاح محاولة ثالثة لعزل ترامب رهناً بانضمام عدد كبير من الجمهوريين إليها، وهو احتمال لا تشير موازين القوى الحالية إلى قرب تحققه. كما ينطبق الأمر نفسه على الفيتو الرئاسي، حيث يستطيع المجلسان تجاوز اعتراض الرئيس بأغلبية الثلثين في كل منهما، مما يؤكد أن القرارات الكبرى تحتاج دائماً إلى توافق سياسي يتجاوز حدود الأغلبية الحزبية الضيقة.

في تحليل نشره معهد بروكينغز قبل الانتخابات، ناقش باحثون احتمال أن تتحول سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى مرحلة من الرقابة المكثفة على الإدارة بدلاً من التركيز على تشريعات يصعب تمريرها في مواجهة الفيتو. وطرح التحليل تساؤلاً بشأن ما إذا كان ترامب سيفضل تعزيز إرثه السياسي من خلال قوانين تحظى بدعم الحزبين أم الاستمرار في استخدام صلاحياته التنفيذية وخوض مواجهة مفتوحة مع السلطة التشريعية.

أما صحيفة "الغارديان" فقد نشرت الأربعاء مقالاَ تحليلياً للخبيرة القانونية كلير فينكلشتاين، رأت فيه أن التحقيقات المطولة قد تكون أكثر جدوى للديمقراطيين من التسرع في إجراءات عزل جديدة لا يُرجح أن تنتهي بإطاحة الرئيس. واعتبرت أن استخدام سلطات الاستدعاء والحصول على الشهادات والوثائق قد يتيح للكونغرس استعادة جانب من دوره الرقابي، مشيرة إلى إمكانية البدء بالتحقيق مع أعضاء في الإدارة قبل الانتقال إلى الرئيس نفسه، رغم أن التوجه نحو المحاكمة ليس محل إجماع داخل الحزب الديمقراطي.