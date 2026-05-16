الكونغو تحذر من إيبولا بونديبوغيو: فتك قد يصل 50% بلا لقاح أو علاج، وتصاعدت الإصابات والوفيات

الوزير سامويل-روجيه كامبا حذر من سلالة إيبولا جديدة في الكونغو الديمقراطية، حيث تشهد البلاد تفشياً متسارعاً للوباء، مع ارتفاع الإصابات والوفيات. لم يتم العثور على أي لقاح أو علاج محدد حتى الآن لاحتوائها، مما يجعلها أكثر فتكاً من السلالات الأخرى. تم الإعلان عن تفشي جديد للوباء في الكونغو الديمقراطية، وحذر من خطر انتشار كبير للفيروس. تم تسجيل وفاة رجل يبلغ من العمر 59 عاماً، ينحدر من الكونغو، في العاصمة كمبالا بعد دخوله المستشفى في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن أظهرت الفحوصات وجود سلالة بونديبوغيو في جسده. تم إعادة جثته إلى بلاده في اليوم نفسه. تم القضاء على إيبولا في الكونغو في ديسمبر/من العام 2020، بعد وفاة 2300 شخص في تفشي أشد فتكاً في تاريخ البلاد بين عامي 2018 و2020. ظهر الفيروس لأول مرة عام 1976، وهو مرض فيروسي فتاك ينتشر عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم، ويُعتقد أنه انتقل إلى الإنسان من الخفافيش. تسبب الفيروس الشديد العدوى في وفاة نحو 15 ألف شخص في إفريقيا خلال الأعوام الخمسين الماضية، على الرغم من التقدم المحرز في تطوير اللقاحات والعلاجات للسلالات الأخرى.

الكونغو تحذر من إيبولا بونديبوغيو : فتك قد يصل 50% بلا لقاح أو علاج ؛ 246 مشتبه و80 وفاة، ومخاوف انتشار إقليميأكد وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، السبت، أن سلالة فيروس «إيبولا» المتفشية حالياً في البلاد تتميز بـ«معدل فتك مرتفع جداً»، مؤكداً عدم توفر أي لقاح أو علاج محدد حتى الآن لاحتوائها.

وتشهد الكونغو الديمقراطية تفشياً متسارعاً للوباء، حيث يُشتبه في وجود 246 حالة إصابة بالفيروس، إضافة إلى تسجيل 80 حالة وفاة ناجمة عنه، وفقاً لأحدث حصيلة رسمية صدرت السبت. وقال الوزير سامويل-روجيه كامبا، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة كينشاسا: «ليس هناك لقاح ضد سلالة بونديبوغيو ولا علاج محدد لها»، لافتاً إلى أن «معدل الفتك بسبب هذه السلالة مرتفع جداً، وقد يصل إلى 50%»





