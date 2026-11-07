الكتبي: المنتخب الإماراتي جاهز للذهب في جوجيتسو أبوظبي

بطل العالم السابق في الجوجيتسو فيصل الكتبي يعلن جاهزية أبطال الإمارات للمنافسة على الميداليات الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين المنطلقة الاثنين.

أكد فيصل الكتبي ، بطل العالم السابق في الجوجيتسو وعضو اللجنة الفنية لمنتخب الإمارات الوطني، أن لاعبي المنتخب مستعدون تماماً للمنافسة الشديدة من أجل نيل الميداليات الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. وأشارت التحذيرات إلى أن الاستعدادات لهذا الحدث الرياضي الكبير بدأت منذ مطلع العام الجاري من خلال استراتيجيات تدريبية دقيقة وبعثات خارجية.

وقال الكتبي في تصريحات صريحة إن اللاعبين خاضوا سلسلة من بطولات "جراند سلام" الدولية خلال الفترة الماضية بهدف جمع النقاط الضرورية التي تؤهلهم رسمياً للمشاركة في الجولة الختامية من البطولة. وتعد هذه الجولة محط أنظار الجميع حيث تجتمع نخبة من أبطال العالم والمحترفين في منافسة رياضية رفيعة المستوى تهدف لتتويج المتصدرين.

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تفوق استراتيجي ونمو غير مسبوق

وأوضح عضو اللجنة الفنية أن اللعبة شهدت نقلة نوعية كبيرة في الإمارات مقارنة بالمراحل الأولى التي كانت تستقطب نحو 200 إلى 300 لاعب فقط. وفي المقابل، سجلت النسخة الحالية حضوراً ضخماً حيث ينافس أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون ما يزيد على 150 دولة حول العالم، مما يعكس انتشاراً واسعاً للرياضة.

وعزا الكتبي هذا النمو الهائل إلى نجاح الاستراتيجية المعتمدة من قبل الاتحاد ونجاح الجهود المبذولة لترسيخ قواعد اللعبة. وأشار إلى اتساع قاعدة الممارسين محلياً بشكل ملحوظ، مع انتشار تدريبات الجوجيتسو في المدارس والأندية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الدور الأساسي للأسرة في دعم الأجيال الجديدة والشابة.

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وجوه واعدة لاعتلاء منصات التتويج

كشف فيصل الكتبي عن قائمة بأبرز الوجوه التي يراهن عليها المنتخب لتحقيق الميداليات الذهبية في البطولة العالمية. وقد شملت هذه القائمة كل من عمر السويدي، خالد الشحي، سعيد القبيسي، راشد الشحي، ذياب النعيمي، وعبد الله القبيسي، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأبطال الوطنيين.

وأكد أن جميع هؤلاء اللاعبين يتطلعون بشغف إلى اعتلاء منصات التتويج وعازمون بإصرار على بلوغ الهدف المحدد وهو الفوز بالمراكز الأولى. ووصف الكتبي المجموعة بأنها واعدة وقادرة على المنافسة بقوة، مما يعزز الطموحات الوطنية في هذا المجال الرياضي التنافسي.

دعم القيادة ورؤية مستقبلية

شدد المتحدث على أن عملية التطور الملحوظ في رياضة الجوجيتسو كانت نتاج عمل شاق ومجهود كبير من قبل جميع المعنيين بالشأن الرياضي. وأكد أن هذا النجاح لم يكن ليحدث لولا الدعم اللامحدود والمتواصل من القيادة الرشيدة في الدولة، الذي ساهم في توفير البيئة المثلى للنجاح.

أضاف الكتبي أن المنافسة على الألقاب ستكون قوية جداً نظراً لمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الدوليين في الحدث. ومع ذلك، أعرب عن ثقته الراسخة في قدرات أبطال الإمارات، خاصة في ضوء الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال الموسم الحالي في المحافل الخارجية المختلفة.

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ختاماً، أكد أن لاعبونا وضعوا الميداليات الذهبية نصب أعينهم، ونتوقع منهم تقديم مستويات تليق بسمعة الجوجيتسو الإماراتي المرموقة. وتهدف هذه الجهود إلى رفع راية الدولة عالياً من خلال نتائج رياضية إيجابية تعكس جاهزية المنتخب وقوته في الساحات الدولية.