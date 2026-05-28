القيادة الإماراتية تستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى وتجسد روح الوحدة والانتماء

استقبالات العيد في الإمارات تعكس النهج الإنساني للقيادة الرشيدة وروح التلاحم بين الحاكم والشعب

في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة، ومشهد يعكس أصالة المجتمع الإمارات ي وتماسكه على مستوى الوطن، استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وأصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ، جموع المهنئين ب عيد الأضحى ، وهو ما يجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة والشعب.

العيد في الإمارات يتحول إلى لوحة وطنية وإنسانية متكاملة، تتجسد فيها معاني الوحدة والمحبة والوفاء والانتماء. وفي كل عام، تحرص القيادة الرشيدة على مشاركة المواطنين والمقيمين فرحة العيد، تأكيداً لنهج إنساني راسخ تأسست عليه الدولة على يد القادة المؤسسين، وهو النهج الذي جعل من القرب من الناس والتواصل معهم ركناً أساسياً في فلسفة الحكم والإدارة على مستوى إمارات الدولة.

هذه اللقاءات بين القيادة الرشيدة والشعب، تكون فرصة لتعزيز أواصر المحبة والتلاحم الوطني، وترسيخ قيم التواصل الإنساني التي قامت عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها، كما تعكس نهجاً راسخاً يقوم على القرب من الناس ومشاركتهم مختلف المناسبات الوطنية والدينية، بما يعزز روح الأسرة الوطنية الواحدة، ويؤكد متانة العلاقة التي تجمع القيادة بالمجتمع. صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، خلال الاستقبال، عبّر عن أصدق الدعوات بأن يحفظ الله دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يواصل الوطن مسيرته نحو المزيد من التطور والنماء المستدام.

مجالس التهاني بالعيد تعكس جانباً مهماً من الهوية الإماراتية التي حافظت على أصالتها الاجتماعية رغم كل ما حققته الدولة من تطور حضاري وتنموي هائل. فالإمارات التي أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والاقتصاد والابتكار، لا تزال متمسكة بقيمها العربية والإسلامية الأصيلة، وفي مقدمتها صلة الرحم والتلاحم المجتمعي واحترام التقاليد والموروث الوطني، وتبرز هذه اللقاءات الودية كيف نجحت القيادة في بناء نموذج فريد للعلاقة بين الحاكم والشعب، يقوم على القرب الإنساني والثقة المتبادلة والاهتمام الحقيقي بالناس





