القيادي في صمود يثني على دور الإمارات في دعم السلام ويؤكد ضرورة عزل تنظيم الإخوان

في حوار خاص، يسلط خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف صمود، الضوء على دور الإمارات البارز في دعم السودان لتحقيق السلام المستدام، ويدعو إلى تشديد الضغوط الدولية على تنظيم الإخوان للحد من نفوذه وتخريبه. كما يستعرض يوسف جذور الأزمة السودانية، وذكرياته الشخصية عن اندلاع الحرب، والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الشعب السوداني.

يشهد擔任 تحالف صمود ، خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السودان ي، على الدور الهام الذي تلعبه الإمارات في دعم السودان لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام.

وقد أكد يوسف أن مبادرة "الرباعية"، التي تشمل الإمارات، تشكل ضامناً حقيقياً لتحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. وثمن يوسف جهود الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية للسودانيين المتأثرين بالنزاع، كما أشاد بدورها كشريك موثوق في مسارات السلام. في ظل الحرب الدائرة في السودان، التي خلفت مأساة إنسانية كبيرة، يجدد يوسف الدعوة إلى ضرورة تشديد الضغوط على تنظيم الإخوان في السودان، ولا سيما من قبل الدول الأوروبية.

ويستشهد يوسف بتصنيف الولايات المتحدة للجماعة كمنظمة إرهابية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة. ويؤكد أن عزل تنظيم الإخوان سياسياً واقتصادياً سيساهم في الحد من قدرته على تأجيج الصراعات، ويدعم جهود استعادة الاستقرار. ويرى يوسف أن الاستراتيجية الأمريكية المضادة للإرهاب كشفت ارتباط السودان العميق بمخاوف مكافحة الإرهاب الدولية، وأهمية اتخاذ موقف دولي واضح تجاه تنظيم الإخوان. يعود يوسف في تحليله إلى جذور الأزمة في السودان، مشيراً إلى عقود من الحكم الديكتاتوري وتنوع البلاد الثقافي الكبير.

ويوضح أن فشل الجيش في إدارة هذا التنوع، خاصة بعد انقلاب 1989 الذي قاده تنظيم الإخوان، أدى إلى تعمق الأزمات. وبعد ثورة 2019، تم إجهاض الانتقال الديمقراطي عبر الحرب التي يصفها بـ"الثورة المضادة". ويؤكد يوسف أن تنظيم الإخوان كان له دور تخريبي كبير، من خلال استغلال نفوذه في المؤسسات العسكرية والأمنية لتعطيل الانتقال وإشعال الحرب في 2023، ولا يزال يعرقل جهود السلام.

كما يشارك يوسف ذكرياته الشخصية عن اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، وصفها باليوم الصادم حيث خرج لمحاولة وقف القتال عبر الحوار لكن شدة الاقتتال حالت دون ذلك، وفضل النزوح بين البلدان لمحاولة إخماد نيران الحرب. ويؤكد أن الوضع اليوم مأساوي، حيث يقدّر عدد القتلى بـ200 ألف، ونحو 14 مليون نازح، و30 مليون شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية.

كما أدت الحرب إلى انهيار البنية التحتية والمؤسسات الصحية والتعليمية، وتفكك الدولة بوجود سلطتين متصارعتين، مما يجعل السودان يعاني أسوأ أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين. في النهاية، يكرر يوسف ثقته في دور الإمارات كشريك موثوق في مسار السلام، مشيراً إلى أن الإمارات كانت ولا تزال في مقدمة الدول الداعمة للاستقرار في السودان، وذلك ضمن نهج راسخ منذ تأسيس الدولة. ويعبر عن تقديره للدور الإنساني العالمي للإمارات، مؤكداً أن كل من يدعم استقرار السودان هو صديق للشعب السوداني





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