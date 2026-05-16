القوة الجوية يرسخ صدارته لدوري نجوم العراق والشرطة يواصل المطاردة في الجولة 35

تغطية شاملة لنتائج الجولة 35 من دوري نجوم العراق، حيث عزز القوة الجوية صدارته بعد الفوز على الطلبة، وواصل الشرطة الضغط برصيد 76 نقطة، مع استعراض لنتائج مباريات البقاء والوسط.

شهدت الجولة الخامسة والثلاثون من منافسات دوري نجوم العراق إثارة بالغة وتنافساً محتدماً على صدارة الترتيب، حيث تمكن فريق القوة الجوية من تحقيق انتصار ثمين ومهم للغاية على مضيفه فريق الطلبة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

أقيمت هذه الموقعة الكروية على أرضية ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد، وسط حضور جماهيري غفير ملأ المدرجات لإضفاء أجواء من الحماس والتشجيع. بدأت المباراة بضغط متبادل، ولكن القوة الجوية نجح في حسم النتيجة بفضل تسجيل اللاعب عصام الصبحي هدفاً من ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني بطريقة غير متوقعة عبر خطأ من مدافع الطلبة ماسيس ارتين الذي سجل في مرماه. وفي المقابل، استطاع ماسيس ارتين تكفير خطئه بتسجيل هدف الطلبة الوحيد.

هذه النتيجة رفعت رصيد الصقور إلى 80 نقطة، مما عزز موقعهم في قمة الهرم الدوري، بينما تجمد رصيد الطلبة عند 62 نقطة في المركز الخامس. ومن الناحية الدرامية، شهد اللقاء لحظة فارقة بطرد حارس مرمى القوة الجوية فهد طالب في الشوط الأول بعد تدخل خاطئ باليد خارج منطقة الجزاء، مما وضع الفريق في موقف صعب دفاعياً حتى نهاية المباراة.

وفي سياق آخر من المطاردة الشرسة نحو اللقب، لم يترك فريق الشرطة الفرصة للمتصدر ليرتاح، حيث حقق فوزاً مستحقاً على فريق ديالى بنتيجة هدفين دون رد. المباراة التي استضافها ملعب ديالى شهدت سيطرة واضحة لنادي الشرطة الذي سعى لتقليص الفارق مع القوة الجوية واستعادة توازن النقاط. سجل أهداف اللقاء كل من أحمد فرحان وحسين علي في الدقيقتين السابعة وست وخمسين، ليؤكد الفريق عازمه على المنافسة حتى الرمق الأخير من الموسم الكروي.

وبهذا الفوز، رفع الشرطة رصيده إلى 76 نقطة، ليظل في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن الصدارة، بينما ظل فريق ديالى في المركز الحادي عشر برصيد 45 نقطة، مما يعكس التباين في الطموحات والأهداف بين الفريقين في هذه المرحلة المتقدمة من المسابقة. أما فيما يتعلق بصراع البقاء والمنافسة في وسط الجدول، فقد تمكن فريق الكهرباء من تحقيق فوز معنوي ومادي مهم على أمانة بغداد بنتيجة هدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب الكابتن شرار حيدر ببغداد.

سجل الهدف الوحيد نهاد محمد في الدقيقة العاشرة، وهو الهدف الذي منح الكهرباء ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 37 نقطة، متموضعاً في المركز الخامس عشر، بينما تراجع أمانة بغداد إلى المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، مما يزيد من الضغوط على الفريق لتجنب شبح الهبوط. وفي مباراة أخرى، انتهى اللقاء بين الغراف والكرخ بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب الناصرية الدولي في محافظة ذي قار.

سجل للغراف مصطفى ناظم وفيدليس كوكو، بينما سجل للكرخ مامادو سورو وزيدان عبد الجبار، ليحافظ الغراف على المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة، ويرفع الكرخ رصيده إلى 56 نقطة في المركز السابع. واختتمت الجولة بمباراة مثيرة بين الموصل ودهوك انتهت بتعادل إيجابي عكس قوة الفريقين وقدرتهما على العودة في النتيجة. شهدت المباراة تبادلاً للأهداف وركلات جزاء متعددة، حيث سجل للموصل إبراهيم غازي وميدرندا وعمر بشيرو، بينما سجل لدهوك صفاء هادي وبيتر كوركيس الذي أحرز هدفين من ركلات جزاء.

انتهت المباراة برصيد 43 نقطة للموصل في المركز الثاني عشر، و49 نقطة لدهوك في المركز التاسع. تعكس هذه النتائج مجملة حالة التنافسية العالية في دوري نجوم العراق، حيث لا يزال الصراع على اللقب مفتوحاً تقنياً، بينما تشتعل المنافسة في مناطق الوسط والمؤخرة، مما يجعل الجولات القادمة حاسمة في تحديد هوية البطل والفرق التي ستستمر في دوري الأضواء للموسم المقبل.

إن التطور الملحوظ في مستوى الأداء الفني والبدني للاعبين، إضافة إلى تحسن البنية التحتية للملاعب، يساهم في تقديم كرة قدم عراقية تليق بطموحات الجماهير العريضة التي تتابع هذه المسابقة بكل شغف واهتمام





