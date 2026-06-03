القوات الكويتية تعترض 13 صاروخاً باليستياً و17 طائرة مسيّرة معادية في هجوم إيراني

اعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها المسلحة رصدت وتعاملت مع 13 صاروخاً باليستياً و17 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي صباح اليوم الأربعاء. وقد أدى الهجوم إلى سقوط شظايا فوق مناطق سكنية واستهداف منشآت مدنية ومنها مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وفاة مقيم هندي وإصابات وأضرار مادية جسيمة. وحثت السلطات المواطنين والمقيمين على عدم الاقتراب من المواقع المتضررة أو نشر صورها عبر وسائل التواصل، والاعتماد على المصادر الرسمية. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تأدية مهامها بكامل الجاهزية بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية أمن البلاد وسلامة سكانها.

病史 03 يونيو 2026 قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويت ية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت منذ فجر اليوم الأربعاء، 13 صاروخاً باليستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويت ي، وتم اعتراض ها فوق عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا، كما رصدت القوات المسلحة وتعاملت مع 17 طائرة مسيّرة معادية.

وأضاف في بيان أن العدوان الإيراني الآثم استهداف المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وأهاب بالمواطنين والمقيمين في الكويت عدم الاقتراب والتصوير، ونشر، وتداول أي صور أو مقاطع فيديو للمواقع المتضررة أو مواقع سقوط الشظايا ومخلفات عمليات الاعتراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حرصاً على الأمن والسلامة العامة.

وأكد أهمية التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها بكامل الجاهزية والاستعداد، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين





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