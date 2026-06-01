القلعة الشقيف تعود إلى صدارة الصراع: بين التراث التاريخي والقوة الجيوستراتيجية

تُعيد قلعة الشقيف، التي تعود إلى الفينيقيين وتطل على أرنون، الظهور مرة أخرى كرمز لتقاطع التاريخ والجيوبوليتيك بعد انسحاب إسرائيل عام 2000، مع تدوين أبعادها القانونية والإنسانية.

تجددت الأحاديث حول قلعة الشقيف التاريخية بعد مرور أكثر من ربع قرن على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في عام ٢٠٠٠، لتعود القلعة إلى الصدارة مرة أخرى ليس فقط كحصن عسكري، بل كرمز لتداخل الذاكرة التاريخية مع الواقع الجغرافي.

تقع القلعة على قمة صخرية شديدة الارتفاع فوق أرنون، وتحيط بها خنادق محفورة في الصخر وممرات تحتية أنفاقية، ما يجعلها صعب الاقتحام عبر العصور وتمنح من يسيطر عليها ميزة تكتيكية لا يستهان بها. إن تاريخها العريق الذي يمتد من الفينيقيين إلى الحضارات اليونانية والرومانية والعربية، مروراً بالاحتلال الصليبي والفتوحات الفارسية، جعل منها شاهدة صامتة على فصول متعاقبة من الصراع في لبنان والشرق الأوسط.

لقد كان للقلعة دورٌ محوري في كل مرحلة، إذ كانت تُستغل كقاعدة عسكرية وتُصبح هدفاً للعدو، مؤديةً إلى صراعات متعددة على مدى قرون متتالية. ولم يقتصر شأن الشقيف على ما يضيفه تاريخها، بل إن موقعها الاستراتيجي يجعلها نقطة حساسة على الخريطة الجيوسياسية للمنطقة. فهي تطل على نهر الليطاني وسهل مرجعيون وتحدّ حدود النبطية، كما تراقب من شمالها سوريا وفلسطين.

بفضل ارتفاعها، يمكن للجيش الإسرائيلي المتحكم فيها أن يفرض سيطرة بصرية وميدانية على مساحات شاسعة من المنطقة الحدودية، بما في ذلك تلة علي الطاهر التي تظل أعلى من الشقيف وتوفر منظراً شاملاً على منطقة النبطية بأكملها. هذا التفوق يفتح أمامه سبلًا لتوجيه النيران، ومراقبة تحركات المقاتلين، وإعادة رسم خريطة سكانية وجغرافية جديدة، ما يجعل الاحتلال ليس مجرد فعل عسكري بل رسالة سياسية تهدف إلى تعزيز نفوذ تل أبيب في مفاوضات مستقبلية.

تُصنّف قلعة الشقيف رسمياً تحت بند "الحماية المعزّزة" وفق اتفاقية لاهاي، وهو أعلى تصنيف قانوني يفرض حظراً مطلقاً على استهداف الموقع أو توظيفه لأغراض عسكرية. ومع ذلك، لا يزال التحدي قائمًا أمام المجتمع الدولي لحماية هذا التراث الإنساني من أي انتهاك. فالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة لا يمكن أن تُفهم فقط كعملية عسكرية، بل كخطوة تهدف إلى ضغط حزب الله وإجبار المسار السياسي على تعديل مواقفه، خاصة بعد أن شهد لبنان تحريرًا كاملاً في عام ٢٠٠٠.

إذ يتلازم دور "حزب الله" في تصعيد الوضع مع السعي الإسرائيلي لتطويق المواقع التاريخية كوسيلة لتقوية موضعه التفاوضي، ما يعكس تعقيد الصراع الذي يتجاوز حدود السلاح إلى صلب السياسة الإقليمية. إن حماية قلعة الشقيف لا تتعلق فقط بمنع التدمير المادي للموقع الأثري، بل بالوقوف في وجه محاولات استنساخ الماضي وإعادة استيلاء القوى الإقليمية على رموز الهوية الوطنية. إن استمرارية النضال من أجل صون هذا التراث يمثل جزءًا أساسيًا من صمود الشعب اللبناني وحمايته لتاريخه وثقافته من الاستغلال.

وعلى المستوى الدولي، تظل المسؤولة عن رصد أي انتهاك للاتفاقيات المتعددة التي تضمن حماية المواقع الثقافية، وتوجيه الضغط نحو جميع الأطراف للالتزام بالمعايير الدولية وضمان بقاء الشقيف في مقامها كمعلم إنساني لا يُستَباح. وبالتالي، فإن أي تطورات مستقبلية حول القلعة ستشكل اختبارًا للقدرة الدولية على التدخل الفعّال في حفظ التراث الثقافي والحيوي للمنطقة، وتؤكد أن الصراع في الشرق الأوسط لا يقتصر على حدود الجغرافيا فقط، بل يتجلى في صراع على الذاكرة والهوية التي تشكل جوهر الاستقرار الإقليمي





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قلعة الشقيف التراث الثقافي الصراع الإقليمي حماية لاهاي الجيوبوليتيك

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مريم أبكت الحضور في تحدي القراءة'إن تحدي القراءة منارة لأجيالنا العربية وبوصلة واضحة لمفتاح الحضارة وعودة الريادة' اقرأ المزيد في مقال 'مريم أبكت الحضور في تحدي القراءة' بقلم: فاطمة السري

Read more »

50 فريقاً مصرياً يتأهل للمشاركة في المسابقة العربية للبرمجةشارك 2000 فريق متخصص في علوم البرمجة والكمبيوتر من 60 جامعة مصرية...

Read more »

«تيسلا» ترفع سعر موديل «واي بيرفورمانس» في الصينرفعت شركة تيسلا سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «موديل واي بيرفورمانس» بحوالي 2000 دولار في الصين...

Read more »

2000 درهم غرامة لآسيوي هدد فتاة عبر «واتس آب»قضت محكمة الشارقة الاتحادية، بتغريم آسيوي 2000 درهم، وذلك لتهديده فتاة آسيوية كتابياً عبر تطبيق «واتساب»...

Read more »

147 دولة تشارك في المؤتمر الكشفي العالمي بالقاهرةانطلقت في القاهرة فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، بمشاركة 2000 كشاف من 147 دولة.

Read more »

نافس: فتح باب التسجيل لبرنامج المنح الدراسية في القطاع الصحييُتيح برنامج «نافس» المنح الدراسية لـ 2000 إماراتي سنويا لدراسة التخصصات الصحية في سبع مؤسسات جامعية.

Read more »