القضاء البحريني يصدر أحكاماً بالسجن المؤبد ضد خلايا تخابرت مع الحرس الثوري الإيراني

في ضربة أمنية وقضائية موجعة، أدانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين 11 متهماً بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، حيث صدرت أحكام بالسجن المؤبد لـ 9 منهم بتهمة التجسس على منشآت حيوية وتهديد الأمن القومي.

شهد القضاء في مملكة البحرين اليوم فصلاً جديداً من فصول التصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار الوطني، حيث أسدلت المحكمة الكبرى الجنائية الستار على قضيتين من أخطر قضايا التجسس و التخابر التي استهدفت أمن الدولة ومصالحها العليا.

فقد أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عن صدور أحكام قضائية رادعة بحق أحد عشر متهماً تورطوا في بناء شبكات تخابرية لصالح منظمة الحرس الثوري الإيراني، وهي المنظمة المصنفة ككيان إرهابي. وقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد لتسعة من هؤلاء المتهمين، بينما نال اثنان آخران عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، مع الإشارة إلى مصادرة كافة المضبوطات التي استخدمت في تنفيذ هذه المخططات الخبيثة.

تأتي هذه الأحكام في سياق جهود الدولة الحثيثة لحماية منشآتها الحيوية ومنع أي تدخلات خارجية تسعى للنيل من سيادة المملكة أو إرباك مؤسساتها الأمنية والسياسية، مما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على تفكيك الخلايا النائمة قبل تحقيق أهدافها التخريبية. وبالنظر في تفاصيل القضية الأولى، يتضح حجم التخطيط الممنهج الذي اتبعته الجهات الخارجية، حيث بدأت الواقعة بظهور معلومات استخباراتية دقيقة أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.

أشارت هذه التحريات إلى وجود متهم أول، وهو عنصر هارب ومطلوب أمنياً، يعمل بشكل مباشر وموثق لصالح الحرس الثوري الإيراني. قام هذا العنصر بتوظيف أدواته التجسسية لتجنيد متهم ثانٍ داخل أراضي المملكة، وكلفه بمهمة استراتيجية خطيرة تتمثل في مراقبة وتصوير عدد من المنشآت الحيوية والحساسة التي تمثل عصب الحياة والاقتصاد في البحرين. ولم يكتفِ المتهم الثاني بتنفيذ الأوامر، بل قام باستئجار غرف وشقق فندقية لتكون نقاط انطلاق لرصد هذه المواقع وتمرير المعلومات السرية إلى مشغله في الخارج.

ولم تقتصر العملية على الرصد الميداني، بل شملت ذراعاً مالياً معقداً، حيث ظهر المتهم الثالث الذي استغل خبرته في مجال الصرافة والتحويلات المالية والعملات المشفرة، ويمتلك مكتباً في إيران، ليكون حلقة الوصل المالية. قام هذا المتهم باستخدام حسابات مصرفية متداخلة بين إيران والبحرين لتحويل الأموال التي كان يرسلها المتهم الأول بالعملة الإيرانية التومان، ثم تحويلها إلى الدينار البحريني لتمويل أنشطة الخلية.

كما شارك في هذه العملية متهمان آخران قاما بتوفير الغطاء الأمني للمتجسس الميداني عبر التردد عليه لإبعاد الشبهات عن نشاطاته المريبة. أما القضية الثانية، فقد كشفت عن نمط مماثل من التجنيد الممنهج، حيث قام المتهم الأول الهارب بتجنيد متهم ثانٍ وإقناعه بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، وذلك من خلال استغلال نقاط ضعف معينة أو وعود مادية لتحقيق أجندات إرهابية ضد المملكة.

تضمنت التكليفات في هذه القضية مراقبة دقيقة لمنشآت حيوية وجمع بيانات استخباراتية عنها، ولكن الأخطر من ذلك كان تكليف المتهم الثاني بالبحث عن عناصر محلية أخرى داخل المجتمع البحريني لتجنيدها وضمها إلى هذا المخطط التخريبي. وبالفعل، نجح هذا المتهم في استقطاب أربعة أشخاص آخرين، تم توزيع المهام بينهم بدقة تشمل الرصد والمراقبة والتصوير الفوتوغرافي للمواقع المستهدفة، ومن ثم تزويد منظمة الحرس الثوري بتلك البيانات.

هذا النوع من التسلل يهدف بوضوح إلى إيجاد قواعد بيانات استخباراتية دقيقة يمكن استخدامها في عمليات عدائية مستقبلية، مما يضع أمن البلاد واستقرارها على المحك ويؤكد أن الهدف كان الإضرار المباشر بمصالح المملكة العليا وتفكيك نسيجها الاجتماعي والأمني. وعلى صعيد الإجراءات القانونية، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغات، واتبعت منهجية علمية وقانونية دقيقة في جمع الأدلة.

تم استجواب جميع المتهمين المضبوطين، كما تم ندب خبراء فنيين متخصصين في الجرائم الإلكترونية لفحص الأجهزة الرقمية والهواتف التي تم ضبطها، والتي كشفت عن مراسلات سرية وتنسيقات مباشرة مع الجهات الإيرانية. كما استمعت النيابة إلى شهادات مجري التحريات الذين أكدوا أن المعلومات المسربة شكلت ركيزة أساسية في التخطيط لأعمال عدائية ضد المنشآت الحيوية. وبناءً على هذه الأدلة الدامغة، تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية.

وقد شهدت جلسات المحاكمة التزاماً كاملاً بالمعايير القانونية الدولية والمحلية، حيث تم تمكين محاميي المتهمين من تقديم دفوعهم وممارسة حق الدفاع بشكل كامل، مما يثبت أن الأحكام الصادرة جاءت نتيجة عملية قضائية شفافة وعادلة استندت إلى حقائق مادية ملموسة، لترسل رسالة واضحة بأن كل من تسول له نفسه التخابر مع جهات خارجية للإضرار بالوطن سيواجه أقصى العقوبات القانونية





