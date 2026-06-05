القطاع المصرفي الإماراتي يحقق نمواً ثابتاً في الربع الأول من 2026

تظهر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن الأصول المصرفية والائتمان والودائع في دولة الإمارات شهدت ارتفاعاً متوازناً خلال مارس 2026، مع دعم قوي من القطاع الحكومي والكيانات المرتبطة به.

واصلت المؤشرات المصرفية والنقدية في دولة الإمارات مسارها الصاعد خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً ملحوظاً على أساس شهري في مارس. ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.5 في المئة لتصل إلى 5.556 تريليون درهم بنهاية مارس، مقابل 5.472 تريليون درهم في فبراير.

كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 2.5 في المئة ليبلغ 2.696 تريليون درهم، بينما ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 1.4 في المئة لتصل إلى 3.446 تريليون درهم. كان النمو في الائتمان مدفوعاً بزيادة قدرها 52.4 مليار درهم في الائتمان المحلي، حيث ساد الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي الذي ارتفع 6.9 في المئة، يليه الائتمان للكيانات المرتبطة بالحكومة بارتفاع 6 في المئة، ثم الائتمان للقطاع الخاص بارتفاع 1.1 في المئة.

من جانب الودائع، سجّلت ودائع المقيمين ارتفاعاً 1.3 في المئة لتصل إلى 3.139 تريليون درهم، في حين ارتفعت ودائع غير المقيمين 1.8 في المئة لتبلغ 307.2 مليار درهم. وكان للكيانات المرتبطة بالحكومة أكبر نصيب في نمو ودائع المقيمين بارتفاع 16.3 في المئة، تلاه نمو ودائع القطاع الحكومي بزيادة 9 في المئة





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الإمارات المصارف الائتمان الودائع النمو

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