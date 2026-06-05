القطاع العقاري في الشارقة يسجل 3.1 مليارات درهم تداولات في مايو 2026

بلغت التداولات العقارية في إمارة الشارقة 3.1 مليارات درهم خلال مايو 2026 عبر 7119 معاملة، مع تركيز النشاط على الأراضي الفضاء والوحدات المفرزة، وتصدر منطقة تجارية مويلح قائمة المناطق الأعلى تداولاً.

شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة أداءً قوياً خلال شهر مايو من عام 2026، مسجلاً تداولات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 3.1 مليارات درهم إماراتي، وذلك عبر 7119 معاملة متنوعة.

هذا الرقم يعكس استمرار النمو والثقة التي يتمتع بها السوق العقاري في الإمارة، مدعوماً بسياسات حكومية رشيدة وبيئة تشريعية متطورة تجذب المستثمرين من داخل الدولة وخارجها. وقد بلغت المساحة الإجمالية للعقارات التي تم تداولها في معاملات البيع نحو 9.5 ملايين قدم مربع، مما يؤكد حجم النشاط الكبير في هذا القطاع الحيوي.

وتفصيلاً، أظهرت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك تصدرت القائمة بعدد 2902 معاملة، مشكلة ما نسبته 40.8% من إجمالي المعاملات، تلاها معاملات سندات الملكية بـ 2776 معاملة بنسبة 39%، ثم معاملات الرهن بـ 718 معاملة بقيمة 934.7 مليون درهم. كما بلغت معاملات عقود البيع المبدئية 513 معاملة، ومعاملات التثمين 210 معاملات.

وقد جرت هذه المعاملات في 115 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الشارقة، بما في ذلك المناطق الحضرية والصناعية والريفية، مما يعكس تنوع الخيارات العقارية المتاحة. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 913 قطعة أرض فضاء، بينما بلغ عدد معاملات الوحدات المفرزة 683 معاملة، ووصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 255 معاملة.

وقد سجلت منطقة الصجعة الصناعية أعلى صفقة عقارية بقيمة 92 مليون درهم على أرض فضاء، بينما سجلت منطقة الممزر أعلى معاملة رهن بقيمة 80 مليون درهم. وفي مدينة الشارقة، تصدرت منطقة تجارية مويلح قائمة أعلى المناطق في عدد معاملات البيع بـ 328 معاملة، وقيمة تداول بلغت 276.6 مليون درهم. كما شهدت المنطقة الوسطى نشاطاً ملحوظاً بتركز معظم المعاملات في منطقة البليدة، بينما تصدرت منطقة المديفي في المنطقة الشرقية قائمة المعاملات.

هذا الأداء الإيجابي يعزز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية واعدة ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عقارات الشارقة تداولات عقارية استثمار مايو 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سعر الدولار في مصر الأربعاء 3 يونيو 2026.. كم سجل الجنيه بعد آخر ارتفاع؟واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، وسط تحسن...

Read more »

كيفية مشاهدة مباراة الجزائر وهولندا الودية.. قناة تنقلها مجاناًتتجه أنظار محبي كرة القدم مساء اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، إلى مدينة أمستردام حيث...

Read more »

«الطاقة» تستعرض المرصد الوطني لمراكز البياناتشاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية في خلوة الجاهزية الرقمية 2026، حيث استعرضت «المرصد...

Read more »

قبل انطلاقه.. حالات جديدة للطرد المباشر في كأس العالم 2026بدأت جماهير كرة القدم في ترقب انطلاق منافسات كأس العالم 2026، الذي يشهد مرحلة جديدة من...

Read more »

اتحاد المصارعة يعتمد خطة الموسم المقبل بتوسيع نطاق بطولاتهاعتمد اتحاد الإمارات للمصارعة خطة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، والتي تتضمن توسيع نطاق...

Read more »

«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق «بردوا عليهم» بـ 24 مليون درهمأطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملة الصيف لعام 2026، تحت شعار «برّدوا عليهم»،...

Read more »