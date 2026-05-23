القدرة على استعادة الأطراف المفقودة في الثدييات - اختراق جديد في عالم البحث

تجربة علمية جديدة أطلقها فريق بحثي في كلية الطب البيطري والعلوم الطبية الحيوية بجامعة ایه اند ام بولاية تكساس، زادت من فهمنا حول سبب عدم قدرتنا على استعادة الأطراف المفقودة في البشر والحيوانات. وقد اكتشف الباحثون إمكانية تحفيز عملية البناء الإكلوي الجديد، مما يسمح باستخدام خلايا الجسم في عزل الجرح وتكوين أنسجة جديدة. حتى بعد إجراء التجربة بشكل محدود، فقد تمكن الفريق من استعادة جميع العناصر الرئيسية التي تم استئصالها، بما في ذلك العظام والأربطة والأوتار وأنسجة المفاصل. على الرغم من الحاجة إلى المزيد من البحث لتحقق الاستفادة الأعملى، إلا أن هذه التقنية قد تحد من ندوب الجروح وتحسن عملية التئام الأنسجة.

على مدار قرون طويلة، ظل العلماء ينظرون إلى عدم القدرة على استعادة الأطراف المفقودة باعتبارها نقطة ضعف بيولوجية رئيسية لدى الانسان وغيره من الثدييات، لاسيما وأن بعض المخلوقات مثل السلمندر، وهو حيوان برمائي يشبه السحالي، يمكنه استعادة أطراف كاملة بعد بترها، في حين أن الجروح الخطيرة لدى البشر عندما تندمل، فإنها عادة ما تترك ندوباً وعلامات على الجلد.

ولكن دراسة جديدة أجراها فريق بحثي من كلية الطب البيطري والعلوم الطبية الحيوية بجامعة إيه أند إم بولاية تكساس الأميركية وجدت أن نقطة الضعف هذه قد لا تكون مطلقة، وأن القدرة على استعادة الأطراف المفقودة ربما تكون موجودة لدى الثدييات، ولكنها تختفي وراء استجابة الجسم التقليدية لعلاج الجروح. ويقول الباحث كين مونيوكا المتخصص في علم وظائف الأعضاء وعلم الدواء بجامعة إيه أند إم: "لماذا تستطيع بعض الحيوانات استعادة أطرافها المفقودة بعكس غيرها ولاسيما الانسان؟...

هذا هو سؤال رئيسي يتبادر إلى الذهن منذ زمن الفيلسوف اليوناني أرسطو، وأود مثل هذا السؤال منذ ثلاثة عقود،" مضيفا في تصريحات للموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية: "لقد أمضيت رحلتي العلمية في محاولة للتوصل إلى الإجابة.

" وفي دراسة نشرتها الدورية العلمية Nature Communications، طرح مونيوكا تقنية علمية جديدة من مرحلتين يمكنها تحفيز عملية إعادة بناء العظام والمفاصل والأربطة. ورغم أن الأنسجة التي يعاد توليدها لا تكون متناسقة تماماً، فإن هذه التقنية تنطوي على fائدة قريبة تتمثل في الحد من شكل الندوب وتحسين آلية التئام الأنسجة بعد جراحات البتر. وعندما تصاب الثدييات بالجروح، فإن أجسامهم عادة ما تستجيب بعملية تعرف باسم "التليف،" حيث تتكون خلايا ليفية بشكل عاجل لعزل الجرح وتكوين أنسجة ندبية.

ويساعد هذا الالتئام السريع في حماية الجسم، ولكنه من جهة أخرى، يمنع إعادة نمو الانسجة المفقودة. أما في حالة الحيوانات التي يمكنها استعادة أطرافها، فإن خلايا مماثلة تتكون على الجرح ولكنها تتحول إلى "بلاستيما" وهي مجموعة من الخلايا غير المتخصصة التي تتميز بالقدرة على النمو والتكاثر. ويقوم هذا البناء الخلوي المؤقت بدور القاعدة من أجل نمو الأنسجة الجديدة.

ويقول الباحث مونيوكا: "إنه إذا كانت هذه الخلايا يمكن أن تسير في اتجاهين مختلفين، بمعنى أنها قد تتحول إلى ندبة أو خلايا بلاستيما، فإن الدراسة التي نقوم بها تهدف إلى إعادة توجيه سلوك الخلايا الليفية التي تنمو بالفعل في مكان الجرح.

" من أجل قياس مدى قدرة الثدييات على تحويل آلية التئام الجروح لديها نحو استعادة الأطراف المفقودة، طور الباحثون عملية علاجية تسلسلية تستخدم عاملين للنمو تمت دراستهما جيدا من قبل. وأعد الباحثون عملية علاجية تسلسلية تستخدم عاملين للنمو تمت دراستهما جيدا من قبل. ويقصد بعامل النمو بروتينات أو هرمونات خاصة يفرزها الجسم بشكل طبيعي وتعمل كمحفزات كيميائية بين الخلايا لتحفيزها على النمو والتكاثر.

وهي تشمل حقن النسيج الليفي بعامل النمو المعروف باسم FGF2 بعد اندمال الجرح، مما يسمح للجسم باستكمال عملية الشفاء قبل أن يتدخل الباحثون "لتغيير الخطوة التالية.

" ويقول الباحث إن عامل النمو FGF2 يشجع تكوين بناء يشبه البلاستيما التي لا تتكون في العادة لدى الثدييات في حالات الجروح. وبعد عدة أيام، استخدم الباحثون نوعاً من البروتينات المورفوجينية العظمية التي تحفز عملية تكون العظام ويحمل اسم BMP2 بغرض تحفيز الخلايا للبدء في بناء أنسجة جديدة في نفس مكان الجرح أو البتر





علم وظائف الأعضاء علم الدواء التوليد الإكلوي الهندسة الدوائية التئام الجروح استعادة الأجزاء المفقودة

