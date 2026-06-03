القبض على منتحل صفة جراح قلب شهير في مصر بعد حكم بالسجن 10 سنوات

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على شخص انتحل صفة جراح قلب مشهور، بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن المشدد عشر سنوات، بتهم تزوير مؤهلات علمية ومستندات رسمية واستخراج بطاقات هوية مزورة وإدارة عيادة غير مرخصة.

ألقت الأجهزة الأمنية ال مصر ية القبض على شخص انتحل هوية جراح قلب مشهور، بعد إصدار حكم قضائي ضده بالسجن المشدد عشر سنوات، على خلفية اتهامه ب تزوير مؤهلات علمية ومستندات رسمية واستخدامها لاستخراج بطاقات هوية وطنية مزورة.

تبين أن المتهم هو صاحب شركة وليس طبيباً أو أكاديمياً كما كان يدعي، حيث حاول التموه بهويات ووظائف وهمية ليبني لنفسه سمعة طبية مزيفة. وأظهرت التحقيقات أن المتهم لم يكن عضواً في هيئة التدريس في أي جامعة، ولا مقيداً في سجلات الأطباء أو نقابة الأطباء المصرية، رغم ادعائه منصب رئيس قسم جراحات القلب في إحدى الجامعات.

وقد حصل المتهم في الأصل على مؤهل دراسي مختلف تماماً عن المجال الطبي، وسبق فصله من إحدى الكليات، قبل أن يلجأ إلى تزوير أوراق ومستندات رسمية لاستخدامها في بناء هوية مهنية مزيفة. واستغل المتهم تلك المستندات المزورة لاستخراج عدة بطاقات هوية وطنية على مدار سنوات، تضمنت وظائف ومناصب طبية رفيعة لا تمت لل realidad بصلة. وساعدته تلك البيانات غير الصحيحة على الظهور أمام المواطنين والجهات المختلفة كطبيب متخصص في جراحات القلب، مما مكنه من ممارسة أنشطة طبية بصورة غير قانونية.

وأدار delinquent نشاطه من خلال عيادة خاصة بمنطقة وسط القاهرة، مستفيداً من الأوراق المزورة والصفات الوظيفية الوهمية التي نسبها إلى نفسه. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً غيابياً ضده بالسجن المشدد عشر سنوات مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، بعد ثبوت ارتكابه جرائم تزوير واستعمال محررات رسمية مزورة على مدى سنوات. وقد تم ضبط المتهم لتنفيذ الحكم، مع التحفظ على المستندات المزورة، وتواصل الجهات المختصة إتمام الإجراءات القانونية لمكافحة جرائم انتحال الصفات المهنية وتزوير الوثائق الرسمية التي تهدد سلامة المواطنين والثقة العامة





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انتحال صفة تزوير جراح قلب بطاقة رقم قومي مصر

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