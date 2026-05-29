القائمة النهائية لمنتخب الأرجنتين في مونديال 2026: استبعادات مثيرة للجدل وتشكيلة متوازنة

الإعلان عن تشكيلة الأرجنتين للبطولة العالمية 2026 أثار نقاشًا واسعًا بعد استبعاد عدد من النجوم البارزين. سكالوني اختار مزيجًا من الخبرة والشباب، والأمل يراهن على قيادتي ميسي ومارتينيز لتحقيق النجاح.

أثار الإعلان عن القائمة النهائية ل منتخب الأرجنتين المشاركة في مونديال 2026 جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية، خاصةً بعد أن تبين غياب عدد من اللاعبين الذين كانوا من أبرز نجوم الموسم الماضي.

اختار المدير الفني ليونيل سكالوني مزيجاً من الخبرة والانسجام التكتيكي، مؤكداً رغبته في الحفاظ على القوام الذي قاد "التانغو" إلى النجاحات الأخيرة، حتى وإن تطلب ذلك استبعاد بعض اللاعبين الذين يملكون قيمة فنية كبيرة. وقد أثار هذا الاختيار العديد من التساؤلات حول منهجه في بناء الخط الخلفي، خصوصاً بعد إقصائه للظهير المخضرم ماركوس أكونيا، نجم ريفر بليت، وكذلك المدافع ماركوس سينيسي من بورنموث.

هذه القرارات وضعت سكالوني تحت ضغط كبير من الجماهير والنقاد الذين يتوقعون تشكيلة متكاملة قادرة على المنافسة على اللقب. في وسط الملعب، لم يدرج سكالوني أسماء لافتة مثل إيميليانو بوينديا من أستون فيلا وماكسيمو بيروني من كومو، إلى جانب الموهبة الشابة فرانكو ماستانتونو الذي يلعب حاليا في ريال مدريد. غياب هؤلاء اللاعبين أثار مخاوف حول قدرة المنتخب على التحكم في إيقاع المباراة وتطوير اللعب الهجومي.

وعلى صعيد هجوم المنتخب، لم تُدرج قائمة الأرجنتين جناح روما ماتياس سولي ولا المهاجم الواعد جيانلوكا بريستياني من بنفيكا، رغم المستويات المبهرة التي قدموها في الأندية. وعلى الرغم من هذه الإغلاقات، دخلت الأرجنتين البطولة بقوة تقارب كامل طاقتها، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، وبمساندة عدد من اللاعبين البارزين مثل لاوتارو مارتينيز، جوليان ألفاريز، وإنزو فيرنانديز الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية تحقيق النتائج.

يأمل حامل اللقب في الاستمرار في هيمنته العالمية وتأكيد تفوقه، لكن استبعاد الأسماء المذكورة سيظل تحت المجهر طوال مسار البطولة، خصوصاً إذا واجه الفريق أي تعثر في المراحل الحاسمة. ينتقل المنتخب الأرجنتيني إلى المجموعة العاشرة في الدور الأول من المونديال، حيث سيواجه منتخبات الجزائر، الأردن، والنمسا، ما سيضيف توتراً إضافياً على سكالوني للاعتماد على تشكيله الجديد.

القائمة الرسمية تشمل: الدفاع - نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاغليافيكو، غونزالو مونتيال، ليساندرو مارتينيز، ليوناردو باليردي، فاكوندو ميدينا، ناويل مولينا، كريستيان روميرو؛ الوسط - فالنتين باركو، لياندرو باريديس، رودريغو دي بول، إنزو فيرنانديز، جيوفاني لو سيلسو، إكسيكيل بالاسيوس، أليكسيس ماك أليستر؛ الهجوم - ليونيل ميسي، تياغو ألمادا، جوليان ألفاريز، نيكولاس غونزاليس، نيكو باز، لاوتارو مارتينيز، جوليانو سيميوني. هذه التشكيلة تعكس موازنة سكلوني بين الخبرة والشباب، وتضع أملًا كبيرًا في أن يتمكن المنتخب من تخطي التحديات وتحقيق طموحات الجماهير في مونديال 2026





