الفيلم الوثائقي عن علي بن حسن يوثق تاريخ القوة الإماراتية

عرض الفيلم الوثائقي الجديد عن البطل الإماراتي علي بن حسن من إخراج ناصر الظاهري، في خطوة مهمة لتوثيق الذاكرة الوطنية والإشارة إلى جهود المبدعين العرب.

يحتل البطل الإماراتي الشهير علي بن حسن ، المعروف بلقب " شمشون العرب"، الصدارة مرة أخرى عبر العمل السينمائي الوثائقي الجديد الذي أثار انتباه الجمهور والنقاد على حد سواء. قدم هذا العمل الفني الذي يروي قصة حياة هذا الأيقونة الرياضية، المخرج والكاتب ناصر الظاهري ، الذي يعد صديقا قديما لبطل الفيلم من سنوات دراستهما المشتركة في جامعة الإمارات العربية المتحدة. وقد واجه العرض الأول للفيلم استحسانا واسعا وإشادة كبيرة من المتابعين الذين تفاعلوا بعمق مع تفاصيل المسيرة العظيمة لهذا الرجل الاستثنائي.

توثيق السيرة عبر العمل السينمائي والأدبي

يعتمد المسار السردي لهذا الفيلم الوثائقي بشكل أساسي ومباشر على كتاب titled "شمشون العرب: ابن الإمارات علي بن حسن"، وهو عمل توثيقي حيوي من تأليف الصحفي والإعلامي المرحوم حمدي نصر. شغل المرحوم حمدي نصر منصب رئيس القسم الرياضي في صحيفة الاتحاد، كما كتب مقالات رياضية متنوعة ومهمة في صحيفة البيان قبل وفاته، مما أضاف مصداقية تاريخية عالية للمادة الأصلية التي استقى منها المخرج ناصر الظاهري معلوماته.

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حقائق المسيرة الرياضية والإنجازات البدنية

يُبرز الفيلم الوثائقي مسيرته الرياضية الاستثنائية التي صنعت شهرته الواسعة من خلال قوته البدنية الخارقة وعروضه المذهلة التي أدهشت الجماهير خلال خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي. تنقل البطل علي بن حسن بين العديد من البلدان العربية، حيث اشتهر عالميا بأدائه لمخاطر بدنية نادرة مثل جر السيارات باستخدام شعره فقط، وكسر الصخور الصلبة على صدره العاري، وحمل الأثقال الثقيلة بأسنانه، بالإضافة إلى قدرته الفريدة على النوم على قطع الزجاج.

الألقاب الرسمية والدعم الملكي والرئاسي

نعم البطل الإماراتي علي بن حسن بتكريم رسمي رفيع المستوى من قبل قادة عرب كبار، حيث منحه الملك حسين بن طلال لقب "شمشون العرب" تقديرا لاستعراضاته المميزة وقوته الفريدة. كما حصل علي بن حسن على لقب "شمشون الجبار" من قبل الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، مما يعكس مكانته الواسعة وتأثيره الكبير في المشهد الرياضي والثقافي العربي خلال تلك الفترة التاريخية المهمة.

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أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية الإماراتية

تمثل إعادة إحياء قصة علي بن حسن من خلال السينما خطوة جوهرية وهامة جدا في عملية حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق نماذج إماراتية متميزة تستحق بوضوح أن تعرفها الأجيال الشابة القادمة. إن مثل هذه الشخصيات الرياضية والتاريخية تستحق التكريم والتقدير المستمر لما قدمته من عطاء كبير وتمثيل مشرف وكريم للوطن، مما يجعل من توثيق تاريخنا الرياضي والثقافي والفني مسؤولية وطنية مشتركة وليست مجرد عمل ترفيهي عابر.

دعم الكفاءات الوطنية في الإنتاج الفني

من هذا المنطلق، نؤكد على ضرورة دعم الكفاءات الوطنية المتميزة التي دخلت عالم الفن والإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ومنهم المخرج ناصر الظاهري، وجمال سالم لاعب الكرة بنادي الجزيرة، وعامر سالمين نجم المنتخب الوطني و نادي الجزيرة في كرة الطائرة، وغيرهم من أصحاب التجارب المتنوعة والمثمرة. تتطلب هذه المهمة الوطنية وقفة جادة ودعم حقيقي من المؤسسات الإعلامية والرياضية لدعم كل مبادرة تهدف إلى حفظ ذاكرة الإمارات الفخرية وتقديم أبطالها بأفضل صورة ممكنة للأجيال القادمة.