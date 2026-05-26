الفيفا تصادق مواقع معسكرات الفرق للملمـــــح 2026 في أمريكا الشمالية

اعتماد الفيفا لمواقع معسكرات التدريب للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، مع تفاصيل توزيع المعسكرات بين الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، وتأثير ذلك على الانتشار الجماهيري والاقتصادي للبطولة.

أعلنت منظمة الفيفا ، الهيئة العالمية المشرفة على كرة القدم، عن اعتماد مواقع ال معسكرات التدريب ية للمنتخبات الوطنية التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2026 . جاء هذا القرار في إطار الاستعدادات التنظيمية للنسخة الأهم في تاريخ البطولة، التي ستستضيفها ثلاث دول شمالية هي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، و المكسيك ، وتستضيف 48 منتخبًا من مختلف القارات.

حددت الفيفا أن معسكرات الفرق ستتحول إلى مراكز إقامة وتدريب يومية، حيث سيقضي اللاعبون والكوادر الفنية والإدارية أوقاتهم فيها طوال مرحلة المجموعات، ما سيسهم في خلق بيئة متكاملة تساعد على تحسين الأداء وتحقيق أعلى مستويات الاستعداد للمباريات. كما أوضح المسؤولون أن 39 منتخبًا سيختارون الولايات المتحدة مقراً لمعسكراتهم، في حين سيتوجه سبع فرق إلى المكسيك، واختيار فريقين كندا، ما يعكس التوزيع الجغرافي الواسع للبطولة وتأثيرها الإيجابي على المجتمعات المستضيفة.

وفي تفاصيل إضافية، أوضحت الفيفا أن 25 مدينة خارج نطاق الـ16 مدينة المستضيفة للمباريات ستستضيف معسكرات الفرق، ما يسهم في توسيع نطاق التفاعل الجماهيري والاقتصادي للحدث. هذه الخطوة من شأنها أن تعزز الفوائد السياحية والتنموية لتلك المناطق، وتوفر فرصًا لتبادل الثقافات بين الزوار والسكان المحليين. وأعرب هايمو شيرغي، الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2026، عن أن معسكرات المنتخبات تشكل أحد المكونات الأساسية لهوية البطولة، حيث توفر للفرق بيئة يومية تحاكي ظروف المنافسة وتمنح الجماهير شعورًا أقرب إلى الحدث.

وأضاف شيرغي أن النسخة القادمة ستفتح آفاقًا غير مسبوقة لإشراك عدد أكبر من المدن والبلديات في أجواء الحدث، ما سيزيد من العاطفة الجماهيرية ويعزز الروابط بين الدول المستضيفة. وبدأت عملية اختيار المواقع في عام 2024 عندما أعدت الفيفا قائمة أولية تشمل أكثر من ستين موقعًا تدريبياً محتملًا. تم تحديث القائمة خلال عام 2025 لتشمل معايير أكثر صرامة تتعلق بالبنية التحتية، والمسافات من الملاعب، والقدرة الاستيعابية للمرافق.

عقب ذلك، اختارت المنتخبات مقارها بعد القرعة النهائية التي أجريت في ديسمبر 2025، وأُعتمدت المواقع بناءً على تقسيمات الجولات الجغرافية لمرحلة المجموعات. من بين الفرق التي اختارت المكسيك معسكراتها كانت كولومبيا، وإيران، وكوريا الجنوبية، والمكسيك نفسها، وجنوب أفريقيا، وتونس، وأوروغواي. أما كندا، فقد استقبلت منتخبين فقط: كندا نفسها وبنما.

أما باقي الفرق فقد قررت التمركز في الولايات المتحدة، حيث تم توزيعها على مدن مختلفة تشمل أوستن (للمنتخب السعودي)، سانتا باربرا (للمنتخب القطري)، سبوكان (للمنتخب المصري)، جرينبراير (للمنتخب العراقي)، بورتلاند (للمنتخب الأردني)، نيويورك (للمنتخب المغربي والبرازيل)، كانساس سيتي (للمنتخب الأرجنتيني والإنجليزي)، بوسطن (للمنتخب الفرنسي)، وينستون سالم (للمنتخب الألماني)، تشاتانوجا (للمنتخب الإسباني)، وإيرفاين (للمنتخب الأمريكي). هذه التوزيعات تعكس توجه الفيفا إلى تعزيز الانتشار الجغرافي للبطولة، وتمكين المزيد من الجماهير من الاستمتاع بالمباريات والفعاليات المصاحبة عبر شقّات واسعة من القارة الأمريكية الشمالية





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 الفيفا معسكرات التدريب الولايات المتحدة المكسيك

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

العالالد الهنة لصد لرلم \u0639لس جنل ضوى 2024-2026 ١الانو ومن 1 ضن 2026 شلفال 5% مور هدلةاكلر لفوج ومن 1 نن 2026و والد الموك ولسلالنال بلموك جلانى 5% مور ٌلكنىى صلفالانو 2026 ومن 31 ص للْیوة 1 صز 2024 ومن سالنى 52خسة للعوفمومنی رلقكنى

Read more »

حكاية مونديالية.. القدر يجمع المغرب والبرازيل واسكتلندا بمجموعة واحدة بعد 28 عاماًلم تكن قرعة كأس العالم 2026 لكرة القدم، عادية، بل لحظة أعادت عقارب الزمن إلى الوراء.

Read more »

8 منتخبات عربية في كأس العالم 2026: تاريخ مشاركاتها وكيف تحققوا إنجازاتتاريخ مشاركات المنتخبات العربية في كأس العالم وكيف تحققوا إنجازات، بدءا من 1930 وحتى 2026.

Read more »

تعرف إلى أكبر نتيجة ساحقة في تاريخ كأس العالم!أيام قليلة تفصلنا عن النسخة الـ23 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

Read more »

فلقراز ࠀاغم ࠰فلي ࠂلت 2026 كلخ الظقمل هلصل بلـبل ولَقل مللائ ࠠلَمش اللَنٌغم هلصل هلضموقا لنالٍوة.رلقراز ࠀاغم ࠂلت 2026 كلخ الينلد ࠉلَملٌن اللَنٌغم هلصل هلضموقا لنالٍوة مللائ ࠠلَمش اللَنٌغم هلصل هلضموقا قىز ولٌيم هلصل ؘنرل ࠠلَملٌن اللَنٌغم هلصل مللائ ࠠلَمش الونلٙ 1994 ولنل 2002 موهلُ 2026

Read more »

بـ13 مليار دولار.. كأس العالم يتحول إلى أكبر «بيزنس» على وجه الأرضتحوَّلت بطولة كأس العالم 2026 من مجرد حدث رياضي عالمي إلى واحدة من أكبر الصناعات...

Read more »