الفيفا يخطط لزيادة مكافآت حكام كأس العالم 2026 إلى مستويات قياسية

كشفت تقارير أن الفيفا يدرس رفع مكافآت حكام كأس العالم 2026 بشكل كبير، بهدف تحسين جودة التحكيم في البطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً.

كشفت تقارير صحافية بريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) يدرس رفع ال مكافآت المالية الخاصة ب حكام كأس العالم 2026 إلى مستويات غير مسبوقة، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز جودة ال تحكيم في البطولة المرتقبة.

وبحسب ما نشرته صحيفة ذا تايمز، فإن العوائد المالية المقررة لقضاة الملاعب ستشهد زيادة كبيرة مقارنة ببطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث من المتوقع أن تتضاعف تقريبًا، ما يعكس توجه الاتحاد الدولي نحو تحسين الحوافز المادية في أكبر حدث كروي عالمي. وأفاد الصحفي مارتن زيغلر أن القيمة الأساسية التي سيحصل عليها كل حكم قد تصل إلى نحو 100 ألف دولار مقابل المشاركة في إدارة مباريات البطولة، وهو رقم يعكس تطورًا لافتًا في هيكل المكافآت مقارنة بالنسخ السابقة.

كما أوضح التقرير أن بعض الحكام البارزين، مثل الإنجليزيين مايكل أوليفر وأنتوني تايلور، قد تتجاوز إجمالي مداخيلهم خلال فترة البطولة حاجز 325 ألف دولار، في حال استمرارهم ضمن الطواقم التي تدير المباريات حتى المراحل المتقدمة. ويأتي هذا الارتفاع في الأجور ضمن مساعي الفيفا لتوفير بيئة أكثر استقرارًا للحكام، تمكّنهم من التركيز الكامل داخل الملعب وتقليل الضغوط المرتبطة بإدارة مباريات بطولة ستشهد مشاركة موسعة لأول مرة في تاريخها بمشاركة 48 منتخبًا.

كما أشار التقرير إلى أن هناك حوافز إضافية مخصصة للحكام الذين يتم اختيارهم لإدارة مباريات الأدوار الإقصائية، وصولًا إلى النهائي، ما يضيف بعدًا تنافسيًا إضافيًا بين الطواقم التحكيمية من أجل قيادة المواجهات الكبرى في البطولة. وتشير المصادر إلى أن الفيفا يسعى من خلال هذه الزيادة الكبيرة في المكافآت إلى جذب أفضل الحكام في العالم والاحتفاظ بهم، خاصة مع تزايد الضغوط والانتقادات التي يتعرض لها الحكام في المباريات الحاسمة.

ويرى مسؤولو الفيفا أن تحسين الحوافز المالية سيساهم في رفع مستوى الأداء التحكيمي وتقليل الأخطاء، مما ينعكس إيجابًا على سمعة البطولة ومصداقيتها. كما أن رفع المكافآت يأتي في سياق زيادة الإيرادات المتوقعة من كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث من المتوقع أن تحقق أرباحًا قياسية بفضل توسيع عدد المنتخبات المشاركة وزيادة عدد المباريات.

وتظهر الأرقام أن الحكام في بطولة 2014 حصلوا على مكافآت أساسية تتراوح بين 50 و70 ألف دولار، بينما سترتفع هذه القيمة في 2026 إلى 100 ألف دولار كحد أدنى، مع إمكانية الوصول إلى مبالغ أكبر بكثير بالنسبة للحكام الذين يديرون المباريات النهائية. ومن المتوقع أن يتسبب هذا القرار في ردود فعل متباينة داخل الأوساط الرياضية، حيث يرى البعض أن زيادة المكافآت ضرورية لمواكبة التطور الكبير في كرة القدم الاحترافية، بينما ينتقد آخرون التركيز المفرط على الجانب المالي.

ومع ذلك، يبدو أن الفيفا عازم على المضي قدمًا في هذه الخطة، خاصة مع اقتراب موعد البطولة. ويذكر أن كأس العالم 2026 ستكون الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا، مما يعني إقامة 104 مباريات مقارنة بـ64 مباراة في النسخ السابقة، وهو ما يتطلب جهدًا أكبر من الحكام ويبرر زيادة المكافآت. كما أن الفيفا يخطط لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بشكل كامل في البطولة، مما يضيف مسؤوليات إضافية للحكام ويزيد من أهمية تحفيزهم ماديًا.

وبهذا، يبدو أن التوجه نحو رفع مكافآت الحكام هو خطوة طبيعية في تطور كرة القدم العالمية، تهدف إلى ضمان أعلى مستويات العدالة والاحترافية في المباريات





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كأس العالم حكام فيفا مكافآت تحكيم

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