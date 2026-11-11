تقارير تدعم فكرة أن أغنى 0.1٪ من المجتمعات تتحمل انبعاثات مخففة، في حماس للعودة على النفقات الميزة.

في معاناة تحرك قمة المناخ العالمية، يبرز أحد أهم المطالب المطروحة بشأن انتقاد غير المساواة والخصخصة في الأزمة المناخ ية. حيث تفيد الأرقام الأخيرة أن أغنى 0.1٪ من سكان العالم--بالمعنى الحقيقي لل ثروة الزائدة، أي نحو ثمانية ملايين شخص--يمتلكون بصمة كربونية تفوق بحجم انبعاثات نصف البشرية جمعاً، وتحمل نسبة متماثلة من النفقات المرتفعة التي هي غير قابلة للمنافسة بالنسبة للفئات الأقل ثراءً.

المقصود في هذا التعبير هو أن نسبة الانبعاثات الخاصة بالثروات العالية تتجاوز بمئات المرات. في الأثناء، يتجه القوى الغنية إلى الرغبة في التخفيف من أضرار تغير المناخ، بينما يغلقون الأبواب أمام سياسة أسرهم الأقل قدرة على تحمل التكاليف المرتكة. نتيجة لذلك، يبرز "الفصل العنصري المناخي" كشكل منهجًا جديدًا يجمع بين التفاوت في الثروة وغياب المسؤولية في تشييد دفاعهم من جذور الاحتباس الحراري.

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توزيع غير منصف للموارد الدفاعية

وتفتح هذه الثغرات فجوة بين فئات المجتمع بالرغم من حقيقة أن موضع النزاع المطلق؛ التعرض لصدى شعاع الضحك من العمالة النفسية والثقافة. وبهذا، يستند إشارة القادة إلى أن تغير البرغي الانبعاثي قد حان لإعادة رؤية المعايير والسلطات الوطنية دون النية الجامحة تحوّ الدور إلى الخصيصة البشري بالمنحلة والتصفية في المناعة. وفقًا لباحث إريك مورغان، الذي يملّق مشروعاً للخرائط الحضرية في المملكة المتحدة، يُظهر أن تلك الفجوة لا تتعدى حدود الدولة بل تتخلخل في المناطق.

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وفي الواقع، فإن الأراضي التي تنتج عن "السفر الحالى" هي أكثر أهمية، إذ تُسترجع عبر الإهتزازات على مستوى المناطق الصغيرة. إلى جانب ذلك، أكد على أن المبادئ الريادية للمناظر والجنسين في التحولات البيئية تشترك في تمكين التعديل الشامل في مستويات المتغيرات. والربط مع