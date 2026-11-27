نادي الفجيرة للشطرنج يستضيف النهائي الدولي في 27 نوفمبر بمشاركة 20 بطلاً عالمياً برعاية ولي العهد، لتتويج بطل الجائزة الكبرى لموسم 2025-2026.

يعلن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة رسمياً عن استضافة فعاليات نهائي بطولة الجائزة الكبرى للاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج (WFCC) لموسم 2025-2026، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ، ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري في مقر النادي الرئيسي.

ويضم الحدث نخبة من أبرز أبطال العالم في تخصص حل مسائل الشطرنج، في خطوة تعكس مكانة الفجيرة كوجهة عالمية مرموقة لهذا الفن الدقيق، حيث تستمر المنافسات على مدار أربعة أيام بمشاركة عدد كبير من المتأهلين الذين أثبتوا جدارتهم خلال المحطات الدولية السابقة.

Also read جدال تكلفة الغذاء في أمريكا بين ترامب والديمقراطيين

تفاصيل المسار والمنافسات التاريخية في البطولة

تتصدر قائمة المتأهلين لنهائي الفجيرة كل من دانيلا بافلوف، بطل العالم لعام 2026 والمتوج باللقب أربع مرات، وبيوتر موردزيا، بطل العالم تسع مرات، اللذين يتقاسمان صدارة الترتيب العام للجائزة الكبرى برصيد 87 نقطة لكل منهما، مما يزيد من حدة التنافس على اللقب.

كما تضم القائمة أسماء عالمية مرموقة مثل كاسبر بيورون، بطل العالم ست مرات، وأرنو زوده، بطل العالم لفئة الرواد لعام 2026، وأورال خاسانوف، بطل العالم للشباب لعام 2026، وإيدي فان بيرز، بطل أوروبا لعام 2025 ووصيف كأس العالم لموسم 2025-2026.

Advertisement

وكانت منافسات الجائزة الكبرى قد امتدت عبر أربع محطات دولية في مدن أثينا وألبا يوليا وسكوبيه وماغدبورغ خلال عامي 2025 و2026، وشهدت مشاركة بلغ عددها 333 مشاركاً تنافسوا لجمع النقاط والتأهل للنهائي باحتساب أفضل نتيجتين لكل لاعب، لتعود البطولة إلى الفجيرة حيث يُتوَّج أول بطل للجائزة الكبرى.

إدارة الاتحاد الدولي والشركاء المحليون في الحدث

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد بحضور مرجان كوفاتشيفيتش، رئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، والدكتور عبدالله علي آل بركت، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، ورئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة المنظمة للحدث.

وقد تم الإشادة خلال المؤتمر برؤية ومبادرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، التي انطلقت منها الجائزة لتجمع أبرز بطولات حل مسائل الشطرنج ضمن سلسلة دولية موحدة، وذلك بإشراف الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج وبالتعاون المباشر مع نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

ويعكس هذا التعاون بين الطرفين تعزيز الروابط المؤسسية والرياضية، حيث يجسد العمل المشترك بين الجهة المنظمة المحلية والهيئة الدولية التنظيمية للبطولة، مما يضمن سير المنافسات بأعلى معايير الجودة والاحترافية العالمية المعتمدة في هذا التخصص.

Advertisement

ابتكار المسائل واختيار المؤلفين في النهائي

تتميز منافسات نهائي الفجيرة بتقديم مسائل شطرنجية جديدة بالكامل، أُلّفت خصيصاً لهذه البطولة، وستُعرض على المتنافسين للمرة الأولى خلال جولات النهائي، مما يعزز عنصر الابتكار والتحدي ويختبر قدرات الأبطال على التحليل والإبداع في مواجهة مسائل غير مسبوقة.

وتنطلق المنافسات في اليومين المقبلين السبت والأحد على ست جولات متواصلة، فيما يُقام حفل الختام والتتويج يوم الأحد في الساعة السابعة مساءً، ليختتم المشاركون مسيرتهم في هذه المحطة النهائية من سلسلة الجائزة الكبرى.

وفي مبادرة تاريخية تُنظَّم للمرة الأولى ضمن منافسات الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج (WFCC) منذ تأسيسه، سيشارك المتنافسون أنفسهم في اختيار أفضل مؤلفي مسائل البطولة، في تجربة مبتكرة تمنح أبطال الحل دوراً مباشراً في تقييم إبداعات مؤلفي المسائل وتكريم المتميزين منهم.

وبذلك يجمع نهائي الفجيرة بين قمة التنافس العالمي في حل مسائل الشطرنج والاحتفاء بالإبداع في تأليفها، ليقدم تجربة استثنائية تعزز مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً لهذا الفن الشطرنجي العريق، وتجلّي رؤية سمو ولي العهد في ترسيخ حضور الإمارة على خارطة الشطرنج الدولية.