مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بدبي يوضح مفهوم 'القائد الوثّاب' كآلية لتطوير الخدمات الحكومية عبر اختصار المسافات وعدم الاعتماد على التحسينات التقليدية.

أعلن معالي الفريق محمد أحمد المري ، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب ب دبي ، عن طرح مفهوم 'القائد الوثّاب' كاستراتيجية قيادية تهدف إلى إعادة تصميم الخدمات الحكومية في إمارة دبي. يأتي هذا الطرح في إطار الفلسفة العامة التي يرفعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، تحت شعار 'إلى الأمام'، والتي تتجاوز الحركة المعتادة نحو تحقيق تقدم حقيقي وتجديد مستمر للطموحات.

يُعرف القائد الوثّاب بأنه ذلك القائد الذي لا يكتفي بقياس النجاح بعدد الخطوات أو المعاملات التي يتم إنجازها، بل يركز على المسافة التي تمكنت المؤسسة من اختصارها بين الطموح والنتيجة النهائية. هذا المفهوم يطرح سؤالاً جذرياً يختلف عن التساؤلات التقليدية، حيث لا يسأل القائد عن كيفية إنجاز معاملة بسرعة أكبر، بل يستفسر عن ضرورة وجود هذه المعاملة أساساً، مما يفتح الباب امام امكانية الحصول على الخدمة دون الحاجة لطلبها أو انتظار الموافقات المعتادة.

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فلسفة الاختصار وإعادة التصميم الجذري

يتميز التفكير الوثّابي بالجرأة على مساءلة ضرورية الإجراءات الحالية وإعادة تصميمها من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بتحسين نماذج العمل القديمة. وتجسد تجربة دبي في تصفير البيروقراطية هذا التحول، حيث يصبح إلغاء الإجراء غير الضروري أكثر قيمة من مجرد تسريع تنفيذه، ويُعد الوقت الذي يتم استعادته لصالح الإنسان إنجازاً أهم من عدد المعاملات التي يتم تنفيذها.

لا يعتمد هذا النهج القيادي على التكنولوجيا وحدها، إذ إن امتلاك أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي لا يكفي إذا ظلت المؤسسة أسيرة عقلية إدارية قديمة تخشى الخطأ. يتطلب الأمر تحرير العقول قبل تحديث الأنظمة، حيث لا يحتكر القائد الوثّاب الحكمة ولا يخشى الأسئلة الصعبة، ولا يرى في اعتراض الموظف تهديداً لسلطته، بل يدرك أن المؤسسة لا تستطيع تحقيق القفزات النوعية إذا كان موظفوها يخشون اتخاذ الخطوة الأولى.

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الفرق بين الجرأة والتهور في التنفيذ

يؤكد الفريق المري أن القائد الوثّاب لا يخلط بين الجرأة الحقيقية والتهور، فالوثوب الحقيقي يستند إلى المعرفة، وتقوده رؤية واضحة، وتخضع تجاربه للمسؤولية. قد تبدأ القفزة الكبيرة بتجربة صغيرة، لكنها تكسر افتراضات قديمة وتفتح طرقات لم تكن مرئية من قبل، مما يجعل من المهم معرفة ما إذا كانت المؤسسة تسعى للعمل بجد أكبر أم لتحقيق أثر أكبر وأعمق.

لا تبنى الدولة الوثّابة بقرارات استثنائية متفرقة، بل بعقلية جماعية تجعل من المبادرة ثقافة ومن التعلّم ممارسة يومية لاستشراف المستقبل. في هذا السياق، يكتسب برنامج دبي الأفعال Dubai-it أهميته البالغة، كجسر يربط بين التفكير الفكري والتطبيق العملي، ويمنح الفرصة للأفكار والتجارب ليتحولوا إلى مبادرات قابلة للتطبيق ولهم أثر ملموس على حياة الناس.

تحويل الرؤية إلى أفعال ملموسة في دبي

يرتبط مفهوم 'إلى الأمام' ارتباطاً وثيقاً ببرنامج دبي الأفعال، حيث لا يكتفي الطموح بوصف المستقبل، بل يعمل على استباقه وصناعته. تتحول دبي من مجرد متخيلة لما يمكن أن يكون، إلى كيان يحوّل الأفكار إلى أفعال، والأفعال إلى نتائج تمس حياة السكان والزوار بشكل مباشر، مما يعكس رؤية شاملة للمستقبل.

تكمن عظمة القائد الوثّاب في قدرته على جعل مؤسسته كلها قادرة على التقدم والوثوب، وليس مجرّد سعيه هو الشخصي للتقدم. القائد التقليدي يسير نحو المستقبل، والقائد الرشيق يسهل الوصول إليه، أما القائد الوثّاب فيعيد اختراع الطريق نفسه، فالشجاعة لصنع المستقبل تجعله حاضراً قبل أوانه، وتلك هي الهوية الحقيقية لـ دبي حين تتحول الرؤية فيها إلى فعل دائم.