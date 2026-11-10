الفائض التجاري للصين يتجاوز تريليون دولار خلال عشرة أشهر من 2026

تجاوز الفائض التجاري للصين تريليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2026 رغم قفزة الواردات، مع استمرار اتساع الفجوة مع الاتحاد الأوروبي.

تجاوز الفائض التجاري للصين مستوى تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، في وقت سجلت فيه الواردات أكبر قفزة سنوية لها منذ عام 2021. وتكشف البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية عن استمرار اتساع الاختلال التجاري مع الشركاء الرئيسيين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيانات، ارتفع الفائض التجاري خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026 بنحو 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين سجلت الصين مستوى قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار. ويأتي هذا النمو رغم أن الفائض الشهري لشهر أكتوبر 2026 وحده تراجع إلى 105.3 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي.

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ارتفاع الواردات والصادرات يرسم ملامح الفائض

قفزت الواردات الصينية بنسبة 42 % في أكتوبر 2026 على أساس سنوي، متجاوزة توقعات الأسواق، بينما ارتفعت الصادرات بأكثر قليلاً من 35 % خلال الشهر نفسه. وأدى هذا التوازن بين الاستيراد والتصدير إلى تحقيق الفائض الشهري البالغ 105.3 مليارات دولار.

جاء الارتفاع المفاجئ في الواردات مدفوعاً بصورة رئيسية بانتعاش مشتريات النفط الخام، إذ استوردت الصين نحو 42 مليون طن منه في أكتوبر 2026، وهي أكبر كمية منذ مارس الماضي. ومع ارتفاع أسعار النفط، بلغت قيمة الواردات أعلى مستوى لها في أربع سنوات، كما زادت واردات المنتجات النفطية المكررة.

وتشير هذه المعطيات إلى عودة شركات التكرير الصينية إلى تعزيز مشترياتها وبناء المخزونات، بعدما كانت التوقعات ترجح بدء تعويض المخزونات النفطية عبر زيادة الواردات. ويعني ذلك أن جزءاً من قفزة الاستيراد مرتبط بعوامل سعرية ومخزونية، وليس بالضرورة بزيادة في الطلب المحلي النهائي.

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الاتحاد الأوروبي في قلب الخلاف التجاري

استحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو ثلث الفائض التجاري الصيني منذ بداية عام 2026، وفي أكتوبر 2026 وحده تجاوزت صادرات الصين إليه وارداتها منه بنحو 33.4 مليار دولار. وبذلك ارتفعت الفجوة التجارية بين الجانبين منذ بداية العام إلى أكثر من 310 مليارات دولار.

ومن المنتظر أن يظل الاختلال التجاري من أبرز الملفات في علاقات الصين مع شركائها، إذ يستعد القادة الأوروبيون لاتخاذ تدابير تستهدف ما يعتبرونه مخاطر على الأمن الاقتصادي، وسد الثغرات التنظيمية، وتعزيز حماية السوق الموحدة. وتعكس هذه التحركات مخاوف متزايدة لدى الشركاء التجاريين من قدرة المنتجات الصينية على اختراق الأسواق العالمية.

في المقابل، تدافع بكين عن موقفها، إذ أشار مسؤولون صينيون، من بينهم نائب رئيس الوزراء دينغ شيويه شيانغ، إلى أن الواردات كان يمكن أن تكون أكبر لولا القيود المفروضة على بعض السلع عالية التقنية. وأكد هؤلاء المسؤولون أن السوق الصينية توفر فرصاً للشركات والمنتجات من مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، قال هاو تشو، كبير الاقتصاديين لدى غوتاي جونان إنترناشونال هولدينغز (Guotai Junan International Holdings)، إن الفائض يعكس مرونة قطاع التصدير الصيني وقدرته التنافسية، رغم التحديات المتزايدة التي تواجه التجارة العالمية. وفي المقابل، يرى منتقدون أن استمرار ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يزيد الاعتماد على الأسواق الخارجية.

الذكاء الاصطناعي يقود الصادرات عالية التقنية

سجلت صادرات المنتجات عالية التقنية نمواً بنسبة 67 % في أكتوبر 2026 على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ مطلع عام 2021. وقفزت مبيعات الرقائق الإلكترونية والحواسيب بمعدلات تجاوزت 100 % لكل منهما خلال الشهر نفسه.

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وبحسب البيانات، استحوذت الرقائق وأجزاء الحواسيب وحدها على نحو 40 % من الزيادة السنوية في قيمة الصادرات الصينية منذ بداية عام 2026. ويعكس ذلك الأهمية المتزايدة لمكونات التكنولوجيا في التجارة الخارجية للصين، إلى جانب تأثير ارتفاع أسعارها مع توسع بناء مراكز البيانات عالمياً.

ترى بلومبرغ إيكونوميكس أن قوة الصادرات والواردات في أكتوبر 2026 تؤكد أهمية الصناعات التكنولوجية للاقتصاد الصيني، لكنها تكشف في الوقت نفسه ضعف التعافي الاقتصادي بسبب محدودية مساهمة الطلب المحلي. أما تحليل مجموعة غولدمان ساكس، فيشير إلى امتداد النمو إلى قطاعات تشمل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والبطاريات، المعروفة في الصين باسم الثلاثة الجديدة، إلى جانب الروبوتات الصناعية.

مع ذلك، يرى اقتصاديو غولدمان ساكس أن جانباً كبيراً من التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يعتمد على استيراد المكونات والمدخلات ثم تجميعها وإعادة تصديرها، ما يحد من القيمة التي تضيفها هذه الأنشطة إلى الفائض التجاري. كما أن هذا الاعتماد على الطلب الخارجي يثير تساؤلات حول استدامة النمو، خصوصاً إذا تباطأت الاستثمارات الأمريكية في مراكز البيانات.

أسواق التصدير والتداعيات المقبلة على الاقتصاد

سجلت صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي نمواً سنوياً تجاوز 20 %، وإلى الولايات المتحدة نمواً تجاوز 30 %، وإلى دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) نمواً تجاوز 40 %. كما أظهرت البيانات الأولية نمواً قوياً للصادرات إلى هولندا والمملكة المتحدة والبرازيل، فيما سجلت المبيعات إلى كوريا الجنوبية وتيرة قياسية.

تعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة الطلب الخارجي على المنتجات الصينية، لكنها تضع الاقتصاد أمام معادلة مزدوجة تقوم على الاستفادة من الطفرة التكنولوجية العالمية لتعزيز الصادرات. وفي المقابل، تبرز الحاجة إلى تنشيط الاستهلاك والاستثمار المحليين لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

وستبقى التدابير الأوروبية المرتقبة لحماية السوق الموحدة، إلى جانب تطورات الاستثمار في البنية التحتية الرقمية عالمياً، من العوامل الحاسمة التي ستحدد مسار الفائض التجاري الصيني في الفترة المقبلة، وفق المعطيات المتاحة من بيانات الجمارك الصينية وتحليلات الجهات الاقتصادية المذكورة.