الفارس الإماراتي سعيد محمد المازمي يتصدر منصة التتويج في بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز 2026 بفوزه بجائزة لونجين الكبرى برسم أداء نظيف على الجواد باسيون في دي دونخوف.

توّج الفارس الإماراتي الشهير سعيد محمد المازمي ، بالمركز الأول في منافسة الجائزة الكبرى خلال بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز 2026 ، في ختام فعاليات المهرجان الثامن للفروسية الذي استضافته مدينة كلباء. حصل المازمي على لقب البطولة برسم الجواد "باسيون في دي دونخوف" بعد تقديمه أداءً نظيفاً بدون أخطاء في الجولة الرئيسية من المنافسات.

تفاصيل الفوز بالجائزة الكبرى وأرقام المنافسة

اختتم الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، فعاليات البطولة بتتويج الفائزين، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من المنافسات الدولية المقامة على شاطئ كلباء. نظّم نادي الشارقة للفروسية والسباق هذا الحدث الكبير ضمن إطار مهرجان الشارقة كلباء الثامن للفروسية، والذي استمر من 19 نوفمبر حتى 22 نوفمبر 2026، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

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تم تصميم مسار منافسة الجائزة الكبرى لبطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز 2026 بمواصفات جولة واحدة تليها جولة تمايز، حيث بلغ ارتفاع الحواجز فيها 1.50 متر. تنافس في هذه الجائزة الكبرى نخبة من الفرسان، حيث شارك فيها ما مجموعه 21 فارساً وفارسة، وكانت المنافسة شديدة لتحقيق الصدارة.

بعد أن انفرد الفارس سعيد محمد المازمي بالأداء النظيف، تربع على منصة التتويج في المركز الثاني الفارس حميد عبدالله المهيري مع الجواد "مينتوس"، ثم حصل على جائزة المركز الثالث الفارس سالم أحمد السويدي على صهوة الجواد "جازي ديس دامس كار". واستمرت هيمنة الفرسان الإماراتيين في المراكز المتقدمة، حيث نال الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي المركز الخامس مع "بياريتز زد"، بينما حازت الفارسة نادية عبدالعزيز تريم جائزة المركز السادس مع الفرس "غابريل سولهيور".

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مواقف المسؤولين وتطور رياضة الفروسية في المنطقة

حضر مراسم التتويج كل من الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، بالإضافة إلى ضيوف كثر وجمهور عريض تابع أحداث المنافسة. وبعد انتهاء مراسم التتويج، أشاد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بنجاح بطولة كلباء وتطورها الملحوظ خلال دوراتها الدولية التي انطلقت عام 2023.

وأوضح الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي أن البطولة حققت نتائج متقدمة وفوائد ميدانية ملموسة للفارسات والفرسان المشاركين، مشيداً بدور الجهات الراعية واللجان المنظمة لهذا الحدث الرياضي الرفيع. وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة أن مراكز الصدارة والنتائج المتقدمة نالتها فئة المستحقين فعلاً، موضحاً أن لكل مجتهد نصيب في هذا المجال الرياضي الدقيق.

ختم الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي كلمته بتقديم الشكر الجزيل لكل من ساهم في نجاح البطولة، متمنياً التوفيق لجميع الفارسات والفرسان الذين شاركوا في منافسات قفز الحواجز، مقدماً لهم التهنئة على إنجازاتهم المميزة خلال فترة المهرجان.

نتائج الفئات الأخرى والمسابقات المصاحبة للبطولة

نالت منافسة قبل الأخيرة من فئة الثلاث نجوم جائزة البطولة لفائدة الفارس السوري محمد فادي الزبيبي، الذي أتم المرحلة الثانية في زمن بلغ 32.13 ثانية على صهوة الجواد "شاكنتو بلو بي إس". كان مسار هذه المنافسة مصمماً بحواجز بارتفاع 1.40 متر برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتنافس فيها 29 فارساً وفارسة، حيث أتم أربعة منهم المرحلتين دون أي أخطاء.

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في فئات الفئة الأولى، تزامن فوز الفارس الإماراتي محمد ماجد العواني بختام الانتصارات مع الحدث الرئيس، حيث حصل على جائزة فئة النجمة الواحدة بمسافة 27.25 ثانية مع الجواد "دولين باي أولد". صُمم مسار المنافسة بارتفاع حواجز 1.25 متر وتنافس فيها 59 فارساً وفارسة، وأنهى تسعة منهم المرحلتين بنجاح.

اختتم اليوم الثالث من البطولة بجائزة كلباء للسرعة من جولة واحدة، والتي جرت على حواجز بارتفاع 1.20 متر. توجت الفارسة البريطانية لافينيا إكسلستون بالمركز الأول بزمن 42.64 ثانية مع الفرس "كريستينا 16"، بينما نال الفارس السوري هشام غريب المركز الثاني بزمن 42.98 ثانية، وحصل الليبي محمد المزوغي على المركز الثالث بزمن 45.72 ثانية.