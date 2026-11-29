قالت السلطات الأوكرانية إن الغارات الروسية أودت بحياة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بينما أسقطت روسيا 1017 طائرة مسيرة. تفاصيل الضربات على أوديسا وزابوريجيا وروسيا.

أكدت السلطات الأوكرانية يوم الأحد أن الهجمات الروسية تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من اثني عشر شخصاً في مختلف أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، زعمت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت أكثر من ألف طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل الثاني على التوالي. وشهدت مناطق متعددة من أوكرانيا ضربات جوية دمرت مباني وإمدادات، مما أدى إلى وقوع ضحايا مدنيين وجرحى.

تفاصيل الضربات على أوديسا وزابوريجيا

في منطقة أوديسا، أفاد القطاع المحلي للطوارئ بأن شخصاً لقِيَ حتفه وأصيب ثلاثة آخرون عندما أدى هجوم إلى اندلاع حريق في طابقين رابع وخامس من مبنى سكني مؤلف من أربعة عشر طابقاً. وقد تسببت الانفجارات في تضرر عدد من السيارات المتوقفة في محيط المبنى السكني.

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وفي مكان آخر من نفس المنطقة، تعرضت مزرعة لأضرار جسيمة، كما اندلع حريق ضخم في مخزن يحتوي على ألعاب وأجهزة منزلية. وأسفر هذا الحادث عن إصابة شخصين آخرين، وفقاً لتقارير قطاع الطوارئ الأوكراني الذي يتابع تداعيات الضربات الجوية على البنية التحتية المدنية.

أما في مدينة زابوريجيا، فقد انتشل رجال الإنقاذ فتاة تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً وهي على قيد الحياة من تحت الأنقاض. وكانت قنابل جوية موجهة قد أصابت وسط المدينة، مما أدى إلى مقتل والدتها وإصابة شخصين آخرين. وأكد حاكم الإقليم إيفان فيدوروف أن الهجوم دمر منازل عديدة وألحق أضراراً بعدة مباني في المنطقة.

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الوضع الجوي والمواقف الروسية

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد أن دفاعاتها الجوية اعترضت 1017 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وشملت هذه الاعتراضات 19 منطقة روسية مختلفة بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، وفقاً للإحصائيات العسكرية التي发布了تها السلطات الروسية.

وفي رد على هذه العمليات الجوية، أفاد مسؤولون محليون يوم الأحد بأن خمسة أشخاص أصيبوا نتيجة لهجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منطقة بيلجورود الحدودية في روسيا. ويأتي هذا الهجوم في إطار التصعيد المستمر في الصراع على الحدود بين البلدين.

التداعيات الإنسانية والسياسية

تشير هذه الأرقام إلى استمرار حدة العمليات العسكرية وتأثيرها المباشر على المدنيين في كلا الجانبين. ففي أوكرانيا، تركزت الأضرار على البنية التحتية السكنية والتجارية، مما زاد من معاناة السكان في المناطق المتضررة.

وتستمر السلطات الأوكرانية في الإبلاغ عن الأضرار والحصائل بينما ترفض روسيا الاعتراف بالخسائر البشرية التي قد تكبدتها دفاعاتها الجوية. ويعكس هذا الوضع تعقيد المشهد الأمني والعسكري في المنطقة.

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خطوات مستقبلية محتملة

من المتوقع أن تزداد وتيرة العمليات العسكرية مع استمرار استخدام الطائرات المسيرة من قبل كل من القوات الأوكرانية والدفاعات الروسية. وستعتمد التطورات اللاحقة على قدرة كل جانب على تفادي الاعتراضات أو اختراقها.

سيواصل مراقبو الوضع الدولي تتبع هذه التطورات وتقديم تقارير عن أي تغيرات في توازن القوى أو الحصائل الإنسانية. وستبقى المنطقة شديدة الحذر حتى يتم تحقيق استقرار أمني واضح.