العين والجزيرة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة: الأرقام تكشف أكثر من المتوقع

تتجه الأنظار إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين العين والجزيرة، حيث ينتظر عشاق الكرة الإماراتية مواجهة مثيرة بين الفريقين اللذين يواجهان تحديًا كبيرًا لتحقيق اللقب الجديد. مع ذلك، تشير الأرقام إلى أن العين، الأكثر حضوراً في المشهد النهائي، قد يكون في مأزق كبير، حيث نجح في تحويل حضوره إلى 7 ألقاب فقط مقابل 7 مرات خسر خلالها النهائي، بينما يبدو الجزيرة أكثر فاعلية عندما يصل إلى النهايات، حيث توج باللقب في 3 مناسبات. بصرف النظر عن الصدفة الطريفة التي شهدت مواجهات نهائيتين بين الفريقين، انتهت كلتا المواجهات بنفس الطريقة وبركلات الترجيح. يجب الانتظار لمشاهدة ما سيحدث في النهائي المرتقب بين العين والجزيرة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، الجمعة، على أن تبدأ صافرة البداية في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الخبرة والمعرفة المتجذرة في البطولات الكبرى، والحضور التاريخي في النهائيات، لا يعني دائماً القدرة على إنهاء المهمة بنجاح. العين، الأكثر حضوراً في المشهد النهائي، نجح في تحويل هذا الحضور إلى 7 ألقاب فقط، مقابل 7 مرات خسر خلالها النهائي، بنسبة حسم تبلغ 46.7%.

على العكس، يبدو الجزيرة أكثر فاعلية عندما يصل إلى المحطة الأخيرة، فرغم أن الفريق بلغ النهائي 4 مرات فقط، إلا أنه توج باللقب في 3 مناسبات، بنسبة نجاح مرتفعة تصل إلى 75%. بصرف النظر عن الصدفة الطريفة التي شهدت مواجهات نهائيتين بين العين والجزيرة، انتهت كلتا المواجهات بنفس الطريقة وبركلات الترجيح، حيث فاز العين في كأس السوبر 2012-2013، قبل أن يرد الجزيرة الدين في نهائي الكأس 2015-2016.

العين يعيش أفضل حالاته معنوياً بعد تتويجه مؤخراً بلقب دوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى امتلاكه أسماء مؤثرة مثل سفيان رحيمي ولابا كودجو وكاكو تحت قيادة المدرب الكرواتي إيفيتش. الجزيرة يدخل المواجهة بدافع لا يقل قوة، يتمثل في إنقاذ الموسم وضمان بطاقة مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، مع امتلاكه عناصر خبرة وحسم مثل محمد النني ونبيل فقير وسيمون بانزا. لغة الأرقام في النهائيات نسبياً تفضّل الجزيرة، لكنها تبقى حالة خاصة لا تعترف بالمنطق أو الحسابات.

في النهاية، تبقى النهائيات حالة خاصة لا تعترف بالمنطق أو الحسابات. يجب الانتظار لمشاهدة ما سيحدث في النهائي المرتقب بين العين والجزيرة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، الجمعة، على أن تبدأ صافرة البداية في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة





