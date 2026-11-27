يلتقي العين وشباب الأهلي غداً الأحد في استاد محمد بن زايد لحسم لقب كأس سوبر إعمار، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على أرقامه القياسية بينما يبحث العين عن التتويج الرابع.

يتجه الأنظار الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة صوب العاصمة أبوظبي، غداً الأحد، لمشاهدة المباراة النهائية ل كأس سوبر إعمار التي تجمع بين نادي العين و نادي شباب الأهلي ، وذلك على ملعب استاد محمد بن زايد الرياضي. وتأتي هذه المواجهة المرتقبة في سياق رياضي مميز يعكس التنافس المحلي الحاد بين قطبي الكرة الإماراتية، حيث يسعى كل فريق لإضافة ذهبية جديدة إلى سجله الحافل بالإنجازات المحلية.

تفاصيل المواجهة ومقر الانعقاد

تقام المباراة النهائية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وسط توقعات بجوها الحار واهتمام جماهيري واسع يتابع أحداث القمة بانتظار. ويعد استاد محمد بن زايد مسرحاً تقليدياً للمباريات الكبرى في البلاد، مما يضفي طابعاً رسمياً ورياضياً على الحدث الذي يجمع بين أكبر ناديين في الدولة من حيث القاعدة الجماهيرية والإنجازات.

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أرقام قياسية لشباب الأهلي في السوبر

يدخل نادي شباب الأهلي هذه المواجهة وهو يحمل الرقم القياسي في عدد المرات التي حصد فيها لقب كأس سوبر إعمار، حيث أصبح الفريق الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 7 ألقاب. ويتطلع الأهلي إلى تعزيز هذا الرقم القياسي التاريخي، خاصة وأن هذه هي مشاركته الثانية عشرة في تاريخ البطولة، مما يجعله المرشح الأوفر حظاً من حيث الخبرة والتجراك في نهائيات السوبر.

يحتفظ شباب الأهلي بصدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجاً في تاريخ المسابقة، ويعتمد الفريق في سعيه الحالي على هذا الإرث الرياضي الضخم لتحقيق الانتصار الثاني عشر في مشواره الطويل. وتعد هذه المشاركة الـ12 للفريق دليلاً على هيمنته النسبية على المسابقة على مدار السنوات الماضية، مما يعزز من طموحه في إضافة اللقب الثامن إلى خزائنه.

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رغبة العين في العودة للتتويج

من ناحية أخرى، يخوض نادي العين مشاركته الثامنة في تاريخ كأس سوبر إعمار، وهو يدخل المنافسة برغبة أكيدة في تحقيق اللقب الرابع في سجله. يعتمد العين على موسمه الاستثنائي الذي أنهى فيه بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، مما يمنحه زخماً معنوياً وتقنياً كبيراً.

يسعى الفريق الأبلق إلى استثمار انتصاراته المحلية الأخيرة لإضافة كأس السوبر إلى خزائنه، وتأكيد تفوقه على المنافس التقليدي. ويبحث العين عن تحقيق إنجازات جديدة تميزه عن السنوات الماضية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي يخوضها ضد شباب الأهلي في جميع المنصات المحلية.

التاريخ التنافسي والمواجهات السابقة

تحمل هذه المواجهة المرتقبة الرقم الرابع في سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين في إطار كأس سوبر إعمار، حيث تم تبادل التفوق في المواجهات الثلاث السابقة. حسم نادي العين أول مواجهة بينهما عام 2009 عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

رد نادي شباب الأهلي في المواجهة الثانية التي جرت عام 2013، حيث فاز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد تعادل سلبي في الوقت الأصلي. وجدد الأهلي تفوقه في اللقاء الثالث عام 2015 بالفوز بهدف دون مقابل، مما يخلق حالة من الترقب لمعرفة من سيحكم الهيمنة في هذه المواجهة الرابعة.

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في هذه الأثناء، يواصل الفريقان التنافس على الصدارة، مع وجود ترقب كبير لرؤية ما إذا كان شباب الأهلي سيستمر في تفوقه أم سيعود العين لاستعادة ميزانه. وتعد هذه المواجهة صفحة جديدة في سجل الصراع التاريخي بين الفريقين، الذي يحمل في طياته الكثير من الإثارة والندية الرياضية التي تشد جمهور الكرة الإماراتية.