العين يثبت أنه الأفضل في تاريخ دوري المحترفين، ويواصل هيمنته على الصدارة

يواصل العين هيمنته على دوري المحترفين، بعد أن أصبح النادي الأكثر تتويجاً في تاريخ المسابقة، مع حصوله على اللقب الخامس عشر. كما فرض نفسه زعيماً وملكاً لجولات الصدارة في تاريخ دوري أدنوك للمحترفين، معززاً رقمه القياسي، والذي وسعه بنهاية الموسم الحالي، الذي توج خلاله باللقب. نجح العين في فرض هيمنته على صدارة الدوري خلال الموسم الحالي، بعدما اعتلى القمة في 19 جولة من أصل 26، بينها سلسلة طويلة امتدت من الجولة الرابعة وحتى الجولة الثانية عشرة، قبل أن يستعيد الصدارة مجدداً من الجولة الثامنة عشرة وحتى ختام الموسم، ليحسم اللقب، ويعود إلى منصة التتويج بعد غياب 4 مواسم عن الدوري.

أثبت العين أنه الفريق صاحب الأرقام ال أفضل في تاريخ دوري المحترفين ، ليس فقط باعتباره ال أكثر تتويجاً ، بعد حصوله على اللقب الخامس عشر، بل أيضاً باعتباره النادي ال أكثر قدرة على فرض هيمنته على سباق الصدارة في تاريخ المسابقة، ليواصل كتابة اسمه كملك القمة في دوري المحترفين .

وفرض العين نفسه زعيماً وملكاً لجولات الصدارة في تاريخ دوري أدنوك للمحترفين، معززاً رقمه القياسي، والذي وسعه بنهاية الموسم الحالي، الذي توج خلاله باللقب، ليؤكد تفوقه التاريخي كأكثر الأندية اعتلاء لقمة الترتيب، منذ انطلاق عصر الاحتراف موسم 2008-2009. ونجح العين في فرض هيمنته على صدارة الدوري خلال الموسم الحالي، بعدما اعتلى القمة في 19 جولة من أصل 26، بينها سلسلة طويلة امتدت من الجولة الرابعة وحتى الجولة الثانية عشرة، قبل أن يستعيد الصدارة مجدداً من الجولة الثامنة عشرة وحتى ختام الموسم، ليحسم اللقب، ويعود إلى منصة التتويج بعد غياب 4 مواسم عن الدوري.

وشهد موسم 2025-2026 تصدر ثلاثة أندية فقط لجدول الترتيب، إذ كانت البداية مع الشارقة في الجولة الأولى، قبل أن ينتزع العين الصدارة في الجولة الثانية، فيما ظهر شباب الأهلي على القمة في الجولة الثالثة، ثم «الفرسان» مرة ثانية من الجولة الثالثة عشرة وحتى السابعة عشرة، وبعدها فرض العين سيطرته المطلقة على الصدارة حتى الجولة 26. وإجمالاً، تصدر العين قمة دوري المحترفين في 135 جولة، من إجمالي 422 جولة أقيمت في دوري المحترفين حتى الآن، وذلك بعد استبعاد موسم 2019-2020، الذي تم إلغاؤه بسبب جائحة «كورونا»، مبتعداً بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، شباب الأهلي، الذي تصدر في 94 جولة، ليواصل «الزعيم» تربعه على عرش أكثر الأندية حضوراً في القمة عبر تاريخ المسابقة.

ويعد موسم 2021-2022 الأبرز في تاريخ العين، من ناحية السيطرة على الصدارة، حين حافظ على المركز الأول في 25 جولة متتالية، بداية من الجولة الثانية وحتى الجولة الأخيرة، وهو الرقم القياسي الأطول في تاريخ دوري المحترفين، بينما عزز الموسم الحالي مكانة الفريق ضمن أكثر المواسم استقراراً وهيمنة على القمة. في المقابل، ثبت شباب الأهلي موقعه كثاني أكثر الأندية تصدراً لجولات الدوري، بعدما عاش واحدة من أبرز فتراته التاريخية في موسم 2013-2014، عندما حافظ على الصدارة لـ 24 جولة متتالية، وتوج باللقب آنذاك، قبل أن يحقق اللقب في الموسم الماضي، الذي شهد تصدره للمسابقة في 18 جولة.

ويأتي الجزيرة ثالثاً في قائمة الأكثر تصدراً للدوري بـ 68 جولة، يليه الشارقة بـ 53 جولة، ثم الوصل بـ 30 جولة، والوحدة بـ 28 جولة. كما سجلت بقية الأندية حضورها على القمة، ولكن بشكل متفاوت، إذ يمتلك النصر 5 جولات صدارة، مقابل 4 جولات لكل من بني ياس والشباب سابقاً، فيما حضرت أندية الظفرة والشعب سابقاً والبطائح في الصدارة لجولة واحدة فقط





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دوري المحترفين العين أفضل في تاريخ أكثر تتويجاً أكثر قدرة على فرض هيمنته أكثر احتراماً في القمة أكثر استقراراً أكثر حضوراً في القمة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

في ذكراها الـ 26..دفن رفات 19 من ضحايا مذبحة سريبرينيتسا | صحيفة الخليج\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003Eسريبرينيتسا - أ ف ب\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E



\u003Cp\u003Eدفنت رفات 19 من ضحايا الإبادة في سريبرينيتسا شرقي البوسنة، الأحد، خلال مراسم في الذكرى ال 26 للمجزرة التي ما زالت تسبب انقساماً في البلاد، بعد أكثر من ربع قرن على وقوعها.\u003C/p\u003E



\u003Cp\u003Eوحضر آلاف الأشخاص مراسم الجنازة في مركز بوتوكاري التذكاري قرب سريبرينيتسا؛ حيث يرقد 6671 من ضحايا المجزرة بينهم 435 مراهقاً. ودفن 236 من الضحايا في مقابر أخرى.\u003C/p\u003E

Read more »

طقس الغد غائم جزئياًأبوظبي في 25 ديسمبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وتزداد كميات السحب على الجزر وبعض المناطق الشمالية وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مثيرة للغبار أحياناً خاصة غرباً. و أوضح المركز -في بيانه اليومي - ان الموج في الخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب و يحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والمد الثاني عند الساعة 07:26 و الجزر الأول عند الساعة 10:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:04. و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 13:54 والمد الثاني عند الساعة 02:46 و الجزر الاول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 19:48. و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 26 18 80 40 دبي 27 19 75 45 الشارقة 27 19 80 40 عجمان 26 19 85 40 أم القيوين 26 16 85 45 رأس الخيمة 27 17 80 40 الفجيرة 30 22 70 35 العين 27 16 85 35 ليوا 28 14 90 30 الرويس 25 15 80 40 السلع 25 16 85 40 دلما 25 19 85 45 طنب الكبرى 26 80 80 40 طنب الصغرى 26 20 80 40 أبو موسى 26 20 80 40 -مل-

Read more »

الوطني للارصاد: فرصة لسقوط أمطار غداأبوظبي في 17 يناير / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار خاصة بعد الظهر على بعض المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ومع السحب. وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم / س ..ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 12:49 والمد الثاني عند الساعة 14:03 والجزر الأول عند الساعة 20:20 والجزر الثاني عند الساعة 20:07 ..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا الى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 17:09 والمد الثاني عند الساعة 04:23 والجزر الاول عند الساعة 12:16 والجزر الثاني عند الساعة 54:04. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا. المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 28 20 75 35 دبي 28 20 80 30 الشارقة 27 18 80 30 عجمان 28 19 80 35 أم القيوين 28 17 80 35 رأس الخيمة 26 17 85 30 الفجيرة 26 20 80 40 العين 27 18 75 25 ليوا 29 19 70 30 الرويس 28 19 75 30 السلع 27 18 85 35 دلما 26 20 85 35 طنب الكبرى 25 21 85 40 طنب الصغرى 25 21 85 40 أبو موسى 25 21 85 40 - مل -

Read more »

'الطوارئ والأزمات' تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوروناأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع شركائها الرئيسيين عن تحديث الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكوفيد 19، اعتبارا من يوم 'غد' 26 فبراير 2022.

Read more »

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تمكن كوادر حكومة دبي من مواجهة التحدياتدبي في 10 مايو / وام / تنظم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مخيم القيادات التنفيذية خلال فترتين، الأولى للمدراء التنفيذيين من 17 إلى 19 مايو الجاري، والثانية لمدراء الإدارات من 24 إلى 26 مايو الجاري، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات وتطلعات الفئتين المستهدفتين في حكومة دبي، للتعامل مع التحديات الحالية والمحتملة والسيناريوهات المختلفة في المستقبل، لتمكينهم من التصدي لها وتحويل الفرص إلى نجاحات وإنجازات، ومنحهم الفرصة للتأمل في أسلوب عملهم وقيادتهم الحالية، وبناء إطار مستقبلي يواكب المستجدات. يشرف على المخيم، الذي سيقام على...

Read more »

الشارقة والعين يتألقان في كأس رجال اليدعمق فريق كرة اليد بنادي الشارقة جراح فريق الوصل بفوزه عليه بعقر داره بنتيجة 19/25 وبالوقت نفسه فاز فريق العين على النصر 26/28، وعاد فريق شباب الأهلي من المنطقة الشرقية بفوز مستحق على فريق دبا الحصن بنتيجة 18/24، وتعادل فريق مليحة مع الجزيرة بالعاصمة أبوظب

Read more »