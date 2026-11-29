توج فريق العين بلقب كأس سوبر إعمار للمحترفين بفوزه 2-1 على شباب الأهلي في نهائي مثير، محققاً أول ألقاب موسم 2026-2027.

توج نادي العين بلقب كأس سوبر إعمار للمحترفين لكرة القدم، بعد تغلبه على نظيره شباب الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة. يأتي هذا التتويج ليمنح الفريق الأول ألقابه في الدوري، مما يجعله يتصدر المشهد الرياضي في الدولة.

تتويج العين بكأس سوبر إعمار 2026

حقق نادي العين لقب البطولة الرسمية لهذا الموسم، بعد أن تفوق في النهائي على شباب الأهلي بنتيجة قاطعة. استقبل الحضور الألقاب في احتفالية رسمية بحضور كبار المسؤولين الرياضيين. شارك الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، في تتويج البطل والوصيف.

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كما كان عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورئيس رابطة المحترفين الإماراتية، حاضراً لتقديم الألقاب. إضافة إلى ذلك، شارك محمد علي العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، في مراسم الاحتفال. هذه المشاركة تعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين النادي والشركة المنظمة للبطولة.

تحليل أحداث المباراة والنتيجة النهائية

افتتح العين التسجيل مبكراً عن طريق حسين رحيمي في الدقيقة 9 من زمن المباراة. جاء الهدف بعد انفرد بالمرمى مستفيداً من تمريرة متقنة من كاكو داخل منطقة الجزاء. رد شباب الأهلي سريعاً بتسجيل هدف التعادل عن طريق سعيد عزت الله في الدقيقة 13. جاء الهدف نتيجة تمريرة رأسية خلفية من برونو كاسكاردو ليموس بعد ركلة ركنية نفذها يوري سيزار.

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أحرز رافايل فيلا الهدف الثاني للفريق العيناوي في الدقيقة 53، برأسية صاروخية استقرت في الزاوية العليا. هذا الهدف رفع رصيد العين في البطولة إلى 4 مرات في عصر المحترفين. في المقابل، توقف رصيد شباب الأهلي عند 7 ألقاب في تاريخ المسابقة. انتهى اللقاء بفوز العين، محققاً بداية مثالية لموسمه الجديد.

دور الحراس والأداء التكتيكي

تألق حارس مرمى شباب الأهلي حمد المقبالي في الشوط الأول، حيث صد عدة محاولات خطيرة. من جانبه، أظهر خالد عيسى حارس مرمى العين براعة عالية في التصدي للهجمات. كاد كاكو أن يضيف هدفاً ثالثاً في الدقيقة 3 بتسديدة مرت بجوار القائم، قبل أن يرد المقبالي ببراعة في الدقيقة 5.

في الدقيقة 8، كاد غيليرمي بالا تسجيل هدف للشباب الأهلي، لكن خالد عيسى أمسك بالكرة. استمر التوتر حتى الدقيقة 13 عندما وجد سعيد عزت الله الشباك. تعرض سعيد عزت الله للإصابة في الدقيقة 43، مما استدعى تدخل نيمانيا ماكسيموفيتش. كما خرج غيليرمي بالا في الشوط الثاني بسبب إصابة، ودخل خوان بيزيرا مكانه.

تفاصيل النهاية والجدول الزمني للموسم

حاول شباب الأهلي العودة للمباراة في الشوط الثاني، لكن الدفاع العيناوي بقيادة رامي ربيعة أظهر صلابة. ألغت تقنية الفيديو هدفاً محتملاً للعين في الدقيقة 68 بسبب تسلل. كاد بيزيرا يعيد الأمل للشباب الأهلي في الدقيقة 68، لكن تسديدته ذهبت خارج المرمى. استمر الضغط العيناوي حتى صافرة النهاية.

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يعتلي نادي العين منصة التتويج محققاً أول ألقاب موسم كرة القدم 2026-2027. هذا النجاح يعزز من موقع الفريق كقوة رئيسية في الدوري الإماراتي. يواصل الفريق جهوده لتحقيق مزيد من الإنجازات في المسابقات القادمة. تحفظ النتائج والأرقام كما وردت في المصادر الرسمية دون أي تعديل.