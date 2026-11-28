يلتقي العين وشباب الأهلي في استاد محمد بن زايد بأبوظبي يوم الأحد الساعة 7:30 مساء لخوض تحدي نهائي كأس سوبر إعمار 2026-2027 تحت شعار نبني إرثاً.

يلتقي نادي العين مع شباب الأهلي غداً الأحد في استاد محمد بن زايد بأبوظبي لحسم لقب نهائي كأس سوبر إعمار 2026-2027. وتنطلق المباراة في الساعة 19:30 مساء تحت شعار نبني إرثاً، في حدث رياضي يتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55. يجمع هذا التحدي بين تاريخي طويل من التنافس وأرقام قياسية جديدة تنتظر التكسر في ليلة رياضية مميزة.

تاريخي الاستاد وتاريخ المواجهات بين الفريقين

يُعد استاد محمد بن زايد من أبرز الملاعب التي احتضنت النهائيات الكبرى، حيث يستضيف النهائي للمرة السابعة في تاريخه. يخوض نادي العين النهائي الرابع له على أرضية هذا الملعب، في حين يشارك شباب الأهلي في الظهور الثالث له. سبق أن التقى الفريقان مرتين في نهائي كأس السوبر على هذا الملعب، وحسم شباب الأهلي المواجهتين لمصلحته، مما يمنحه أفضلية معنوية وتاريخية قبل هذا اللقاء.

Also read طرح تذاكر كأس سوبر إعمار بين العين وشباب الأهلي

تبلغ المواجهة بين القطبين الرقم 46 في سجل مواجهاتهما المباشرة خلال عصر الاحتراف. يحمل نادي العين تفوقاً تاريخياً بـ18 انتصاراً مقابل 15 فوزاً لشباب الأهلي، مع تعادل 13 مباراة. سجلت هذه المواجهات 140 هدفاً بمعدل يتجاوز ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة. سجل العين 79 هدفاً، في حين سجل شباب الأهلي 61 هدفاً، مما يعكس الطابع الهجومي للإثارة التي تميز هذه الديירות الكروية.

ديناميكيات التأهل ومسارات الأبطال

لا تقتصر إثارة هذه البطولة على التاريخ المباشر، بل تمتد لدمج فرق خاضت النهائي دون أن تكون بطلاً للدوري أو الكأس. توج نادي الوحدة بلقبي نسختي 2011-2012 و2018-2019 بفضل وصافته في إحدى المسابقتين. شارك الوحدة كوصيف لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الأولى، وكوصيف للدوري في الثانية، محققاً اللقب في المرتين بركلات الترجيح.

Advertisement

في المقابل، خسر نادي الوصل أمام شباب الأهلي في نسخة 2024-2025، بينما كان شباب الأهلي وصيف الدوري. كما خسر شباب الأهلي النسخة الماضية أمام الشارقة، الذي شارك بصفته وصيف الدوري. توضح هذه الحقائق أن كأس السوبر لا تتبع سيناريو ثابتاً لحسم اللقب، بل تعتمد على الأداء في المباراة الواحدة.

إحصائيات حسم اللقب وآليات التنظيم

توزعت نتائج النهائي على مدار المواسم بين الفوز في الوقت الأصلي وركلات الترجيح. حسمت الدقائق التسعون تسعة نهائيات، في مواسم 2009-2010 و2013-2014 و2014-2015 و2015-2016 و2016-2017 و2019-2020 و2021-2022 و2022-2023 و2024-2025. احتاجت ثمانية نهائيات إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل، في مواسم 2008-2009 و2010-2011 و2011-2012 و2012-2013 و2017-2018 و2018-2019 و2020-2021 و2023-2024.

لم تظهر الأشواط الإضافية في سجل البطولة سوى مرة واحدة خلال النسخة الافتتاحية موسم 2008-2009. كانت آخر مواجهة في دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة قد انتهت بفوز شباب الأهلي 3-2 بعد التمديد للأشواط الإضافية. عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً مع القيادات الأمنية لمناقشة الترتيبات، وضمان انسيابية الحركة واتباع أعلى معايير السلامة.

البرامج الترفيهية لمنطقة المشجعين

لتعزيز الأجواء الاحتفالية، أعلنت رابطة المحترفين تنظيم منطقتين للمشجعين ضمن البرنامج الترويجي. تقام المنطقة الأولى في محيط استاد محمد بن زايد بأبوظبي من 26 إلى 29 نوفمبر، يومياً من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء. تتضمن المنطقة ألعاباً تفاعلية وأنشطة تسوق وخدمات ضيافة ومأكولات.

Advertisement

أقيمت المنطقة الثانية في سنترال بارك بدبي كريك هاربر أمس الجمعة. شملت المنطقة أنشطة رياضية وتفاعلية وألعاباً ترفيهية. بين أفضلية العين التاريخية وطموح شباب الأهلي، تفتح القمة جميع الاحتمالات في ليلة تجمع بين الإثارة الكروية والاحتفال بالمجد.