يواجه الفريق الأصيل نظيره الإيراني استقلال طهران في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وسط طموحات الزعيم لتعزز صدارته المجموعة الغربية برصيد النقاط الكامل.

يستعد فريق العين لكرة القدم لاستضافة نظيره الإيراني استقلال طهران، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة. وتنطلق المباراة مساء يوم الاثنين المقبل، في الثامنة من الليل، على أرضية استاد هزاع بن زايد الرياضي، الذي استضاف العديد من الفعاليات الكبرى.

الزعيم يتصدر المجموعة برصيد نقاط كامل

يدخل النادي الأصيل هذه المواجهة متربعاً على قمة الترتيب في مجموعة الغرب، حيث حقق العلامة الكاملة بحصده الفوز في جميع المباريات الأربع السابقة. ويعود هذا التفوق إلى عروض هجومية لافتة أسقطت بها الفرق الأخرى، مما مكّن الفريق من تعزيز مكانته في الصدارة. ويهدف الفريق حالياً إلى الحفاظ على هذا التفوق والانتقال لمرحلة المتأهلين.

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على الرغم من الغياب المؤثر الذي تعاني منه الصفوف بسبب إصابة النجم المغربي سفيان رحيمي، إلا أن الفريق يعتمد على مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق. ويتصدر قائمة الأسماء الذين سيعتمد عليهم المدرب تراوري وبالاسيوس وكاكو، بالإضافة إلى اللاعب حسين رحيمي، الذين يمتلكون الخبرة والقدرة على تغيير مجريات اللعب.

الإيفيتش يركز على الجاهزية الفنية والبدنية

اختتم الفريق استعداداته النهائية للمواجهة بإجراء آخر مرانه الرسمي، يوم الأحد الماضي، على أرضية الملعب ذاته. وأصر المدير الفني الصربي فلاديمير إيفيتش على الوقوف بدقة متناهية على مستوى الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية للاعبين، لضمان عدم تكرار أي أخطاء. وتركز التمارين بشكل خاص على معالجة الثغرات التي ظهرت في المواجهة المحلية الأخيرة التي أجراها الفريق أمام فريق الظفرة في الدوري المحلي.

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يهدف الطاقم الفني إلى ضمان ظهور الفريق بأعلى درجات الانضباط والتركيز، خاصة أمام خصم قوي ومتمرس. ويتوقع المدرب أن تكون المعركة أمام استقلال طهران أكثر تعقيداً من اللقاءات السابقة، مما يتطلب من اللاعبين التركيز التام على النقاط التكتيكية وتقليل الأخطاء الفردية.

الدفاع الصلب وغياب النجم المغربي

يعتمد فريق العين بشكل كبير على صلابته الدفاعية التي يقودها رامي ربيعه ويحيى بن خالق، واللاعب ماركوكو. يشكل هذا الثلاثي خطاً دفاعياً متيناً حاول المدرب تعزيزه خلال المراحل الأخيرة من التدريب. ويعد غياب سفيان رحيمي خسارة محسوبة، لكن وجود عناصر أخرى في الملعب يضمن استمرارية الخط الهجومي.

يرى المحللون أن التوازن بين الخطوط الدفاعية والهجومية هو المفتاح الرئيسي للنجاح في المباراة القادمة. ومع وجود خبرة كبيرة لدى بعض اللاعبين في هذه البطولة، فإن الفريق قادر على مواجهة أي ضغط قد يمارسه الخصم، خاصة مع علمهم بأن الفوز هو السبيل الوحيد للحفاظ على الصدارة.

استقلال طهران يسعى لنتيجة إيجابية

في المقابل، يأتي فريق استقلال طهران إلى هذه المباراة وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة، برصيد 9 نقاط. لم يكن أداء الفريق الإيراني بنفس مستوى منافسه في جولات سابقة، لكنه يمتلك القدرة على مفاجأة الخصم. ويعول الفريق على عدد من العناصر المتميزة في صفوفه، التي تسعى لتحقيق نتيجة تساعدها في تحسين موقفها.

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أكمل الفريق الإيراني تحضيراته الميدانية بتدريب أخير أجراه على ملعب المباراة، وذلك وفقاً للوائح المنظمة للبطولة. ويبدو أن الفريق يركز على الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة أن المنافس المباشر يواجه غياباً مؤثراً. وتبقى المعركة شديدة التنافسية، حيث يسعى الطرفان لتحقيق الفوز الذي قد يحسم مصير الصدارة.

تنتظر جماهير الفريقين مباراة مثيرة تتركز فيها الأنظار على التكتيكات المدروسة والقدرة على استغلال الأخطاء. وسيكون أداء اللاعبين الجدد والقدامى حاسماً في تحديد نتيجة اللقاء، الذي يحمل أهمية كبرى للمجموعتين الغربية والشرقية في المسابقة الآسيوية.