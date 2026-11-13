العين يحسم حتا ضيفاً على ملعب حمدان بن راشد في الجولة الرابعة

يخوض نادي العين ونادي حتا مواجهتهما اليوم السبت الساعة 7:30 مساءً ضمن الجولة الرابعة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أديب. الفريقان يبحثان عن فوزهما الأول بعد تعادل واحد فقط لكل منهما.

يخوض نادي العين و نادي حتا مواجهة كروية هامة مساء اليوم السبت، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف، على أرضية ملعب حمدان بن راشد ب نادي حتا. تأتي هذه المواجهة ضمن جولة المنافسة الرابعة من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي المعروفة بأديب، وتجمع بين فريقين يتطلعان بشدة لتحقيق الفوز الأول لهما في البطولة.

يأتي هذا اللقاء في ظل ظروف متشابهة للفريقين، حيث خاض كل من العين حتا ثلاثة مباريات سابقة في المسابقة دون أن يحصلا على أي انتصار. كان الفريق الأول قد خسر أمام نادي الوصل وعجمان بنتيجة 3-2 في كل من المواجهتين، وتعادل مع كلباء بنتيجة 2-2، ليكتفي برصيد نقطة واحدة من أصل تسع نقاط متاحة. بينما سجل حتا تعادلاً مع شباب الأهلي بنتيجة 2-2، قبل أن يخسر أمام يونايتد 3-2 والنصر 4-1، ليحصد أيضاً نقطة واحدة فقط حتى الآن.

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تحليل الوضع الحالي للفريقين

مع انطلاق الجولة الرابعة، يبحث كلا الفريقين عن انتصار قد يغير مسار مسيرتهما ويتركز الهدف الأساسي على الإبقاء على الأمل في التأهل إلى المراحل المتقدمة من المسابقة. يعكس هذا الوضع الفني للناديين الحاجة الملحة لتحقيق نقاط مهمة لتعويض البداية الهزيلة التي قدمها كلا الفريقين في جولات سابقة.

تعتبر هذه المواجهة الأولى بين العين حتا خلال الموسم الحالي، مما يمنح كل مدرب فرصة لتقييم الأداء السابق ووضع خطط جديدة. يسعى الفريقان إلى استغلال الفرص المتاحة في المباريات المتبقية التي تبلغ ثلاث مباريات لكل طرف، لتحسين المركز في الترتيب العام.

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مواقف المدربين وتوقعاتهم

أكد مدرب العين فلاديمير إيفيتش تمسك فريقه بفرص التأهل، مشدداً على أن هدفه هو العودة من حتا بالنقاط الثلاث. اعترف إيفيتش بأن بدايتهم لم تكن جيدة في المسابقة، مشيراً إلى أن طموحات الفريق كانت مختلفة منذ انطلاق البطولة. وأضاف إيفيتش أن هناك ثلاث مباريات متبقية لتصحيح الأوضاع ومعالجة الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون في المواجهات السابقة، معرباً عن كامل الاحترام لأصحاب الأرض.

من جانبه، أكد وليد عبيد، مدرب حتا، جاهزية فريقه للمواجهة، محذراً من الاستهانة بالعين بسبب موقعه الحالي في جدول الترتيب. أوضح عبيد أن العين يشارك في معظم مباريات البطولة بالفريق الثاني، لكنه يمتلك لاعبين ذوي جودة عالية وخبرة كبيرة، ويتمتع بالانسجام والاستقرار الفني منذ نحو عامين.

التداعيات والغيابات المؤثرة

فيما يخص التكتيكات، أكد وليد عبيد أهمية إغلاق المساحات في المناطق الخطرة للخروج بنتيجة إيجابية، مشدداً على أن نتائج الفريق الأخيرة لا تعبر بالضرورة عن مستواه الفني.他指出 أن الأداء في المباريات الأخيرة كان جيداً في السيطرة على الكرة، لكن الحظوظ قبل انطلاق المباراة تبدو متساوية.

كشف وليد عبيد عن غياب عدد من اللاعبين عن المواجهة، أبرزهم بيدرو، وطحنون الزعابي، وأيمن رشوق، وكاوا باستيان، وحمدان البشر. كما أن هناك لاعبين معارين من العين لن يتمكنوا من المشاركة أمام ناديهم الأصلي، مما قد يغير المعادلة قليلاً في صفوف حتا.

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آفاق التأهل والفرص المستقبلية

يعد نادي العين فرصة جيدة للاعبين الذين لم يحصلوا على فرص كافية للمشاركة في الدوري والبطولة الآسيوية التي يخوضها العين، وفقاً لما صرح به المدرب فلاديمير إيفيتش. هذا البعد الاستراتيجي يضيف أهمية إضافية للمباراة، حيث قد تكون حاسمة في تحديد التركيبة المستقبلية للفريق.

في الختام، تتجه الأنظار نحو مباراة اليوم لمعرفة من سيتمكن من كسر صمته الأول في البطولة. سيستمر كل من العين حتا في القتال من أجل أفضل نتيجة ممكنة في المباريات المتبقية، مع تركيز كبير على تحسين الأداء الفني والتكتيكي لتحقيق أهداف الطموح الكبير.