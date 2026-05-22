العين يواصل حصد الألقاب ويحقق موسماً تاريخياً

يواصل نادي العين لكرة القدم تعزيز مكانته التاريخية في مسيرة الرياضة الإماراتية، حيث نجح في جمع أكثر من بطولة كبرى خلال موسم واحد في أربع مناسبات، واستطاع تحقيق ثلاثية تاريخية في موسم 2002/2003، وأربعة ألقاب في موسم 2025/2026، لتثبت جيناته المستدامة وتفردها الإحصائي على الساحة المحلية.

يرسخ نادي العين لكرة القدم مكانته التاريخية الرائدة كنموذج استثنائي في مسيرة ال رياضة الإماراتية، وانفراده بكونه النادي الوحيد في الدولة الذي نجح في جمع أكثر من بطولة كبرى خلال موسم واحد في أربع مناسبات تاريخية، واستهل هذه السلسلة الذهبية في موسم 2000/2001 بجمع ثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة دوري أبطال الخليج، ليتبعها في موسم 2002/2003 بإنجاز قاري ومحلي غير مسبوق حقق فيه الثلاثية التاريخية بالتتويج بلقب بطل آسيا بجانب درع الدوري وكأس السوبر، واستمراراً لهذه الريادة نجح الفريق في موسم 2017/2018 بالجمع بين لقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهو الإنجاز الثنائي الذي كرره النادي مجدداً في موسم 2025/2026، لتؤكد هذه الأرقام الموثقة جينات البطولة المستدامة التي يمتلكها النادي وتفرده الإحصائي على الساحة المحلية.

لم تتوقف مكاسب نادي العين عند حدود حصد الألقاب فحسب، بل امتدت لتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة جعلت من هذا الموسم الأفضل محلياً في تاريخ النادي منذ تأسيسه بمختلف المسابقات، حيث فرض الفريق هيمنة رقمية بتربعه على عرش بطولتي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وحلوله وصيفاً لكأس الرابطة، عبر مسيرة استثنائية شهدت تحقيق 28 انتصاراً و8 تعادلات، مقابل خسارة وحيدة طوال الموسم، كانت أمام الوحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتجلت القوة الهجومية الضاربة «للزعيم» في تسجيل 89 هدفاً، بينما برهن الخط الخلفي على صلابة دفاعية فائقة باستقباله 24 هدفاً فقط، والخروج بشباك نظيفة «كلين شيت» في 20 مباراة، لتتكامل هذه الأرقام الاستثنائية وترسم اللوحة الفنية الأجمل في تاريخ القلعة العيناوية.

تكتمل فصول هذه الإنجازات بنيل نادي العين صدارة الأندية الإماراتية كأكثر نادٍ تحقيقاً لبطولتين أو أكثر في موسم واحد منذ التأسيس، متفوقاً برصيد استثنائي يمتد لعشرة مواسم تاريخية، فإلى جانب مواسمه القياسية، توالى حصاده في موسمي 2004/2005 و2005/2006 بتحقيق ثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الاتحاد في كلا العامين، تلاها موسم 2008/2009 بالتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الرابطة، وموسم 2012/2013 بإحراز الدوري والسوبر المحلي، ثم موسم 2015/2016 بالظفر بكأس السوبر المحلي والسوبر الإماراتي المغربي، وصولاً إلى ثنائية الدوري وكأس الرابطة في موسم 2021/2022، واختتاماً بموسم 2025/2026 الذي شهد الجمع بين الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ما يكرس تفوق القلعة البنفسجية في حصد الذهب وترسيخ إرث كروي فريد يصعب تكراره





