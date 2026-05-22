العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات ونيجيريا تتوسع معUCTEC 2023

تعمل دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات الحيوية، بما في ذلك التجارة والاستثمار، ليتركز التوجه العام في عام 2023 على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الإمارات ونيجيريا، حيث تقوم دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع النيجر بحثarde سيامعية.

2.1 مليار دولار التجارة البينية غير النفطية مع النمسا 2025 بنمو سنوي 16.4% تواصل دولة الإمارات وجمهورية النمسا تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بينهما عبر استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لبناء شراكات جديدة بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.

وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً ضم مسؤولين كباراً وقادة أعمال ومسؤولي مجموعة من الشركات الإماراتية في زيارة رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا. وخلال الزيارة، التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، بمعالي وولفغانغ هاتمانسدورفر وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة في النمسا، كما وقع معاليه مذكرة تفاهم لتأسيس منصة رفيعة المستوى للحوار بين الإمارات والنمسا، وشارك معاليه أيضاً في الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والنمسا.

خلال لقائه مع الوزير النمساوي، جدَّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي التأكيد على التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء الشراكات الدولية الإيجابية والمتبادلة المنفعة، باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي المستدام. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تابعة لدولة الإمارات وبوتها إلى الخليج العربي وإلى أسواق عديدة حول العالم أيضاً، توفر مركزاً مهماً ومرناً على طرق التجارة العالمية. وعبر بنيتنا التحتية المتينة وبيئتنا الصديقة للأعمال، نحرص على تبسيط التجارة وتحديث سلاسل الإمداد وتسريع فرص النمو لكل شركائنا.

وأضاف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تواصل الإمارات والنمسا بحث فرص واعدةً في قطاعات متنوعة وعالية الإمكانات، بما يشمل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. وستوفر مشاركاتنا هذا الأسبوع أساساً مهماً للتعاون في المستقبل





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إصدارات الشيخ محمد القاسمي: اللائحة التنفيذية لتراخيص وتشغيل الوسائل البحرية في رأس الخيمةالإمارة راصدتها الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهده ورئيس المجلس التنفيذي، باطلاق اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2023، المتعلقة بتراخيص وتشغيل الوسائل البحرية، وكإضافة تشريعات تنظيمية إضافية في هذا المجال تفيد النمو الاقتصادي والحيوي والمحافظة على البيئة البحرية.

Read more »

Israelian Diplomat in France: Fast Release of Advocacy Flotilla Crew & Criticism of France DiplomacyIsraeli Ambassador Josheph Zarka announces the plan to rapidly release all crew members of the 'Mezzada Novati' flotilla from France if they have no ties to Hamas, who launched rocket attacks on Israel on October 7th, 2023. France requests an explanation for these events, which it deems unacceptable.

Read more »

منطقة اليورو تنزلق نحو الانكماش.. نشاط الأعمال يسجل أدنى مستوى منذ 2023سجل نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكماشاً حاداً خلال شهر مايو، بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين ونصف، ما يعمّق المخاوف م

Read more »

الإمارات العربية المتحدة تحافظ على مكانتها الأولى في مبيعات السيارات الكهربائيةتُظهر نتائج السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية عام 2023، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحافظ على مكانتها الأولى في مبيعات السيارات الكهربائية في المنطقة.

Read more »