العقود الآجلة للنفط تسجل مكاسب قوية amid مخاوف جيوسياسية وتصعيد في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط عالمياً اليوم الأربعاء مدعومة بتوترات جيوسياسية متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران وتهديدات ملاحة في مضيق هرمز، مع متابعة الأسواق للمحادثات الروسية الأوكرانية وبيانات المخزونات الأمريكية.

شهدت أسواق النفط العالمية تحركاً ملحوظاً خلال جلسة التداولات التي جرت يوم الأربعاء، حيث سجلت العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعاً مستمراً ومستميتاً في قيمتها، مدفوعة بمزيج معقد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تثير حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والمتداولين حول العالم.

وقد ارتفع سعر خام برنت بنسبة بلغت نحو 2.87%، مسجلاً زيادة قدرها 2.98 دولار للبرميل ليصل إلى مستوى 94.38 دولاراً، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.54% أو ما يعادل 2.80 دولاراً لتسجل سعراً عند 88.15 دولاراً للبرميل. جاء هذا الارتفاع بعد أن كانت الأسعار قد سجلت أدنى مستوياتها خلال شهرين في الجلسة السابقة، مما عكس تقلبات حادة تعكس التذبذب السريع في مشاعر السوق تجاه التطورات السياسية الدراماتيكية في المنطقة.

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المخاوف الجيوسياسية تعود للواجهة بعد تصريحات إيرانية حول البرنامج النووي

تكمن جذور هذا التوتر والارتفاع المفاجئ في استمرار حالة الجمود وعدم الوضوح بشأن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث عادت المخاوف الجيوسياسية إلى الواجهة بقوة بعد تصريحات إيرانية صريحة أكدت رفضها إخراج أي مواد نووية مخصبة من أراضي البلاد. هذا الموقف يعزز الشكوك الكبيرة حول فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية قريبة ومنصفة، مما يرفع سقف المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية.

كما تتصاعد هذه المخاوف بشكل إضافي بسبب التهديدات المتكررة لحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً للتجارة النفطية العالمية. فقد شهد شهر أكتوبر الماضي استهداف 37 سفينة، وهو رقم قياسي شهري منذ اندلاع الحرب، وفقاً لبيانات معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

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بالإضافة إلى ذلك، سُجلت حوادث استهداف لناقلات نفط قرب السواحل العُمانية، وسط تحذيرات متكررة من خبراء الصناعة بأن عودة حركة الشحن إلى طبيعتها ستظل مرهونة بعوامل متعددة ومعقدة تشمل إزالة الألغام البحرية، وتكاليف التأمين المرتفعة، واستعداد شركات النقل الكبرى لاستئناف مرورها عبر الممرات المائية الخطرة. في الملف الأوكراني، تركز أنظار الأسواق على نتائج المحادثات التي استضافتها مدينة أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا، والتي يشير كبير المفاوضين الروس إليها بأنها تقرب احتمالات التسوية أكثر من أي وقت مضى.

تصاعد التوترات في البحر الأحمر يهدد إمدادات النفط العالمية

ومع ذلك، فإن الواقع الميداني يبقى متوتراً، حيث تعرض ميناء أوست لوغا الروسي لهجوم بطائرات مسيرة، مما أثر سلباً على البنية التحتية للطاقة. وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع تراجع طاقة التكرير الروسية بنحو 30% منذ أواخر أكتوبر الماضي، مما يزيد من الضغوط على المعروض العالمي. وفي الوقت ذاته، تراقب الأسواق عن كثب بيانات المخزونات الأمريكية، بعدما أظهرت تقديرات أولية صادرة عن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بنحو 9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.

وتعكس حركة الأسعار الحالية توازناً دقيقاً وهشاً بين احتمالات التهدئة السياسية التي قد تخفف من حدة التوترات، والمخاطر الحقيقية والمتزايدة لتعطيل الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية، مما يجعل مستقبل أسعار النفط عرضة لتقلبات حادة تعتمد بشكل أساسي على كل خطوة سياسية أو عسكرية جديدة تظهر على الساحة الدولية.