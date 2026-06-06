العميد جمعة بن سويدان يوضح غرامة 1000 درهم وست نقاط مرورية لتجاوز كتف الطريق

أعلنت شرطة دبي عن تسجيل 4504 مخالفات لتجاوز كتف الطريق منذ بداية العام، مؤكدة على خطر هذا السلوك على سلامة الطريق وحركة الطوارئ، ومشددة على غرامة 1000 درهم وسِت نقاط مرورية كعقوبة.

كشف عميد الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ، العميد جمعة سالم بن سويدان، عن حجم المخالفات المرتكبة بسبب تجاوز المركبات من كتف الطريق منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أن عدد المخالفات المسجلة بلغ 4504 حالات.

وأوضح أن هذا السلوك يعتبر من الأخطر في سلوكيات السائقين، حيث يعرّض حياة مستخدمي الطرق للخطر ويعطّل حركة مركبات الطوارئ عندما تكون في مهمة إنقاذ أو تقديم مساعدة إنسانية. وأضاف العميد أن كتف الطريق ليس مساراً مخصصاً للمناورة أو لتجاوز السيارات، بل هو مخصص للحالات الطارئة فقط، مثل توقف المركبات المتعطلة أو إعطاء مساحة آمنة لفرق الإسعاف والشرطة والدفاع المدني للوصول إلى المواقع المتضررة بسرعة وبدون أي عوائق.





وأكد العميد أن تجاوز السائقين لهذه المنطقة لا يُظهر مجرد خرق لقواعد المرور، بل يعكس استهانة بالسلامة العامة وإهمالاً واضحاً لحياة الآخرين. وأوضح أن وجود مركبة متوقفة على كتف الطريق بسبب عطل فني أو انتظار مساعدة من المارة قد يؤدي إلى حوادث دهس أو تصادمات غير متوقعة، لأن السائقين الآخرين لا يتوقعون وجود حركة في هذا الممر المخصص للطوارئ.

وقد نتج عن ذلك ارتباك في حركة المرور وتباطؤ استجابة فرق الإنقاذ، ما قد يزيد من أوقات الانتظار للمصابين ويقلل من فرص إنقاذهم.



وبالنسبة للإحصاءات الشهرية، أوضح العميد أن شهر فبراير شهد أعلى عدد من المخالفات، حيث تم تسجيل 1638 حالة مخالفة، يليه شهر يناير بـ1379 مخالفة، ثم مارس بـ676 مخالفة، وشهر مايو بـ482 مخالفة، وأخيراً أبريل بـ329 مخالفة.

وأوضح أن القوانين الفيدرالية للمرور تفرض على المخالفين غرامة مالية قدرها ألف درهم إماراتي، إلى جانب إضافة ست نقاط مرورية إلى رخصة السائق. جاء هذا الإجراء كجزء من جهود شرطة دبي المتواصلة للحد من المخالفات وتعزيز ثقافة السلامة على الطرق، مع تأكيدها على أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية لتأمين بيئة قيادة أكثر أماناً لجميع مستخدمي الطريق





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