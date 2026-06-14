العلاقات شبه الاجتماعية: بين الألفة والغضب

لم يعد المشاهير يعيشون بعيداً كما كانوا من قبل. في الماضي، كان النجم يظهر في فيلم، أو مقابلة تلفزيونية، أو صورة على غلاف مجلة. كانت المسافة واضحة: هناك شخص مشهور على الشاشة، وهناك جمهور يشاهده من بعيد.

أما اليوم، فالمسافة تبدو أقل بكثير. الفنان يصوّر فطوره، المغنية تبكي أمام الكاميرا، المؤثر يشارك تفاصيل بيته، ولاعب كرة القدم يكتب منشوراً بعد الهزيمة. فجأة، لا يبدو المشهور كصورة عامة فقط، بل كشخص يدخل يومنا العادي. هنا تظهر ما يسميه علماء الإعلام والنفس، العلاقات شبه الاجتماعية أو العلاقات من طرف واحد، يشعر فيها المتابع بالقرب من شخصية عامة لا تعرفه شخصياً.

قد يشعر أنه يفهمها، يدافع عنها، يغضب لها، يحزن عند فشلها، أو يفرح بإنجازاتها، رغم أن العلاقة في الواقع لا تقوم على معرفة متبادلة. المصطلح ظهر لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي مع الباحثين دونالد هورتون وريتشارد وول، حين درسا إحساس الجمهور بالألفة مع شخصيات التلفزيون والراديو. لكن ما كان يحدث سابقاً أمام شاشة التلفزيون أصبح اليوم أكثر قوة وتعقيداً.

وسائل التواصل لم تعد تعرض المشهور في لحظاته الرسمية فقط، بل في لحظات تبدو عفوية: من دون مكياج، في السيارة، في المطبخ، أثناء المرض، بعد الانفصال، أو قبل النوم. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع وهماً قوياً: إذا كنت أرى يومه، أسمع صوته باستمرار، وأعرف أسماء أصدقائه وحيواناته ومشكلاته، فمن الطبيعي أن أشعر أنني أعرفه. المفارقة أن هذه العلاقة قد تمنح المتابع شيئاً حقيقياً، حتى لو كانت من طرف واحد. قد يشعر بالونس، الإلهام، أو الانتماء إلى مجتمع من المعجبين.

شخص يعاني الوحدة قد يجد في فيديو يومي لمؤثر مألوف شعوراً بالصحبة. ومراهقة تبحث عن نموذج قد تجد في فنانة تحبها صورة للثقة أو النجاح. لذلك لا يمكن اختزال العلاقات شبه الاجتماعية في السذاجة أو الهوس. أحياناً تكون طريقة نفسية لتخفيف الوحدة أو تنظيم المشاعر أو إيجاد معنى في عالم مزدحم.

تشير هارفارد هيلث إلى أن هذه العلاقات قد تمنح إحساساً بالاتصال، لكنها تصبح مشكلة عندما يعتمد عليها الشخص أكثر من علاقاته الواقعية. الجديد في عصر السوشيال ميديا أن العلاقة لم تعد أحادية تماماً في الشكل. قد يضغط المشهور إعجاباً على تعليق، يرد على رسالة، يعيد نشر قصة، أو يستخدم عبارة مثل أحبكم وأنتم عائلتي. هذه الإشارات الصغيرة تمنح المتابع شعوراً بأن العلاقة متبادلة، ولو للحظة.

لكنها في معظم الحالات تبقى غير متكافئة: الملايين يعرفون تفاصيل حياة شخص واحد، بينما ذلك الشخص لا يعرف معظمهم. هنا تبدأ المنطقة الرمادية، حين يشعر المتابع أن له حقاً في حياة المشهور، تتحول الألفة إلى مطالبة. لماذا لم يعلن علاقته؟ لماذا لم يرد على جمهوره؟

لماذا غيّر أسلوبه؟ لماذا أصبح أكثر خصوصية؟ في هذه اللحظة، قد يتحول الإعجاب إلى غضب. فالمتابع الذي شعر أنه قريب جداً قد يشعر بالخيانة عندما يكتشف أن العلاقة ليست كما تخيلها.

لهذا نرى أحياناً جماهير تتحول بسرعة من الدفاع الشرس عن نجم إلى مهاجمته، لا بسبب عمل فني فقط، بل بسبب شعور شخصي بأن النجم خذلهم. وتستفيد الصناعة من هذا القرب. فكلما شعر الجمهور أنه يعرف المشهور، زادت قابليته لمتابعته، شراء منتجاته، حضور حفلاته، الدفاع عنه، أو استهلاك محتواه باستمرار. الألفة هنا ليست مجرد شعور بريء، بل جزء من اقتصاد الانتباه.

المشهور أو المؤثر لا يبيع موهبته فقط، بل يبيع إحساساً بأنه قريب، متاح، وصادق. وهذا ما يجعل العلاقة شبه الاجتماعية مربحة جداً، ومرهقة جداً في الوقت نفسه. على الجانب الآخر، يدفع المشاهير ثمناً نفسياً لهذا القرب المستمر. لأن الجمهور الذي أحب العفوية قد يرفض الحدود.

وإذا حاول المشهور أن يحتفظ بجزء من حياته بعيداً عن الكاميرا، قد يُتهم بالغرور أو التغير أو إخفاء الحقيقة. وهكذا يصبح القرب فخاً: كلما شارك أكثر، زادت رغبة الجمهور في المزيد. وكلما انسحب قليلاً، شعر بعض المتابعين أن شيئاً أُخذ منهم. العلاقات شبه الاجتماعية ليست سيئة دائماً.

يمكن أن تكون صحية عندما تبقى في حدودها: إعجاب، إلهام، متعة، أو شعور بالانتماء إلى جمهور يشارك الاهتمام نفسه. المشكلة تبدأ عندما تحل محل العلاقات الواقعية، أو عندما يتحول المشهور إلى مركز عاطفي في حياة المتابع، أو عندما يشعر الجمهور بملكية تجاه شخص لا يعرفه فعلياً. العلم هنا لا يطلب من الناس ألا يحبوا الفنانين أو يتابعوا المؤثرين. بل يذكّرهم بسؤال بسيط: هل هذه العلاقة تضيف شيئاً إلى حياتي، أم تسحبني من حياتي؟

هل تمنحني راحة وإلهاماً، أم تجعلني أقارن نفسي باستمرار، أغضب من قرارات شخص غريب، أو أشعر أنني مستحق لمعرفة كل تفاصيله؟ العلاقة بين الجمهور والمشاهير صارت واحدة من أوضح علامات عصرنا الرقمي. نحن لا نكتفي بمشاهدة النجوم، بل نعيش معهم يومياً عبر الشاشات. نعرف وجوههم عند التعب، ونبرة صوتهم في الاعتذار، وطريقة ضحكهم في البث المباشر.

لكن كل هذا القرب لا يغيّر الحقيقة الأساسية: نحن نعرف نسخة معروضة منهم، وهم لا يعرفوننا





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