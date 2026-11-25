فاز القطري ناصر العطية بمرحلة رالي أبوظبي الصحراوي، بينما استعاد مورايس الصدارة. المنافسات مستمرة في ليوا غداً لمسافة 351 كيلومتراً.

حقق السائق القطري ناصر العطية انتصاراً ملموساً في المرحلة الثالثة من النسخة الخامسة والثلاثين لرالي أبوظبي الصحراوي لعام 2026، وذلك ضمن فئة السيارات. أقيمت المنافسات يوم الأربعاء، وتمثل هذا الفوز إنجازاً مهماً للعطية الذي أصبح أول متسابق يحصد مركزاً أولياً في مراحل هذه النسخة الحالية من السباق. امتد مسار هذه المرحلة الصعبة من منطقة السلع وصولاً إلى مدينة زايد، بمسافة إجمالية بلغت 422 كيلومتراً، منها 300 كيلومتر خاضعة للوقت الفعلي للفرق والمندوبين.

تفاصيل المرحلة وصراع العشرة

استعاد السائق البرازيلي لوكاس مورايس صدارة الترتيب العام للشحنات بفارق دقيق جداً، حيث تقدم على زميله القطري ناصر العطية بفارق زمني قدره 6 ثوانٍ فقط. جاء العطية في المركز الثاني للمرحلة بفارق 35 ثانية عن مورايس، الذي انضم إليه زميله الآخر في فريق "داسيا" الإسباني بابلو مورينو. وحل الفرنسي الأسطوري سيباستيان لوب وملاحه إدوارد بولانجيه في المركز الثالث للمرحلة، بفارق دقيقة و21 ثانية عن المتصدرين.

مواقف الجهات والفوز في الفئات الأخرى

في فئة الدراجات النارية، حسم الإسباني توشا شارينا اللقب في هذه المرحلة، مما أضاف تنوعاً للمنافسات في يوم كان ختاماً لمرحلة الماراثون التي استمرت على مدار يومين متتاليين. كما واصل الثنائي الإماراتي المتألّق، المكون من منصور بالهلي وخالد الكندي، سيطرته على فئة مركبات "إس إس في" من خلال تحقيق الفوز بالمرحلة الثانية على التوالي. سجل الثنائي الإماراتي زمنًا قياسيًا بلغ ساعتين و47 دقيقة و46 ثانية، مما أتاح له تصدر فئته بفارق 12 دقيقة و19 ثانية عن منافسيه المباشرين.

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التأثير الميداني والتطورات القادمة

أسهم هذا الفوز في رفع معنويات الفريق القطري، حيث قلص ناصر العطية الفارق معه في صدارة بطولة العالم للراليات الصحراوية. وبقي العطية ضمن دائرة المنافسة المباشرة على اللقب العام، بفارق 17 نقطة عن المتصدر، بينما قلص الفرنسي سيباستيان لوب الفارق مع كوينتيرو في صدارة البطولة إلى 13 نقطة فقط. وفي فئة المركبات، احتل الثنائي الإماراتي منصور بالهلي وخالد الكندي المركز العاشر في الترتيب العام للسيارات خلال هذه المرحلة المحددة.

تستمر المنافسة الشرسة يوم الخميس بإطلاق المرحلة الرابعة، والتي تعد المرحلة الدائرية الوحيدة في كامل سباق الرالي. ستبدأ الرحلة من مدينة زايد وتتجه صوب كثبان ليوا الساحرة قبل العودة إلى نقطة الانطلاق، لتغطية مسافة إجمالية تبلغ 351 كيلومتراً. من المتوقع أن تخضع 258 كيلومتراً من هذا المسار للقياس الزمني الدقيق، مما يضاعف من تحديات السائقين والفرق الفنية في ختام هذا الحدث الرياضي الكبير.