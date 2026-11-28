وزارة الداخلية العراقية تعلن عن إنجاز تحصينات أمنية في هور الحويزة بينما يتولى مستشار الأمن القومي زيارة طهران لبحث إغلاق المنافذ ووقف تهريب النفط الثنائي.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية رسمياً عن استمرار عمليات الإنجاز الميداني لتحصينات أمنية متكاملة لأول مرة في منطقة هور الحويزة ، حيث يمتد الشريط الحدودي بين العراق وإيران. جاء هذا الإعلان كجزء من استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى سد الثغرات الموجودة في أطول حدود برية في الشرق الأوسط، والتي تتميز بطبيعتها الجغرافية المعقدة التي تستغلها الشبكات غير القانونية.

تفاصيل التحصينات في هور الحويزة

أوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية أن منطقة هور الحويزة تُعد مسطحاً مائياً كبيراً يمتد بطول يتجاوز 50 كيلومتراً، وتقع المخافر العراقية خلف هذا المسطح المائي بعدة كيلومترات، مما يتيح مساحة واسعة لتهريب السلع وتسلل الأفراد. لمواجهة هذا التحدي، تمكنت قوات الحدود من إنجاز سدة ترابية بارتفاع عدة أمتار، والتي تشكل الآن الخط الصفري الفاصل بين الحدود العراقية والإيرانية. وبعد الانتهاء من بناء السدة، شرعت الفرق الهندسية والعسكرية في إكمال التحصينات الأمنية فوق هذا الإنشاء لتصبح حواجز دفاعية فعالة تمنع العبور غير المشروع.

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زيارة العبودي ودورها في تطبيع الأوضاع

وصل مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، في يوم السبت، إلى العاصمة طهران موفداً خاصاً من رئيس الوزراء علي الزيدي، لإجراء جولة مباحثات مكثفة مع المسؤولين الإيرانيين حول الملفات الأمنية والاقتصادية العالقة. وتهدف هذه الزيارة المباشرة إلى متابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بإغلاق المنافذ الحدودية البرية الدولية مع إيران، وتبادل وجهات النظر حول آليات التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بتهريب النفط والإجراءات المتبادلة التي تم اتخاذها على طول الحدود.

الإجراءات العراقية وتأثيرها الدبلوماسي

تأتي هذه الزيارة الدبلوماسية في أعقاب قرار الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق معظم المنافذ الحدودية البرية مع إيران، باستثناء منفذين فقط، بهدف تعزيز الأمن الوطني وحماية الثروات النفطية. وقد أثارت هذه الخطوة، التي تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين، قلقاً واستياءً لدى الجانب الإيراني، مما جعل طمأنة طهران حول نوايا بغداد خطوة حاسمة في أولويات زيارة مستشار الأمن القومي قاسم العبودي.

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نتائج عمليات التفكيك الأمني

على الجبهة الأمنية الميدانية، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن إحباط محاولة تهريب كبيرة للمشتقات النفطية والمواد الصناعية في محافظة ديالى. وأشار البيان إلى ضبط كميات كبيرة من المشتقات النفطية القادمة من محافظات أخرى، إضافة إلى مواد صناعية مخالفة للضوابط كانت معدة للتهريب بطرق غير قانونية، مما يعكس تزامناً بين الإجراءات الدبلوماسية والعمليات الميدانية.

ضبط شبكة التهريب في بابل

في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك شبكة لتهريب المنتجات النفطية في محافظة بابل، حيث ضبط جهاز الأمن الوطني أنبوباً نفطياً مثقوباً في منطقة الإسكندرية. أسفرت العملية المشتركة بين شرطة بابل ومفارز الأمن الوطني عن القبض على 10 أشخاص يعملون ضمن هذه الشبكة، مؤكداً على الاستمرارية في ملاحقة الجرائم الاقتصادية وحماية الموارد الوطنية.